Абизол изитаб (Abizol easytab) (379564) - инструкция по применению ATC-классификация
Абизол изитаб инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: aripiprazol;
1 таблетка содержит арипипразол 10 мг или 15 мг;
вспомогательные вещества: кальция силикат, маннит (E 421), маннит DC (E 421), кросповидон XL-10, кросповидон СL, кремния диоксид коллоидный безводный, аспартам (E 951), калия ацесульфам, винная кислота, железа оксид желтый (Е 172) (для дозы 15 мг), железа оксид красный (Е 172) (для дозы 10 мг), магния стеарат, вкусовая добавка Вишня, целлюлоза микрокристаллическая.
Лекарственная форма
Таблетки диспергируются в полости рта.
Основные физико-химические свойства:
таблетки по 10 мг: круглые таблетки розового цвета с тиснением "10" с одной стороны;
таблетки по 15 мг: круглые таблетки желтого цвета с тиснением "15" с одной стороны.
Фармакотерапевтическая группа
Психолептические средства. Антипсихотические средства. Другие нейролептики.
Код ATС N05A X12.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия
Терапевтическое действие арипипразола в лечении шизофрении и биполярного расстройства типа I обусловлено сочетанием частичного агонизма в отношении рецепторов дофамина D2 и серотонина 5-HT1а, а также антагонизма в отношении рецепторов серотонина 5-HT2a. Известно, что арипипразол проявлял антагонистические свойства на животных дофаминергической гиперактивности и агонистические свойства на животных дофаминергической гипоактивности. Арипипразол имеет высокую аффинность связывания in vitro в отношении рецепторов дофамина D2 и D3, рецепторов серотонина 5-HT1а и 5-HT2а, а также умеренную аффинность в отношении рецепторов дофамина D4, серотонина 5-HT2c и 5-HT7, адренергических рецепторов α1 и рецепторов гистамина H1. Арипипразол также обладает умеренной аффинностью по отношению к серотониновым рецепторам и не имеет заметной аффинности по отношению к мускариновым рецепторам. Взаимодействие с другими рецепторами, кроме подтипов дофамина и серотонина, может объяснять некоторые другие клинические эффекты арипипразола.
Фармакокинетика.
Всасывание
Арипипразол хорошо всасывается, причем его максимальная концентрация в плазме крови достигается через 3–5 ч после применения. Арипипразол подвергается минимальному пресистемному метаболизму. Абсолютная биодоступность при пероральном приеме составляет 87%. Употребление пищи с высоким содержанием жиров не влияет на фармакокинетику арипипразола.
Распределение
Арипипразол широко распределяется в тканях организма. Объем распределения составляет 4,9 л/кг, что указывает на большое экстраваскулярное распределение. При введении в терапевтических дозах арипипразол и дегидроарипипразол более чем на 99% связываются с белками плазмы крови, преимущественно с альбумином.
Биотрансформация
Арипипразол в значительной степени метаболизируется в печени, в основном путем дегидрогенизации, гидроксилирования и N-деалкилирования. Согласно данным исследований in vitro ферменты CYP3A4 и CYP2D6 отвечают за дегидрогенизацию и гидроксилирование арипипразола, а N-деалкилирование катализируется CYP3A4. Арипипразол является основным веществом лекарственного средства, находящегося в системном кровотоке. В равновесном состоянии дегидроарипипразол — его активный метаболит составляет около 40% величины AUC арипипразола в плазме крови.
Выведение
Средний период полувыведения арипипразола составляет около 75 часов у лиц с активным метаболизмом CYP2D6 и около 146 часов у лиц со слабым метаболизмом CYP2D6.
Общий клиренс арипипразола равен 0,7 мл/мин/кг, в основном он представлен печеночным клиренсом. После перорального приема 14C-меченого арипипразола около 27% выводилось с мочой и около 60% — с калом. Менее 1% арипипразола в неизмененном виде выводилось с мочой, около 18% неизмененного арипипразола — с калом.
Фармакокинетика у особых групп пациентов.
Пациенты пожилого возраста
Различия между фармакокинетикой арипипразола у здоровых добровольцев пожилого возраста и более молодых пациентов отсутствуют.
Пол
Различия между фармакокинетикой арипипразола у здоровых мужчин и женщин отсутствуют.
