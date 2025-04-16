Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Г
20.9 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
96,60
Экономия при брони: -29,30 грн
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Бажаемо здоровья
Долинская, ул. Новая, 88/106
50.3 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/2
62.3 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Березнеговатое, ул. Мира, 77
78.1 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Новая Прага, ул. Центральная, 31-А
81.7 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Александрия, просп. Соборный, 87
86.5 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Александрия, ул. Шевченко Тараса, 66
87.6 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Снигиревка, ул. Центральная, 123-Б
102.2 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-М
105.1 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Кропивницкий, ул. Полтавская, 58
106.3 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Кропивницкий, перек. Большая Перспективная / Преображенская, 47/16
106.5 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 10
106.7 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека твоей родини
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106.8 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
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107.8 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
81,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Бажаемо здоровья
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 22-А
108.4 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 9
108.8 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Кропивницкий, ул. Державности, 24-Ж
109.3 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Каменское, ул. Мурахтова, 4
113.0 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 2-Е
113.4 км
ФИТОЧАЙ НА ОСНОВЕ ЛЕПЕСТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ фильтр-пакет 2 г №20
ЗАО "Лектравы"