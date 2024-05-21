Алакор назначают в/м или в/в (струйно, капельно). Дозы подбирают индивидуально. При инфузионном способе введения препарат следует разводить в физиологическом р–ре натрия хлорида (200 мл). Начинают лечение взрослых с дозы 50-100 мг 1-3 раза в сутки, постепенно повышая дозу до получения терапевтического эффекта. Струйно Алакор вводят медленно в течение 5-7 мин, капельно — со скоростью 40-60 капель в 1 мин. Максимальная суточная доза не должна превышать 1200 мг.

При острых нарушениях мозгового кровообращения Алакор назначают в комплексной терапии в первые 2-4 дня в/в капельно по 200-500 мг 1 раз в сутки, затем внутримышечно по 200-500 мг 2-3 раза в сутки. Срок лечения составляет 14 дней.

При черепно-мозговой травме и последствиях черепно–мозговых травм Алакор применяют в течение 10-15 дней путем внутривенного капельного введения по 200-500 мг 2–4 раза в сутки.

При дисциркуляторной энцефалопатии в фазе декомпенсации Алакор следует применять капельно в дозе 200-500 мг 1-2 раза в сутки в течение 14 дней. Затем препарат вводят внутримышечно по 100-250 мг в сутки в течение 2 недель.

Для курсовой профилактики дисциркуляторной энцефалопатии препарат вводят внутримышечно по 200-250 мг 2 раза в сутки в течение 10-14 дней.

При легких когнитивных нарушениях у больных пожилого возраста и при тревожных состояниях препарат применяют внутримышечно в дозе 100-300 мг в сутки в течение 14-30 дней.

При остром инфаркте миокарда Алакор вводят в/в или в/м в течение 14 дней на фоне традиционной терапии инфаркта миокарда, включая нитраты, блокаторы β-адренорецепторов, ингибиторы АПФ, тромболитиков, антикогулянтни и антиагрегантными средства, а также симптоматические средства по показаниям. В первые 5 суток для достижения максимального эффекта желательно введение Алакор, в последующие 9 суток возможно в/м его введения. Введение Алакор проводят путем капельной инфузии, медленно (во избежание побочных эффектов), с 0,9% р–ром хлорида натрия или 5% р–ром глюкозы (глюкозы) в объеме 100-150 мл в течение 30-90 мин. При необходимости возможно медленное струйное введение Алакор течение не менее 5 мин.

Введение Алакор (в/в или в/м) осуществляют 3 раза в сутки, через каждые 8 ч. Суточная терапевтическая доза составляет 6-9 мг на каждый килограмм массы тела в сутки, разовая доза — 2-3 мг/кг массы тела. Максимальная суточная доза не должна превышать 800 мг, разовая — 250 мг.

При открытоугольной глаукоме разных стадий Алакор применяют в составе комплексной терапии в/м по 100-300 мг в сутки, 1-3 раза в сутки в течение 14 дней.

При абстинентном алкогольном синдроме Алакор вводят в дозе 200-500 мг в/в или в/м 2-3 раза в сутки в течение 5-7 дней.

При острой интоксикации антипсихотическими средствами препарат вводят в/в в дозе 200-500 мг в сутки в течение 7-14 дней.

При острых гнойно-воспалительных процессах брюшной полости (острый некротический панкреатит, перитонит) препарат назначают в первые сутки как в предоперационном, так и в послеоперационный период. Дозы зависят от формы и тяжести заболевания, распространенности процесса, клинического течения. Отмена препарата должна проводиться постепенно, только после устойчивого положительного клинико-лабораторного эффекта.

При остром отечном (интерстициальном) панкреатите Алакор назначают по 200-500 мг 3 раза в сутки в/в капельно (с физиологическим раствором натрия хлорида) и в/м. Легкая степень тяжести: по 100-200 мг 3 раза в сутки в/в капельно (с физиологическим р–ром натрия хлорида) и в/м. Средняя степень тяжести: взрослым — по 200 мг 3 раза в сутки в/в капельно (с физиологическим р–ром натрия хлорида). Тяжелое течение: в пульс–дозировке 800 мг в сутки при двукратном введении, далее — по 200-500 мг 2 раза в сутки с постепенным снижением суточной дозы. Очень тяжелое течение: в начальной дозе 800 мг в сутки до устойчивого купирования проявления панкреатогенного шока, после стабилизации состояния — по 300-500 мг 2 раза в сутки в/в капельно (с физиологическим р–ром натрия хлорида) с постепенным снижением суточной дозы.

Дети. Строго контролируемых клинических исследований безопасности применения препарата у детей не проводилось, поэтому Алакор противопоказано применять этой категории пациентов.