Курение и раса
Фармакокинетическая оценка популяции не выявила клинически значимых, связанных с расой различий или влияния курения на фармакокинетику арипипразола.
Нарушение функции почек
Было обнаружено, что фармакокинетические характеристики арипипразола и дегидроарипипразола одинаковы как у пациентов с тяжелыми заболеваниями почек, так и у здоровых добровольцев.
Нарушение функции печени
Нет достаточных данных о метаболических особенностях арипипразола у пациентов с нарушением функции печени.
Показания
Препарат показан для лечения шизофрении у взрослых.
Препарат показан для лечения умеренных и тяжелых маниакальных эпизодов при биполярном расстройстве I типа, а также для предотвращения новых маниакальных эпизодов у взрослых, ранее перенесших маниакальные эпизоды и отвечавших на лечение арипипразолом.
Противопоказания
Гиперчувствительность к арипипразолу или любому другому компоненту препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
В результате антагонизма к α1-адренергическим рецепторам арипипразол может усиливать эффект некоторых антигипертензивных препаратов.
Учитывая основное влияние арипипразола на ЦНС, следует соблюдать осторожность при применении арипипразола с алкоголем или другими лекарственными средствами, влияющими на ЦНС, в связи с возможными перекрестными нежелательными эффектами, такими как седативное действие.
Следует с осторожностью применять арипипразол в сочетании с другими лекарственными средствами, удлиняющими интервал QT или нарушающими электролитный баланс.
Потенциальное влияние других лекарственных средств на действие арипипразола
Ингибитор секреции соляной кислоты, антагонист H2-гистаминовых рецепторов фамотидина, снижает скорость всасывания арипипразола, но этот эффект не считается клинически значимым. Арипипразол метаболизируется несколькими способами с участием ферментов CYP2D6 и CYP3A4, но не ферментов CYP1A. Таким образом, курильщикам корректировать дозу не нужно.
Хинидин и другие ингибиторы CYP2D6
В ходе клинических исследований сообщалось, что у здоровых добровольцев мощный ингибитор CYP2D6 (хинидин) повышал AUC арипипразола на 107%, в то время как показатель Cmax оставался неизменным. AUC и Cmax дегидроарипипразола, активного метаболита, снижались на 32% и 47% соответственно.
Дозу арипипразола нужно снизить примерно на ½ при его одновременном приеме с хинидином. Другие мощные ингибиторы CYP2D6, такие как флуоксетин и пароксетин, предположительно оказывают аналогичное влияние, поэтому снижение дозы в случае их применения должно быть таким же.
Кетоконазол и другие ингибиторы CYP3A4
У лиц с пониженным метаболизмом CYP2D6 одновременный прием мощных ингибиторов CYP3A4 может привести к появлению более высоких концентраций арипипразола в плазме крови по сравнению с таковым у пациентов с активным метаболизмом CYP2D6. В случае необходимости одновременного применения кетоконазола или других ингибиторов CYP3A4 с арипипразолом потенциальные преимущества должны превышать возможные риски для пациента. При одновременном назначении арипипразола и кетоконазола дозу арипипразола следует снизить примерно на ½. Другие сильные ингибиторы CYP3A4, такие как итраконазол и ингибиторы протеазы ВИЧ, теоретически могут иметь такие же эффекты, следовательно, нужно аналогично снижать дозы.
После прекращения приема ингибитора CYP2D6 или CYP3A4 дозу арипипразола следует повысить до уровня, применяемого до начала сопутствующего лечения.
Возможно незначительное повышение концентрации арипипразола при одновременном применении слабых ингибиторов CYP3A4 (например дилтиазема или эсциталопрама) или CYP2D6.
Карбамазепин и другие ингибиторы CYP3A4
После одновременного применения с карбамазепином, мощным индуктором CYP3A4, показатели Cmax и AUC арипипразола были соответственно на 68% и 73% ниже, чем при монотерапии арипипразолом (30 мг). Аналогично, показатели Cmax и AUC после одновременного применения дегидроарипипразола с карбамазепином были на 69% и 71% ниже, чем при монотерапии арипипразолом.
