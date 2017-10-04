Декапептил 0,1 мг вводится путем п/к инъекций.

Лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, перенесение эмбрионов в полость матки, индукция овуляции в природном цикле). Используют разные протоколы с применением или ежедневных п/к инъекций Декапептила 0,1 мг, или Декапептила Депо.

При продолжительном протоколе лечения до начала стимуляции экзогенными гонадотропинами достигается полное угнетение функции гипофиза (даун-регуляция) с помощью ежедневных п/к инъекций Декапептила 0,1 мг или однократной инъекции Декапептила Депо.

Степень угнетения в форме гипогонадизма определяется на основании уровня концентрации циркулирующего эстрогена. Стимуляция экзогенными гонадотропинами не начинается до тех пор, пока уровень Е 2 не будет <50 пг/мл.

Продолжительный протокол применяется также при невспомогательных репродуктивных технологиях, хотя дозирование гонадотропиновой фазы должно оставаться низким, поскольку целью лечения в таком случае является монофолликулярное созревание.

При коротком протоколе стимуляция с использованием экзогенных гонадотропинов начинается одновременно или через короткий промежуток времени после введения ежедневных п/к инъекций Декапептила 0,1 мг или однократной инъекции Декапептила Депо. В таком случае действие агониста ГРГ усиливает эффект экзогенных гонадотропинов в течение первых нескольких дней стимуляции (вспышка). Ингибирующая терапия с помощью Декапептила 0,1 мг заканчивается в день, предшествующий введению хорионического гонадотропина человека (индукция овуляции).

Короткий протокол не следует использовать при клинических невспомогательных репродуктивных технологиях.

Терапевтический контроль

Репродуктивная медицина: степень угнетения функции гипофиза может быть определена с помощью анализа уровня Е 2 (при продолжительном протоколе). Регулярные эндокринологические исследования и УЗИ рекомендуются при применении вспомогательных репродуктивных технологий. В случае избыточной стимуляции яичника введение гонадотропинов необходимо уменьшить или прекратить.

Миома матки, эндометриоз, карцинома предстательной железы

В начале курса лечения на протяжении 7 дней 1 мл препарата Декапептил 0,5 мг (1 инъекция) вводится п/к 1 раз в сутки. Начиная с 8-го дня лечения для поддержания терапевтического эффекта необходимо ежедневно вводить препарат Декапептил 0,1 мг. Место инъекции следует менять.

Для продолжительного курса лечения рекомендуется применять препарат Декапептил Депо — 3,75 мг трипторелина в микрокапсулах замедленного высвобождения — 1 инъекция каждые 28 дней.

При применении препарата Декапептил Депо содержимое шприца с порошком предварительно разводят с добавленным растворителем. Разовую дозу 3,75 мг препарата вводят каждые 28 дней п/к или глубоко в/м. Место инъекции следует менять. При недостаточной клинической реакции необходимо определить уровень концентрации ЛГ и тестостерона или эстрадиола в плазме крови.

Карцинома предстательной железы

Обычная доза — в/м или п/к инъекции Декапептила Депо 1 раз в месяц. При недостаточной клинической реакции необходимо определить уровни концентрации ЛГ и тестостерона или эстрадиола в плазме крови.

Для исследования гормональной зависимости карциномы предстательной железы терапия препаратом Декапептил Депо проводится на протяжении 3 мес.

Эндометриоз. При бесплодии, обусловленном эндометриозом, целесообразно назначить курс терапии препаратом Декапептил Депо перед операцией. До начала терапии необходимо провести лапароскопическое и гистологическое исследование для подтверждения диагноза. Курс лечения длится 4–6 мес, что соответствует 4–6 инъекциям Декапептила Депо.

Миома матки. Наиболее целесообразно сочетание терапии препаратами аналогов ГРГ с хирургическим лечением. Назначение Декапептила Депо приводит к значительному уменьшению размеров миоматозной матки, что облегчает технику проведения операции. Рекомендуется проведения курса терапии препаратом Декапептил Депо молодым пациенткам с целью сохранения репродуктивной функции, когда с помощью лапароскопической техники может быть выполнена органосохраняющая операция. Ввиду возможного влияния на плотность костной ткани продолжительность лечения женщин с эндометриозом или миомой матки не должна превышать 6 мес.

Лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, перенесение эмбрионов в полость матки, индукция овуляции в естественном цикле): применение препарата Декапептил Депо описано выше.

Преждевременное половое созревание центрального генеза

Декапептил Депо 3,75 мг вводят п/к. Первые две инъекции необходимо ввести с интервалом в 14 дней; после этого каждая последующая инъекция проводится через каждые 28 дней. При недостаточном эффекте инъекции Декапептил Депо должны вводиться каждый 21-й день.

Терапевтический мониторинг

Через 1–2 мес после начала терапии или после изменения дозы необходимо провести тест со стимуляцией ГРГ, анализ уровня половых стероидов и классификацию по Таннеру (определение размера молочных желез у девочек и размера яичек у мальчиков, размера матки и яичников с помощью сонографии), для того чтобы подтвердить даун-регуляцию. Костный возраст необходимо контролировать каждые 6–12 мес. Дозу следует титровать по росту, пока никаких признаков центральной формы преждевременного полового созревания не будет выявлено клинически или на основе лабораторных параметров.

Если доза недостаточна, уровень половых стероидов может повыситься и даже превышать нормальные препубертатные показатели. После определения терапевтической дозы уровни концентрации гонадотропинов и половых стероидов снижаются до препубертатного уровня. Если лечение Декапептилом Депо не проводится надлежащим образом, это может привести к недостаточному контролю полового созревания. Как следствие, появляются половые признаки, такие как менструация и рост молочных желез и яичек. Отдаленное последствие недостаточного контроля гонадальной секреции — возможная задержка роста.

Первой дозы, которая приводит к надлежащей даун-регуляции, можно в большинстве случаев придерживаться на протяжении всего периода терапии. Данные относительно корригирования дозы для пациентов, масса тела которых значительно увеличивается во время лечения, недостаточны. В связи с этим рекомендуют контролировать состояние таких пациентов для достижения надлежащей даун-регуляции.

Терапию Декапептилом Депо необходимо прекратить: в случае для девочек — достижение ими возраста 11 лет, для мальчиков — 12 лет.