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Активные вещества — “Т”ТРИПТОРЕЛИН (TRIPTORELINUM)

ТРИПТОРЕЛИН (TRIPTORELINUM) Действующее вещество

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Найдено: 5 препаратов
Диферелин® порошок для суспензии для инъекций с пролонг. высвобождением, 3,75 мг, флакон, с растворителем в ампулах 2 мл, шприцем, 2 иглами, раств. 2 мл амп., шприц, 2иглы, № 1; IPSEN PHARMA
Диферелин® Порошок для суспензии для инъекций с пролонг. высвобождением, 3,75 мг, флакон, с растворителем в ампулах 2 мл, шприцем, 2 иглами, раств. 2 мл амп., шприц, 2иглы, № 1 IPSEN PHARMA
В 407 аптеках
от 2232,59 грн
Цены в аптеках
Диферелин® порошок для суспензии для инъекций с пролонг. высвобождением, 11,25 мг, флакон, с растворителем в ампулах 2 мл, шприцем, 3 иглами, раств. 2 мл амп.,шприц, 3иглы, № 1; IPSEN PHARMA
Диферелин® Порошок для суспензии для инъекций с пролонг. высвобождением, 11,25 мг, флакон, с растворителем в ампулах 2 мл, шприцем, 3 иглами, раств. 2 мл амп.,шприц, 3иглы, № 1 IPSEN PHARMA
В 186 аптеках
от 5986,15 грн
Цены в аптеках
Диферелин® порошок для раствора для инъекций, 0,1 мг, флакон, с растворителем в ампулах по 1 мл, с раств. в амп. 1 мл, № 7; IPSEN PHARMA
Диферелин® Порошок для раствора для инъекций, 0,1 мг, флакон, с растворителем в ампулах по 1 мл, с раств. в амп. 1 мл, № 7 IPSEN PHARMA
В 90 аптеках
от 1144,26 грн
Цены в аптеках
Диферелин® порошок для суспензии для инъекций с пролонг. высвобождением, 22,5 мг, флакон, + растворитель в ампулах 2 мл, одноразовый шприц и две иглы, +раств амп 2 мл, шприц, 2 иглы, № 1; IPSEN PHARMA
Диферелин® Порошок для суспензии для инъекций с пролонг. высвобождением, 22,5 мг, флакон, + растворитель в ампулах 2 мл, одноразовый шприц и две иглы, +раств амп 2 мл, шприц, 2 иглы, № 1 IPSEN PHARMA
В 39 аптеках
от 10475,28 грн
Цены в аптеках
Декапептил раствор для инъекций, 0,1 мг, шприц, 1 мл, № 7; Ferring International Center
Декапептил Раствор для инъекций, 0,1 мг, шприц, 1 мл, № 7 Ferring International Center
В 1 аптеке
от 542,00 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: р-р для инъекций, порошок для приготовления инъекционного р-ра, лиофилизированный порошок для приготовления суспензии для инъекций.
ТРИПТОРЕЛИН (TRIPTORELINUM)
CAS №: 57773-63-4 C64H82N18O13
USPDDN: 5-оксо-L-пропил-L-гистидил-L-триптофил-L-серил-L-тиросил-D-триптофил-L-лейцил-L-аргинил-L-пролилглицинамид.
Форма выпуска: р-р для инъекций, порошок для приготовления инъекционного р-ра, лиофилизированный порошок для приготовления суспензии для инъекций.

трипторелин является декапептидным аналогом гонадотропного РФ. При длительном введении трипторелина после исходной стимуляции развивается ингибиция секреции гонадотропинов с последующим подавлением функции яичек или яичников.

аденокарцинома предстательной железы с метастазами, фибромиома матки, генитальный и экстрагенитальный эндометриоз (I–IV стадии), женское бесплодие (комплексное лечение в сочетании с гонадотропинами в целях искусственного создания условий для овуляции и последующего оплодотворения in vitro и пересадкой эмбриона).

при аденокарциноме предстательной железы 3,75 мг трипторелина вводят в/м через каждые 4 нед. При фибромиоме матки лечение начинают в первые 5 дней цикла; трипторелин вводится в/м каждые 4 нед. При эндометриозе лечение необходимо начинать в первые 5 дней цикла; препарат вводится в/м с интервалом 4 нед.
Для лечения женского бесплодия трипторелин применяют со второго дня цикла. Введение гонадотропинов начинается после достижения гипофизарной десенсибилизации (содержание эстрогенов в плазме не превышает 50 нг/мл). Продолжительность лечения — не более 6 мес. Проведение повторного курса лечения трипторелином или другими аналогами гонадотропного РФ нежелательно.

период беременности.

у пациентов с аденокарциномой предстательной железы в начале лечения в некоторых случаях наблюдается усиление выраженности общей клинической симптоматики или отдельных симптомов (особенно боль в костях, обусловленная метастазированием). Эти явления обычно проходят в процессе лечения через 1–2 нед. Возможны также приливы крови, боль и гиперемия в месте инъекции, импотенция, преходящая АГ. При эндометриозе и фибромиоме матки возможны приливы и выделения из влагалища; при длительном применении — риск развития остеопороза. При лечении женского бесплодия могут возникать приливы, астения, гипертрофии яичников, боль в малом тазу, абдоминальная боль.

при аденокарциноме предстательной железы необходимо осуществлять периодический контроль уровня тестостерона в крови пациентов; при эндометриозе или фибромиоме матки — контроль уровня эстрадиола в крови, а в случае длительного применения — контролировать состояние костной ткани.
При женском бесплодии реакция яичников при сочетании трипторелина с гонадотропинами может отличаться у различных пациенток или в различных циклах у одной пациентки.

трипторелин несовместим с препаратами, вызывающими гиперпролактинемию.