Дозу арипипразола следует увеличить в 2 раза при его одновременном приеме с карбамазепином. Другие мощные индукторы CYP3A4 (такие как рифампицин, рифабутин, фенитоин, фенобарбитал, примидон, эфавиренз, невирапин и зверобой обыкновенный) теоретически оказывают аналогичное влияние, поэтому необходимо соответствующее повышение дозы. После прекращения приема мощных индукторов CYP3A4 дозу арипипразола следует снизить до рекомендуемой.
Вальпроат и литий
В случае одновременного приема вальпроата или лития с арипипразолом не было отмечено клинически значимых изменений концентрации арипипразола.
Серотониновый синдром
У пациентов, принимавших арипипразол, наблюдались случаи серотонинового синдрома; особенно при одновременном применении с другими серотонинергическими препаратами, такими как СИОЗС/СИОЗСН (селективный ингибитор обратного захвата серотонина/селективный ингибитор обратного захвата серотонина и норадреналина), или с препаратами, повышающими концентрацию арипипразола.
Потенциальное влияние арипипразола на действие других лекарственных средств
В клинических исследованиях арипипразол в дозе 10–30 мг/сут не вызывал клинически важных лекарственных взаимодействий, опосредованных ферментами CYP2D6 (соотношение декстрометорфана/3-метоксиморфина), CYP2C9 (варфарин), CYP2C19 (омепразол) и CYP3A4 (декстрометорфан). Кроме того, не было показано, что арипипразол и дегидроарипипразол влияют на CYP1A2-опосредованный метаболизм in vitro. Таким образом, маловероятно, что арипипразол оказывает клинически значимое влияние на вещества, метаболизируемые этим ферментом.
В случае одновременного приема арипипразола с вальпроатом, литием или ламотриджином не было отмечено клинически значимых изменений концентраций вальпроата, лития или ламотриджина.
Особенности применения
При лечении нейролептиками улучшение клинического состояния пациента может занять от нескольких дней до нескольких недель. В этот период следует вести тщательное наблюдение за состоянием пациентов.
Склонность к суициду
Появление суицидального поведения характерно для пациентов с психотическими расстройствами и нарушениями настроения и в некоторых случаях наблюдалось вскоре после начала применения антипсихотических лекарственных средств, включая арипипразол (см. раздел «Побочные реакции»). Антипсихотическое лечение должно сопровождаться тщательным наблюдением за пациентами, относящимися к группе повышенного риска.
Сердечно-сосудистые расстройства. Арипипразол необходимо с осторожностью применять пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (с наличием в анамнезе перенесенного инфаркта миокарда или ишемической болезни сердца или с сердечной недостаточностью и нарушениями проводимости), цереброваскулярными заболеваниями и состояниями, приводящими к артериальной гипотензии (обезвоживание) или гипертензии, включая обострение или злокачественную гипертензию. При применении нейролептиков сообщалось о случаях тромбоэмболии венозных сосудов. Перед применением и при применении нейролептиков необходимо определить возможные факторы тромбоэмболии венозных сосудов и принять соответствующие превентивные меры.
Удлинение интервала QT. В клинических исследованиях арипипразола, по сравнению с плацебо, отмечались случаи удлинения интервала QT. Арипипразол, как и другие нейролептики, следует с осторожностью применять пациентам с наличием в анамнезе удлинения интервала QT.
Поздняя дискинезия. При появлении симптомов поздней дискинезии при применении лекарственного средства следует снизить дозу препарата или отменить его. После отмены терапии эти симптомы могут временно усилиться или появиться после прекращения применения.
Остальные экстрапирамидные симптомы. В клинических исследованиях арипипразола у детей отмечались акатизия и паркинсонизм. Если возникают проявления или симптомы других экстрапирамидных расстройств у пациентов, принимающих арипипразол, следует снизить дозу и тщательно наблюдать за клиническим состоянием пациентов.
Злокачественный нейролептический синдром (ЗНС). ЗНС представляет собой комплекс симптомов, связанных с применением лекарственных средств нейролептиков, который потенциально может иметь летальное последствие.
