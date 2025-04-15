Днепр (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Днепр
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
4.5 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
5.6 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
96,60
Экономия при брони: -29,30 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 8-А
7.4 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мануйловский, 29
7.4 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 26
9.9 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 3
10.4 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4
26.2 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 06:30
Каменское, просп. Свободы, 1-Г
26.2 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 2-Е
26.4 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 19
28.8 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 69
33.5 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Героев, 5-А
33.6 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Центральная, 21/51
67.4 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Независимости, 156
67.5 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
77.4 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
77.8 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кобеляки, ул. Пушкина, 22/2
94.7 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Шахтерское, ул. Юбилейная, 16/41
107.2 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Новые Санжары, ул. Независимости, 35/14
107.9 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/2
109.4 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
111.1 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
111.2 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 54
115.3 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Г
115.3 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
96,60
Экономия при брони: -29,30 грн