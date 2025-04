Роаккутан — терапия акне

Препарат Роаккутан согласно АТС-классификации относится к препаратам для системного лечения акне, ретиноидам. Действующее вещество — изотретиноин. Отпускается по рецепту врача.

Препарат был одобрен Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США (FDA) в 1982 г. для лечения тяжелых, резистентных к лечению акне, которые не поддаются традиционной терапии, включая системные антибиотики (Pile H.D., Nicolas D., 2019).

Актуальные ретиноиды оказывают комедонолитическое и противовоспалительное действие, ингибируя миграцию лейкоцитов, продукцию цитокинов и подавляя экспрессию toll-подобных рецепторов (TLR). Эффекты от применения препаратов этой группы были также отмечены на матриксных металлопротеиназах, которые помогают противостоять образованию рубцов. Во время применения ретиноидов повышается активность кератиноцитов, что особенно важно при терапии поствоспалительной гиперпигментации. К сожалению, препараты этой группы вызывают побочные эффекты, такие как покраснение, сухость, шелушение и др. Поэтому важно, чтобы больные были проинформированы о том, что побочные реакции развиваются только постепенно после нескольких месяцев применения (Stangeland K.Z. et al.,2019). Курс лечения обычно составляет 16–24 нед.

Актуальность проблемы

Количество препаратов, применяемых в терапии акне, мало изменилось за последнее десятилетие. Признание того, что акне — это воспалительное, а не инфекционное заболевание, обусловило призыв к сокращению применения антибиотиков, что привело к переоценке назначения препаратов других групп. Спиронолактон и оральные контрацептивы стали более приемлемым выбором первой линии терапии, также было предложено применение изотретиноина. Акне как воспалительное состояние включает множество факторов, в том числе гормональную дисрегуляцию. Безопасность изотретиноина была оценена в многочисленных исследованиях. И в результате установлено, что изотретиноин влияет на все аспекты патогенеза акне и только он обладает способностью к полной ремиссии акне, а не только контролю этого состояния (Marson J.W., Baldwin H.E., 2019).

Акне является распространенным заболеванием кожи, которое обычно появляется у подростков. Тем не менее заболевание не следует рассматривать как самоограничивающееся, поскольку оно может продолжаться в течение многих лет. Патогенез акне многофакторный. Наиболее важными аспектами являются гормонально индуцированное увеличение выработки кожного сала, изменения в процессе кератинизации, закупорка тракта фолликула с последующей колонизацией фолликулярных бактерий и формирование врожденного и адаптивного иммунного ответа.

Андрогены дигидротестостерона, тестостерон и другие гормоны стимулируют себоциты к увеличению выработки кожного сала. В сальных железах также вырабатывается интерлейкин-1, который вызывает воспаление, гиперкератинизацию и образование комедонов. Cutibacterium acnes, ранее известный как Propionibacterium acnes, является грамположительной анаэробной бактерией, которая относится к нормальной микрофлоре кожи и обитает в сальных железах и волосяных фолликулах. Бактерия вызывает возникновение воспаления и стимулирует кератиноциты, в результате чего образуются комедоны (Stangeland K.Z. et al., 2019).

Механизм действия и режим дозирования

Изотретиноин (13-цис-ретиноевая кислота) представляет собой пероральный ретиноидный препарат с себостатическими свойствами, снижающий пролиферацию базальных себоцитов, выработку кожного сала и ингибирующий дифференцировку себоцитов.

Ретиноиды представляют собой группу соединений, производных витамина А. 13-цис-ретиноевая кислота является активной формой витамина А, которая связывается с рецепторами ретиноевой кислоты (RAR). Как и рецепторы глюкокортикоидов и гормонов щитовидной железы RAR являются частью суперсемейства ядерных рецепторов, которое регулирует экспрессию генов в головном мозге (Suuberg A., 2019).

Изотретиноин вводят перорально в форме капсулы. Препарат обладает низкой биодоступностью и высокой липофильностью. Пероральная абсорбция изотретиноина может быть увеличена при приеме препарата во время еды. Изотретиноин следует принимать, запивая стаканом воды, чтобы избежать раздражения пищевода.

Изотретиноин обычно назначают в дозе 0,5 мг/кг/сут, а затем постепенно повышают до дозы 1,0 мг/кг/сут в зависимости от переносимости препарата больным. Обычный курс лечения составляет 15–20 нед (может быть и больше), препарат принимают ежедневно для достижения полной длительной ремиссии заболевания (Goldsmith L.A. et al., 2004; Zaenglein A.L. et al., 2016).

Побочные реакции

Побочные эффекты от применения изотретиноина: хейлит (сухие губы — наиболее распространенный дозозависимый побочный эффект, отмечаемый примерно у 90% пациентов, принимающих изотретиноин), ксероз (сухая кожа), ксеростомия (сухость во рту), вспышки акне, фотофобия, повышение уровня печеночных ферментов, снижение аппетита, головная боль и подавленное настроение (Vallerand I.A. et al., 2018). Побочные эффекты изотретиноина варьируют от изменений век и роговицы до слезных нарушений, приводящих к сухости глаз (Gomes J. et al., 2017). Сухой глаз является наиболее распространенной побочной реакцией, связанной с применением изотретиноина, которая может быть обусловлена атрофией слезных желез и изменениями толщины слезной пленки (Carr R.E. et al., 1966).

Также возможны снижение уровня липопротеинов высокой плотности, повышение показателей функциональных тестов печени, активности креатининфосфокиназы, снижение уровня гемоглобина и гематокрита, уменьшение количества эритроцитов и лейкоцитов и увеличение количества тромбоцитов. В редких случаях, когда может возникнуть нейтропения или агранулоцитоз, применение изотретиноина следует прекратить.