Клиническими проявлениями ЗНС являются гиперпирексия (очень высокая температура тела), мышечная ригидность, измененный психический статус и признаки расстройства вегетативной нервной системы (нерегулярный пульс или артериальное давление, тахикардия, усиленное потоотделение и сердечная аритмия). Дополнительные признаки могут включать повышение уровня креатинкиназы, миоглобинурию (рабдомиолиз) и острую почечную недостаточность. Однако наблюдались и частные случаи повышения уровня креатинкиназы и рабдомиолиза, не обязательно связанные с ЗНС. В случае появления у пациента симптомов ЗНС или невыясненной высокой температуры тела без дополнительных клинических проявлений ЗНС прием всех нейролептических лекарственных средств, в том числе арипипразола, необходимо прекратить.
Судороги. В клинических исследованиях арипипразола нечасто сообщалось о случаях судорог. Таким образом, арипипразол следует с осторожностью применять пациентам с наличием судорог в анамнезе или при состояниях, связанных с возникновением судорог.
Пациенты пожилого возраста с психозом на фоне деменции
Повышенная летальность. В клинических исследованиях арипипразола у пациентов пожилого возраста с болезнью Альцгеймера (средний возраст — 82 года) отмечался повышенный риск летального исхода по сравнению с плацебо. Уровень летальности составлял при приеме арипипразола 3,5% по сравнению с 1,7% при приеме плацебо, хотя были разные причины летальности: сердечно-сосудистые заболевания (например сердечная недостаточность, внезапная смерть), инфекции (например пневмония).
Нежелательны реакции цереброваскулярного характера. В некоторых клинических исследованиях сообщалось о сердечно-сосудистых побочных реакциях (например инсульт, транзиторные ишемические атаки), включая летальные случаи (средний возраст — 84 года, 78 — 88 лет). В целом у 1,3% пациентов, получавших арипипразол, сообщалось о сердечно-сосудистых побочных реакциях по сравнению с 0,6% пациентов, получавших плацебо.
Это отличие не является статистически значительным. Кроме того, в одном из этих исследований с применением фиксированной дозы отмечалась связь с приемом арипипразола и возникновением цереброваскулярных побочных реакций.
Арипипразол не показан для лечения психозов при деменции
Гипергликемия и сахарный диабет. Гипергликемия, в некоторых случаях чрезвычайно тяжелая и связанная с кетоацидозом или гиперосмолярной комой, в т.ч. с летальным исходом, была отмечена у пациентов, принимавших атипичные нейролептики, в том числе арипипразол. Факторы риска тяжелых осложнений включают в себя ожирение и наличие сахарного диабета в семейном анамнезе. В клинических исследованиях арипипразол не показал значимых отличий в частоте заболеваний, связанных с гипергликемией (включая сахарный диабет) или в патологических лабораторных показателях гликемии по сравнению с плацебо. Отсутствует точная сравнительная оценка рисков нежелательных реакций, связанных с гипергликемией, у пациентов, принимавших арипипразол и другие атипичные нейролептики. Необходимо тщательно наблюдать за состоянием пациентов, принимающих какие-либо нейролептики, включая арипипразол, фиксируя симптомы гипергликемии (такие как полидипсия, полиурия, полифагия и слабость), а состояние пациентов с сахарным диабетом или факторами риска развития сахарного диабета необходимо регулярно контролировать по повышению уровня глюкозы.
Гиперчувствительность. Как и в случае применения других лекарственных средств, при применении арипипразола могут развиваться реакции гиперчувствительности.
Увеличение массы тела
У пациентов с шизофренией или маниакальными эпизодами биполярного расстройства часто отмечается увеличение массы тела вследствие сопутствующей патологии, применение других нейролептиков, вызывающих увеличение массы тела, образа жизни, и может привести к тяжелым осложнениям.
В послерегистрационном периоде у пациентов, принимавших арипипразол, отмечалось увеличение массы тела. У данных пациентов существуют значительные факторы риска, такие как наличие в анамнезе сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы или аденомы гипофиза. В клинических исследованиях арипипразола у взрослых не отмечалось клинически значимого увеличения массы тела. В клинических исследованиях арипипразола у подростков с маниакальными эпизодами биполярного расстройства через 4 нед лечения отмечалось увеличение массы тела, связанного с приемом арипипразола. У подростков с маниакальными эпизодами биполярного расстройства нужно контролировать массу тела. При значительном увеличении массы тела необходимо решить вопрос возможного уменьшения дозы (см. раздел «Побочные реакции»).
