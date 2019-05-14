лечение следует начинать как можно раньше, сразу же после появления первых признаков заболевания.

Крем наносят на пораженные участки кожи 5 раз в сутки в дневное время с интервалом 4 ч; продолжительность лечения — 5 дней, при тяжелом течении заболевания — до 10 дней.

Столбик глазной мази длиной 10 мм закладывают за нижнее веко каждые 4 ч 5 раз в сутки. Продолжительность лечения язвенных форм кератита — 7–10 дней, интерстициальных — 10–20. Лечение следует продолжать в течение 3 дней после исчезновения симптомов заболевания.