Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
996,40 грн
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
959,90
Экономия при брони: -131,18 грн
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1384,10
Экономия при брони: -85,72 грн
1298,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
870,00
Экономия при брони: -99,00 грн
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1275,10
Экономия при брони: -11,20 грн
1263,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
938,83
Экономия при брони: -107,67 грн
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
917,83
Экономия при брони: -53,49 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1310,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
996,40 грн
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1428,86
Экономия при брони: -136,80 грн
1292,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
996,40 грн
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1425,48
Экономия при брони: -92,09 грн
1333,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1251,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
984,58
Экономия при брони: -113,03 грн
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1422,91
Экономия при брони: -88,76 грн
1334,15 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1260,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
893,70
Экономия при брони: -33,70 грн
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1310,80
Экономия при брони: -14,30 грн
1296,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
949,18
Экономия при брони: -118,11 грн
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1412,49
Экономия при брони: -75,04 грн
1337,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1248,57 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1310,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
946,63
Экономия при брони: -119,51 грн
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1408,70
Экономия при брони: -69,15 грн
1339,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
996,40 грн
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
874,30
Экономия при брони: -9,54 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1257,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
958,18
Экономия при брони: -131,06 грн
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1425,88
Экономия при брони: -89,75 грн
1336,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
947,81
Экономия при брони: -120,69 грн
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1366,85
Экономия при брони: -68,16 грн
1298,69 грн