Дисфагия. Нейролептики, включая арипипразол, могут вызывать нарушение моторики пищевода и аспирацию, поэтому арипипразол следует с осторожностью применять пациентам с повышенным риском аспирационной пневмонии.
Патологическая склонность к азартным играм и другие нарушения импульсного контроля
Пациенты могут испытывать усиление случаев патологической предрасположенности, особенно к азартным играм, и неспособность контролировать эти приступы во время приема арипипразола. Также сообщалось о гиперсексуальности, непреодолимом влечении к покупкам, переедании или неконтролируемом влечении к употреблению пищи и других расстройствах импульсивного и компульсивного поведения. Важно, чтобы врачи сообщали пациентам о развитии новых или вышеупомянутых расстройств при лечении арипипразолом. Следует отметить, что симптомы импульсного контроля могут быть связаны с основным расстройством, однако иногда сообщалось о прекращении побуждений при уменьшении дозы или при прекращении лечения. Расстройства импульсного контроля могут причинить вред пациенту и другим людям, если они не определены. Если у пациента разовьются такие склонности во время приема арипипразола, необходимо решить вопрос об уменьшении дозы или прекращении лечения.
Пациенты с сопутствующим заболеванием СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Несмотря на высокую частоту таких сопутствующих заболеваний, как биполярное расстройство типа I и СДВГ, данные по безопасности одновременного применения арипипразола и стимуляторов очень ограничены, поэтому при одновременном назначении этих средств необходима чрезвычайная осторожность.
Способ применения и дозы
Взрослые
Шизофрения. Рекомендуемая начальная доза составляет 10 или 15 мг/сут, а поддерживающая доза — 15 мг/сут. Эту дозу принимают 1 раз в сутки независимо от приема пищи.
Препарат эффективен в диапазоне доз 10 — 30 мг/сут. Повышение эффективности при приеме доз, превышающих суточную дозу 15 мг, не было продемонстрировано, хотя отдельным пациентам может быть полезна повышенная доза.
Максимальная суточная доза не должна превышать 30 мг.
Маниакальные эпизоды при биполярном расстройстве I типа. Рекомендуемая начальная доза препарата составляет 15 мг. Эту дозу принимают 1 раз в сутки независимо от приема пищи. Препарат можно назначать в качестве монотерапии или в составе комбинированного лечения. Для отдельных пациентов может быть эффективным повышение дозы. Максимальная суточная доза не должна превышать 30 мг.
Предотвращение новых маниакальных эпизодов при биполярном расстройстве I типа. Для предотвращения рецидивов маниакальных эпизодов пациентам, принимавшим арипипразол в качестве монотерапии или в составе комбинированного лечения, следует продолжать прием препарата в той же дозе. Учитывая клиническое состояние пациента, возможна коррекция суточной дозы, в том числе ее снижение.
Особые группы пациентов
Пациенты с нарушением функции печени. Пациентам со слабой или умеренной степенью печеночной недостаточности коррекция дозы не требуется. Для предоставления рекомендаций пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени недостаточно имеющихся данных. Дозу этим пациентам следует подбирать осторожно. Пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени максимальную суточную дозу 30 мг следует применять с осторожностью.
Пациенты с нарушением функции почек. Пациентам с нарушением функции почек коррекция дозы не требуется.
Пациенты пожилого возраста. Эффективность препарата в лечении шизофрении и биполярного расстройства I типа для пациентов в возрасте старше 65 лет не установлена. Учитывая более высокую чувствительность популяции пациентов, следует рассмотреть целесообразность применения более низких начальных доз препарата, если позволяют другие клинические факторы.
Пол. Коррекция дозы в зависимости от пола пациента не требуется.
Курение. Учитывая путь метаболизма арипипразола, курильщикам коррекция дозы не требуется.
Коррекция дозы в связи с взаимодействиями. При одновременном введении мощных ингибиторов CYP3A4 или CYP2D6 с арипипразолом дозу арипипразола следует снизить. Если из схемы комбинированного лечения исключается ингибитор CYP3A4 или CYP2D6, то дозу арипипразола следует повысить.
При одновременном введении мощных индукторов CYP3A4 с арипипразолом дозу арипипразола следует повысить. Если из схемы комбинированного лечения исключается индуктор CYP3A4, дозу арипипразола следует снизить до рекомендуемой.
