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Абизол Изитаб таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер, №28 - Днепр (Днепропетровск) (552573) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (1)
590,72 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Кобеляки, ул. Днепровская, 1-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 20:00
577,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Кобеляки, пл. Базарная, 1
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 20:00
577,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Белики, ул. Пристанционная, 2-З
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 19:00
577,90 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
Всего: упаковка (1)
620,00
Экономия: -82,80 грн
537,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
577,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
577,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
577,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
577,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 20:00
577,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 9
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
577,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
577,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Рассошенцы, ул. Геофизическая, 6
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
577,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
Всего: упаковка (1)
407,80
Экономия: -16,40 грн
391,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
569,13
Экономия: -34,13 грн
535,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
Всего: упаковка (1)
483,47
Экономия: -18,15 грн
465,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 20:00
577,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 20:00
577,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 18:00
577,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-16 - 20:00
577,90 грн