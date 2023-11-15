ТРИПТОРЕЛИН (TRIPTORELINUM) Действующее вещество
трипторелин является декапептидным аналогом гонадотропного РФ. При длительном введении трипторелина после исходной стимуляции развивается ингибиция секреции гонадотропинов с последующим подавлением функции яичек или яичников.
аденокарцинома предстательной железы с метастазами, фибромиома матки, генитальный и экстрагенитальный эндометриоз (I–IV стадии), женское бесплодие (комплексное лечение в сочетании с гонадотропинами в целях искусственного создания условий для овуляции и последующего оплодотворения in vitro и пересадкой эмбриона).
при аденокарциноме предстательной железы 3,75 мг трипторелина вводят в/м через каждые 4 нед. При фибромиоме матки лечение начинают в первые 5 дней цикла; трипторелин вводится в/м каждые 4 нед. При эндометриозе лечение необходимо начинать в первые 5 дней цикла; препарат вводится в/м с интервалом 4 нед.
Для лечения женского бесплодия трипторелин применяют со второго дня цикла. Введение гонадотропинов начинается после достижения гипофизарной десенсибилизации (содержание эстрогенов в плазме не превышает 50 нг/мл). Продолжительность лечения — не более 6 мес. Проведение повторного курса лечения трипторелином или другими аналогами гонадотропного РФ нежелательно.
период беременности.
у пациентов с аденокарциномой предстательной железы в начале лечения в некоторых случаях наблюдается усиление выраженности общей клинической симптоматики или отдельных симптомов (особенно боль в костях, обусловленная метастазированием). Эти явления обычно проходят в процессе лечения через 1–2 нед. Возможны также приливы крови, боль и гиперемия в месте инъекции, импотенция, преходящая АГ. При эндометриозе и фибромиоме матки возможны приливы и выделения из влагалища; при длительном применении — риск развития остеопороза. При лечении женского бесплодия могут возникать приливы, астения, гипертрофии яичников, боль в малом тазу, абдоминальная боль.
при аденокарциноме предстательной железы необходимо осуществлять периодический контроль уровня тестостерона в крови пациентов; при эндометриозе или фибромиоме матки — контроль уровня эстрадиола в крови, а в случае длительного применения — контролировать состояние костной ткани.
При женском бесплодии реакция яичников при сочетании трипторелина с гонадотропинами может отличаться у различных пациенток или в различных циклах у одной пациентки.
трипторелин несовместим с препаратами, вызывающими гиперпролактинемию.