Способ применения
Препарат предназначен для перорального применения.
Таблетку следует положить в рот на язык, где она быстро диспергируется в слюне. Таблетку можно принимать с жидкостью или без нее. Удалить таблетку из полости рта неповрежденной трудно. Поскольку таблетка является хрупкой, ее следует принимать немедленно после открытия блистера. В качестве альтернативы таблетку можно диспергировать в воде и выпить полученную суспензию.
Таблетки, диспергируемые в полости рта, могут быть использованы в качестве альтернативы другой лекарственной формы препарата для пациентов, имеющих трудности с глотанием.
Дети
Препарат не применяется детям, поскольку невозможно обеспечить начальную дозу согласно схеме лечения.
Побочные реакции
Самыми частыми нежелательными реакциями были акатизия и тошнота.
Частота реакций, указанная ниже, определена по следующим условным критериям: часто (≥ 1/100 — < 1/10), нечасто (≥ 1/1 000 — < 1/100), редко (≥ 1/10,000 — < 1/1,000), очень редко (< 1/10,000) и частота неизвестна (нельзя оценить по имеющимся данным):
|Часто
|Нечасто
|Частота неизвестно
|Со стороны крови и лимфатической системы
|лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения
|Со стороны иммунной системы
|аллергические реакции (например анафилактические реакции, ангионевротический отек, отек языка, отек лица, зуд или крапивница)
|Со стороны эндокринной системы
|гиперпролактинемия
|диабетическая гиперосмолярная кома, диабетический кетоацидоз, гипергликемия
|Со стороны обмена веществ и питания
|сахарный диабет
|гипергликемия
|гипонатриемия, анорексия, увеличение или снижение массы тела
|Со стороны психики
|бессонница, возбуждение
|депрессия, гиперсексуальность
|попытка самоубийства, суицидальное мышление и совершение самоубийства, патологическое пристрастие к азартным играм, ажитация, нервозность, расстройства импульсного контроля, компульсивное переедание, непреодолимое влечение к покупкам, периомания, агрессия
|Со стороны нервной системы
|акатизия, экстрапирамидные нарушения, тремор, головная боль, седативный эффект, сонливость, головокружение
|поздняя дискинезия, дистония
|ЗНС, большой судорожный приступ, серотониновый синдром, нарушение речи
|Со стороны органов зрения
|размытость поля зрения
|диплопия
|Со стороны сердечно-сосудистой системы
|тахикардия
|внезапная смерть, удлинение интервала QT, желудочковая аритмия, пируэтная желудочковая тахикардия, остановка сердечной деятельности, брадикардия
|Со стороны сосудов
|ортостатическая гипотензия
|венозная тромбоэмболия (включая легочную эмболию и тромбоз глубоких вен), гипертензия, синкопе
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|икота
|аспирационная пневмония, ларингоспазм, ротоглоточный спазм
|Со стороны пищеварительной системы
|запор, диспепсия, тошнота, рвота, чрезмерное слюноотделение
|панкреатит, дисфагия, диарея, дискомфорт в области желудочно-кишечного тракта
|Со стороны печени и желчевыводящих путей
|печеночная недостаточность, гепатит, желтуха, повышение уровня аланинаминотрансферазы (АлАТ), повышение уровня аспартатаминотрансферазы (АсАТ), повышение уровня гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ), повышение уровня щелочной фосфатазы
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|сыпь, реакции фоточувствительности, алопеция, усиленное потоотделение
|Со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани
|рабдомиолиз, миалгия, ригидность мышц
|Со стороны почек и мочевыводящих путей
|недержание мочи, задержка мочеиспускания
|Беременность, послеродовые и перинатальные состояния
|синдром отмены препарата у новорожденных
|Со стороны половых органов и молочных желез
|приапизм
|Осложнения общего характера
|усталость
|нарушение температурной регуляции (например гипотермия, гипертермия), боль в груди, периферический отек
|Лабораторные исследования
|повышение уровня глюкозы крови, повышение уровня гликозилированного гемоглобина, колебание уровня глюкозы крови, повышение уровня креатинфосфокиназы
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 7 таблеток в блистере. По 4 блистера в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Нобел Илач Сана ве Тиджарет А.Ш.