Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме

Грация (Grace)

ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г "Грация" №20
Цены в Киев
от 53,52 грн
в 78 аптеках
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Характеристики
Производитель
ЗАО "Лектравы"
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки