Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме
Грация (Grace)
Цены в
Киев
от
53,52
грн
в 78 аптеках
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Характеристики
Производитель
ЗАО "Лектравы"
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
9.2. Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме
Цены в
Киев
от
53,52
грн
в 78 аптеках
Найти в аптеках
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