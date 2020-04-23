лечение ацикловиром следует начинать как можно раньше, сразу после появления первых признаков заболевания.

Препарат вводят в/в медленно в течение 1 ч.



Инфекция Дозирование для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет Дозирование для детей в возрасте от 3 мес до 12 лет Продолжительность лечения Простой герпес 5 мг/кг каждые 8 ч 250 мг/м2 каждые 8 ч 5 дней Герпетический энцефалит 10 мг/кг каждые 8 ч 500 мг/м2 каждые 8 ч 10 дней Ветряная оспа у пациентов с нормальным иммунным статусом 5 мг/кг каждые 8 ч 250 мг/м2 каждые 8 ч 7 дней Ветряная оспа у пациентов с иммунодефицитом 10 мг/кг каждые 8 ч 500 мг/м2 каждые 8 ч от 7 до 10 дней Профилактика инфекций 250 мг/м2 каждые 8 ч



Дозы для новорожденных: 10 мг/кг каждые 8 ч. Режим дозирования для пациентов с нарушениями функции почек приведен ниже:



Клиренс креатинина Режим дозирования 25–50 мл/мин (0,41–0,83 мл/с) Обычная доза каждые 12 ч 10–25 мл/мин (0,16–0,41 мл/с) Обычная доза каждые 24 ч 0–10 мл/мин (0–0,16 мл/с) Половина обычной дозы каждые 24 ч и сразу после процедуры диализа



Перед применением содержимое 1 флакона следует растворить в 10 мл воды для инъекций или изотонического р-ра натрия хлорида; вводить при помощи инфузионного насоса. Для приготовления инфузионного р-ра содержимое двух флаконов ex tempore растворяют в 100 мл изотонического р-ра натрия хлорида или лактатного р-ра Рингера; при необходимости введения дозы, превышающей 500 мг, добавляют адекватное количество растворителя.

Приготовление инфузионного р-ра для детей, которым необходимы дозы по 10 мг и ниже, выполняют в два этапа: сначала содержимое флакона растворяют в 10 мл воды для инъекций или изотонического р-ра натрия хлорида, а потом соответствующую дозу добавляют к инфузионному р-ру в соотношении 1:5 (например 4 мл в 20 мл).

Препарат не содержит консервантов. Готовый р-р устойчив на протяжении 12 ч при температуре от 15 до 25 °С. Нельзя использовать р-р, в котором появилось помутнение или образовались кристаллы. Для приготовления инфузионных р-ров можно использовать изотонический р-р натрия хлорида или р-р Рингера.

Вода для инъекций не должна содержать консервантов (бензилового спирта или парабенов).