Виролекс порошок для инфузий (Virolex powder pro infusionibus) (3961) - инструкция по применению ATC-классификация
Виролекс порошок для инфузий инструкция по применению
Фармакологические свойства
ацикловир — противовирусный препарат, активный в отношении вируса простого герпеса 1-го и 2-го типа и вируса опоясывающего лишая. Оказывает виростатическое действие. Тормозит синтез вирусной ДНК, не оказывая при этом влияния на физиологические процессы в клетке.
Период полувыведения у лиц с нормальной функцией почек составляет 2,9 ч после в/в вливания. Ацикловир хорошо проникает в ткани, органы и биологические жидкости организма: в головной мозг, почки, легкие, печень, мышцы, селезенку, матку, слизистую оболочку влагалища, вагинальный секрет, СМЖ и содержимое герпетических пузырьков. С белками плазмы крови связывается 15,4% ацикловира. У здоровых лиц ацикловир выводится преимущественно с мочой в неизмененном виде. Фармакокинетика у детей в возрасте старше 1 года подобна таковой у взрослых.
Показания Виролекс порошок для инфузий
инфекции, вызванные вирусом Herpes simplex: первичный герпес половых органов, рецидивирующий герпес половых органов, герпетический энцефалит и генерализованные инфекции, герпес кожи и слизистых оболочек у больных с иммунодефицитом, герпес новорожденных, другие инфекции (герпетическая экзема, гепатит, проктит, эзофагит, пневмония).
Профилактика инфекций, вызванных вирусом Herpes simplex: после трансплантации костного мозга или почки, при аплазии костного мозга после лечения цитостатическими препаратами; рецидивирующий герпес половых органов (с частотой 6 раз в год и более); частые рецидивирующие инфекции у больных с нормальным иммунным статусом; инфекции у больных с иммунодефицитом.
Инфекции, вызванные вирусом Varicella zoster: ветряная оспа у больных с иммунодефицитом; тяжелые или затяжные формы ветряной оспы у больных с нормальным иммунным статусом; осложнения при ветряной оспе, вызванные непосредственным действием вируса Varicella zoster; опоясывающий лишай у больных с иммунодефицитом; осложнения при опоясывающем лишае, вызванные непосредственным действием вируса Varicella zoster; глазная и ушная формы опоясывающего лишая; опоясывающий лишай у лиц в возрасте старше 50 лет.
Применение Виролекс порошок для инфузий
лечение ацикловиром следует начинать как можно раньше, сразу после появления первых признаков заболевания.
Препарат вводят в/в медленно в течение 1 ч.
|Инфекция
|Дозирование для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет
|Дозирование для детей в возрасте от 3 мес до 12 лет
|Продолжительность лечения
|Простой герпес
|5 мг/кг каждые 8 ч
|250 мг/м2 каждые 8 ч
|5 дней
|Герпетический энцефалит
|10 мг/кг каждые 8 ч
|500 мг/м2 каждые 8 ч
|10 дней
|Ветряная оспа у пациентов с нормальным иммунным статусом
|5 мг/кг каждые 8 ч
|250 мг/м2 каждые 8 ч
|7 дней
|Ветряная оспа у пациентов с иммунодефицитом
|10 мг/кг каждые 8 ч
|500 мг/м2 каждые 8 ч
|от 7 до 10 дней
|Профилактика инфекций
|250 мг/м2 каждые 8 ч
Дозы для новорожденных: 10 мг/кг каждые 8 ч. Режим дозирования для пациентов с нарушениями функции почек приведен ниже:
|Клиренс креатинина
|Режим дозирования
|25–50 мл/мин (0,41–0,83 мл/с)
|Обычная доза каждые 12 ч
|10–25 мл/мин (0,16–0,41 мл/с)
|Обычная доза каждые 24 ч
|0–10 мл/мин (0–0,16 мл/с)
|Половина обычной дозы каждые 24 ч и сразу после процедуры диализа
Перед применением содержимое 1 флакона следует растворить в 10 мл воды для инъекций или изотонического р-ра натрия хлорида; вводить при помощи инфузионного насоса. Для приготовления инфузионного р-ра содержимое двух флаконов ex tempore растворяют в 100 мл изотонического р-ра натрия хлорида или лактатного р-ра Рингера; при необходимости введения дозы, превышающей 500 мг, добавляют адекватное количество растворителя.
Приготовление инфузионного р-ра для детей, которым необходимы дозы по 10 мг и ниже, выполняют в два этапа: сначала содержимое флакона растворяют в 10 мл воды для инъекций или изотонического р-ра натрия хлорида, а потом соответствующую дозу добавляют к инфузионному р-ру в соотношении 1:5 (например 4 мл в 20 мл).
Препарат не содержит консервантов. Готовый р-р устойчив на протяжении 12 ч при температуре от 15 до 25 °С. Нельзя использовать р-р, в котором появилось помутнение или образовались кристаллы. Для приготовления инфузионных р-ров можно использовать изотонический р-р натрия хлорида или р-р Рингера.
Вода для инъекций не должна содержать консервантов (бензилового спирта или парабенов).
Противопоказания
повышенная чувствительность к препарату.
Побочные эффекты
при слишком быстром в/в введении ацикловира и дегидратации организма может наблюдаться преходящее повышение уровня мочевины и креатинина в сыворотке крови, поэтому вливание следует проводить медленно и обеспечить достаточную гидратацию организма. ОПН при применении препарата наблюдается очень редко. При развитии поражения почек во время лечения ацикловиром необходимо назначить адекватную гидратацию, снизить дозу препарата или прекратить лечение.
Редко наблюдались неврологические симптомы (только при лечении осложненных форм заболевания), которые имели обратимый характер: судороги, спутанность сознания, галлюцинации, тремор, сонливость, психозы, кома. Могут также отмечаться тошнота, рвота, кожная сыпь, повышение активности печеночных ферментов, анемия, нейтропения, тромбоцитопения.
Особые указания
препарат следует применять с осторожностью при нарушении функции почек, у лиц пожилого возраста, а также при назначении в высоких дозах, особенно у пациентов с дегидратацией. Дозу следует корригировать с учетом клиренса креатинина.
Назначение препарата в период беременности возможно только при угрожающих жизни инфекциях, когда ожидаемая польза для будущей матери превышает потенциальный риск для плода. Ацикловир проникает в грудное молоко, поэтому на время лечения препаратом необходимо прекратить кормление грудью.
Избегать попадания р-ра препарата в глаза.
Взаимодействия
пробенецид при одновременном применении повышает концентрацию ацикловира в плазме крови и удлиняет период его полувыведения. Одновременное применение ацикловира и микофенолата мофетила приводит к повышению концентрации обоих ингредиентов в плазме крови. При одновременном применении ацикловира и нефротоксических или нейротоксических препаратов следует соблюдать осторожность.
Передозировка
рекомендуется контролировать функциональное состояние почек. Важно поддерживать достаточный диурез для предупреждения кристаллурии. Необходимо провести активную гидратацию организма. Ацикловир выводится из организма при гемодиализе, перитонеальный диализ менее эффективен.
Условия хранения
порошок во флаконах следует хранить при температуре не выше 25 °C; готовый инфузионный р-р стабилен в течение 12 ч при температуре не выше 25 °C; р-р не следует хранить в холодильнике.