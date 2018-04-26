при парентеральном применении тиоктовой кислоты наблюдались реакции гиперчувствительности вплоть до развития анафилактического шока. Поэтому необходимо соответствующее наблюдение пациентов. В случае появления ранних симптомов (например зуда, тошноты, слабости и т.д.) лечение следует немедленно прекратить; при определенных обстоятельствах необходимо проведение дальнейших лечебных мероприятий.

Сообщалось о случаях развития аутоиммунного инсулинового синдрома (АИС) при лечении тиоктовой кислотой. Пациенты с генотипом человеческого лейкоцитарного антигена (аллели HLA-DRB1*04:06 и HLA-DRB1*04:03) более склонны к развитию АИС при лечении тиоктовой кислотой. Аллели HLA-DRB1*04:03 (коэффициент восприимчивости развития АИС — 1,6) особенно распространены у представителей европеоидной расы (в Южной Европе больше, чем в Северной), а аллели HLA-DRB1*04:06 (коэффициент восприимчивости развития АИС — 56,6) особенно распространены у пациентов японской и корейской национальности.

АИС следует учитывать при дифференциальной диагностике спонтанной гипогликемии у пациентов, получающих лечение тиоктовой кислотой.

Основной фактор эффективного лечения при диабетической полинейропатии — оптимальная коррекция уровня глюкозы в крови. При лечении больных сахарным диабетом, особенно в начале терапии, необходим частый контроль глюкозы в крови. В некоторых случаях требуется коррекция дозы противодиабетических средств для предупреждения гипогликемии. Во время лечения полинейропатии благодаря регенерационным процессам возможно кратковременное повышение чувствительности, которое сопровождается парестезией с ощущением «ползания мурашек».

Употребление алкоголя может снизить эффективность препарата, поэтому рекомендуется воздерживаться от приема алкоголя во время лечения препаратом.

Препарат является светочувствительным, поэтому флаконы следует доставать из упаковки только непосредственно перед применением.

Определенным ограничением для в/в введения препаратов тиоктовой кислоты является пожилой возраст пациента (>75 лет).

Применение в период беременности и кормления грудью. В соответствии с общими принципами фармакотерапии лекарственные средства во время беременности и комления грудью можно применять только после тщательной оценки соотношения польза/риск.

Беременных и кормящих грудью следует лечить тиоктовой кислотой только строго по показаниям, определенным врачом, хотя исследования репродуктивной токсичности не выявили какого-либо влияния на фертильность и раннее развитие эмбриона. Эмбриотоксических свойств в исследованиях также не выявлено.

Данные о проникновении тиоктовой кислоты в грудное молоко отсутствуют.

Дети. Берлитион 300 ЕД/ Берлитион 600 ЕД не предназначен для лечения детей и подростков из-за отсутствия опыта клинического применения.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Во время применения препарата необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятиях другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и скорости психомоторных реакций, поскольку возможно возникновение побочных реакций со стороны нервной системы и органа зрения.