Сообщалось о серьезных кожных реакциях, включая синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, которые требуют немедленного прекращения приема изотретиноина, если они возникают во время терапии.

Острый панкреатит с нормальным и повышенным уровнем триглицеридов в сыворотке крови был зарегистрирован у больных, принимающих изотретиноин. Терапию препаратом следует прекратить, если появляются симптомы панкреатита (Pile H.D., Nicolas D., 2019).

Предостережения

Больным, принимающим изотретиноин, следует избегать донорства крови во время приема изотретиноина и в течение 1 мес после прекращения лечения в связи с риском развития эмбриофетальной токсичности.

У некоторых больных, принимающих изотретиноин, сообщалось об эпизодах депрессии и психоза. Даже несмотря на то что корреляция противоречива, до назначения изотретиноина следует проводить скрининг по поводу депрессии, суицидальных мыслей, прошлых попыток самоубийства и агрессивного и/или насильственного поведения.

Доброкачественная внутричерепная гипертензия (Pseudotumor cerebri) наблюдается у больных, принимающих изотретиноин сочетанно с тетрациклинами. По этой причине тетрациклины не следует принимать с изотретиноином. Если у больного развиваются признаки или симптомы псевдотумора головного мозга, то терапию препаратом следует немедленно прекратить, направить больного к неврологу для дальнейшей оценки его состояния (On S.C. et al., 2013; Eichenfield L.F., Krakowski A.C., 2015; Huang Y.C., Cheng Y.C., 2017).

В процессе терапии может возникнуть гипергомоцистеинемия, которая является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и венозных тромбозов, а также негативно влияет на эндотелиальные клетки, клетки гладких мышц (Zylberstein D.E. et al., 2011).

Исследования



Изотретиноин применяется для лечения акне средней тяжести и тяжелых форм, когда стандартное лечение не было эффективным. Однако препарат может вызывать гипергомоцистеинемию и снижение уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови, что является риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и тромбозов, а также психозов. Однако многие исследования подчеркивают безопасность и эффективность терапии низкими дозами изотретиноина.

В одном из исследований была проведена оценка дозы препарата. Была установлена доза изотретиноина, которая обусловливает наибольшую терапевтическую эффективность и меньшее число побочных эффектов. Пероральная терапия изотретиноином в низкой дозе (<0,5 мг/кг/сут) является безопасной и не вызывает значительных нарушений в организме больного (Sardana K. et al., 2009). Эффективность терапии при менее серьезных побочных эффектах была установлена в исследовании с участием 638 больных. В исследовании принимали участие как мужчины, так и женщины с акне средней тяжести, которых лечили изотретиноином в дозе 20 мг/сут (около 0,3–0,4 мг/кг/сут), длительность терапии составила 6 мес (Amichai B. et al., 2006). Другое исследование провели у 150 малазийских больных, получавших изотретиноин в дозе 10 мг/сут (начальная доза) до достижения курсовой дозы 90–110 мг/кг массы тела, курс лечения составил 24 нед. После проведения терапии было установлено, что все больные излечились от акне, в результате терапии уровень повышенных ферментов печени и липидов в сыворотке крови был выше только на 3,3 и 2,7% соответственно. Случаев прекращения лечения не зафиксировано (Yap F.B., 2017). Гипергомоцистеинемия с низким уровнем фолиевой кислоты в сыворотке крови вызывает много серьезных побочных эффектов, однако не проводилось исследований по поводу этих изменений при терапии низкими дозами изотретиноина.

У пациентов с умеренными и тяжелыми формами акне, получавших низкую дозу изотретиноина (<0,5 мг/кг/сут), не отмечено изменений уровня гомоцистеина и фолиевой кислоты в сыворотке крови, которые могли бы приводить к появлению побочных эффектов. Следовательно, при лечении низкими дозами изотретиноина необязательно контролировать уровень гомоцистеина и фолиевой кислоты. Однако при лечении более высокой дозой или в течение длительного периода терапии следует учитывать риск повышения уровня гомоцистеина и снижения уровня фолиевой кислоты в плазме крови (Van T.T., Minh P.N. et al., 2019).

Новые возможности в применении изотретиноина



Некоторые вирусные бородавки невосприимчивы к лечению, другие имеют тенденцию рецидивировать. Перорально изотретиноин можно применять в терапии бородавок. Был проведен систематический обзор и метаанализ исследований, опубликованных с момента создания баз данных (PudMed) до 30 декабря 2017 г. Были проанализированы рандомизированные контролируемые исследования или серии случаев с участием ≥10 больных со слизисто-кожной папилломавирусной инфекций человека, которые получали пероральное лечение изотретиноином. В результате метаанализ объединил частоту ответов на терапию данным препаратом. Было установлено, что пероральный изотретиноин превосходит плацебо при лечении особенно плоских бородавок. Частота рецидивов и риск серьезных побочных эффектов низкие (Yang T.H. et al., 2019).

Заключение

Изотретиноин, входящий в состав препарата Роаккутан, по-прежнему является лучшим препаратом для лечения тяжелых форм акне, которые не поддаются стандартным методам терапии. Однако необходимо учитывать его тератогенное действие на беременных. Также следует учитывать побочные реакции, которые могут возникать на фоне приема препарата. Необходим постоянный контроль показателей крови во время терапии (Gómez-Flores M. et al., 2019). Подбор режима дозирования является важным показателем, так как терапевтический ответ на изотретиноин и некоторые побочные реакции зависят от дозы и являются разными у разных больных (инструкция МЗ Украины).