Винница (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
951,90
Экономия при брони: -132,22 грн
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1372,75
Экономия при брони: -74,80 грн
1297,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1241,01 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
910,30
Экономия при брони: -7,80 грн
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1352,90
Экономия при брони: -30,10 грн
1322,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
967,45
Экономия при брони: -147,77 грн
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1395,17
Экономия при брони: -98,84 грн
1296,33 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1246,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
910,30
Экономия при брони: -7,80 грн
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1434,30
Экономия при брони: -111,50 грн
1322,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1310,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
910,30
Экономия при брони: -7,80 грн
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1352,90
Экономия при брони: -30,10 грн
1322,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1322,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
960,90
Экономия при брони: -130,76 грн
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1515,88
Экономия при брони: -216,32 грн
1299,56 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1286,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1246,53 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
968,81
Экономия при брони: -149,13 грн
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1528,36
Экономия при брони: -229,23 грн
1299,13 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1434,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
910,30
Экономия при брони: -7,80 грн
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1352,90
Экономия при брони: -30,10 грн
1322,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
945,09
Экономия при брони: -98,88 грн
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1490,93
Экономия при брони: -193,02 грн
1297,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1451,74
Экономия при брони: -64,24 грн
1387,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
910,30
Экономия при брони: -7,80 грн
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1322,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
953,58
Экономия при брони: -137,66 грн
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1530,08
Экономия при брони: -229,41 грн
1300,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Роаккутан® капсулы 10 мг блистер №30
Рош Украина
306,17
Экономия при брони: -34,22 грн
Роаккутан® капсулы 20 мг блистер №30
Рош Украина
1483,90
Экономия при брони: -187,08 грн
1296,82 грн