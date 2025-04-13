Киев (адрес не указан)
Доступно в 245 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
М-Спрей спрей назальный дозированный 50 мкг/доза бутылка полиэтиленовая 20 мл №1
Zentiva
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
М-Спрей спрей назальный дозированный 50 мкг/доза бутылка полиэтиленовая 20 мл №1
Zentiva
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
М-Спрей спрей назальный дозированный 50 мкг/доза бутылка полиэтиленовая 20 мл №1
Zentiva
417,00
Экономия при брони: -17,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
М-Спрей спрей назальный дозированный 50 мкг/доза бутылка полиэтиленовая 20 мл №1
Zentiva
417,00
Экономия при брони: -20,10 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
М-Спрей спрей назальный дозированный 50 мкг/доза бутылка полиэтиленовая 20 мл №1
Zentiva
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
М-Спрей спрей назальный дозированный 50 мкг/доза бутылка полиэтиленовая 20 мл №1
Zentiva
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
М-Спрей спрей назальный дозированный 50 мкг/доза бутылка полиэтиленовая 20 мл №1
Zentiva
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
М-Спрей спрей назальный дозированный 50 мкг/доза бутылка полиэтиленовая 20 мл №1
Zentiva
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
М-Спрей спрей назальный дозированный 50 мкг/доза бутылка полиэтиленовая 20 мл №1
Zentiva
417,00
Экономия при брони: -20,10 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
М-Спрей спрей назальный дозированный 50 мкг/доза бутылка полиэтиленовая 20 мл №1
Zentiva
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
М-Спрей спрей назальный дозированный 50 мкг/доза бутылка полиэтиленовая 20 мл №1
Zentiva
417,00
Экономия при брони: -20,10 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
М-Спрей спрей назальный дозированный 50 мкг/доза бутылка полиэтиленовая 20 мл №1
Zentiva
417,00
Экономия при брони: -20,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
М-Спрей спрей назальный дозированный 50 мкг/доза бутылка полиэтиленовая 20 мл №1
Zentiva
417,00
Экономия при брони: -20,10 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
М-Спрей спрей назальный дозированный 50 мкг/доза бутылка полиэтиленовая 20 мл №1
Zentiva
Подорожник
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
2.4 км
М-Спрей спрей назальный дозированный 50 мкг/доза бутылка полиэтиленовая 20 мл №1
Zentiva
417,00
Экономия при брони: -20,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
2.5 км
М-Спрей спрей назальный дозированный 50 мкг/доза бутылка полиэтиленовая 20 мл №1
Zentiva
417,00
Экономия при брони: -17,80 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Полтавская, 10
2.6 км
М-Спрей спрей назальный дозированный 50 мкг/доза бутылка полиэтиленовая 20 мл №1
Zentiva
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
М-Спрей спрей назальный дозированный 50 мкг/доза бутылка полиэтиленовая 20 мл №1
Zentiva
409,50
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
М-Спрей спрей назальный дозированный 50 мкг/доза бутылка полиэтиленовая 20 мл №1
Zentiva
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
3.1 км
М-Спрей спрей назальный дозированный 50 мкг/доза бутылка полиэтиленовая 20 мл №1
Zentiva