ТРИПТОРЕЛИН (TRIPTORELINUM)

у пациентов с аденокарциномой предстательной железы в начале лечения в некоторых случаях наблюдается усиление выраженности общей клинической симптоматики или отдельных симптомов (особенно боль в костях, обусловленная метастазированием). Эти явления обычно проходят в процессе лечения через 1–2 нед. Возможны также приливы крови, боль и гиперемия в месте инъекции, импотенция, преходящая АГ. При эндометриозе и фибромиоме матки возможны приливы и выделения из влагалища; при длительном применении — риск развития остеопороза. При лечении женского бесплодия могут возникать приливы, астения, гипертрофии яичников, боль в малом тазу, абдоминальная боль.