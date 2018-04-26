Берлитион® 300 ЕД/600 ЕД концентрат для инфузионного раствора (Berlithion® 300 IU/600 IU concentrate for infusion solution) (37811) - инструкция по применению ATC-классификация
Берлитион 300 ЕД/600 ЕД концентрат для инфузионного раствора инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Тиоктовая кислота — это витаминоподобное вещество, образующееся в организме и выполняющее функцию кофермента при окислительном декарбоксилировании α-кетокислот. Вызванная сахарным диабетом гипергликемия приводит к отложению глюкозы на матричных протеинах кровеносных сосудов и образованию конечных продуктов прогрессирующего гликозилирования. Этот процесс приводит к уменьшению эндоневрального кровотока и эндоневральной гипоксии/ишемии, связанных с повышенным образованием свободных кислородных радикалов, повреждающих нерв, а также к истощению в периферических нервах такого антиоксиданта, как глутатион.
В исследованиях на крысах тиоктовая кислота влияла на биохимический процесс, вызванный сахарным диабетом, который был спровоцирован стрептозоцином, уменьшалось образование конечных продуктов прогрессирующего гликозилирования, улучшался эндоневральный кровоток, повышалось физиологическое содержание глутатиона, который действует в пораженном диабетическим процессом нерве подобно действию антиоксиданта относительно свободных кислородных радикалов. Эти эффекты свидетельствуют о том, что тиоктовая кислота может улучшать функцию периферических нервов. Это касается сенсорных нарушений, которые отмечаются при полинейропатии и могут проявляться в виде дизестезий, парестезий, таких как боль, ощущение жжения, онемения или «ползания мурашек». В 1995 г. проведено многоцентровое плацебо-контролируемое исследование, направленное на изучение эффективности применения тиоктовой кислоты для симптоматического лечения диабетической полинейропатии, в котором получены данные о благоприятных воздействиях тиоктовой кислоты на такие исследуемые симптомы, как парестезии, ощущение жжения, онемения и боль.
Фармакокинетика. Тиоктовая кислота в высокой степени подвержена эффекту первичного прохождения через печень. Системная биодоступность характеризуется значительными индивидуальными колебаниями. Биотрансформация тиоктовой кислоты происходит путем окисления боковой цепи и конъюгации и выделяется преимущественно почками. T½ тиоктовой кислоты у человека составляет около 25 мин, а общий клиренс в плазме крови — 10—15 мл/мин/кг. После 30-минутной инфузии 600 мг тиоктовой кислоты ее концентрация в плазме крови составляет около 20 мкг/мл. В экспериментах на животных (крысы, собаки) с помощью радиоактивной метки удалось выявить преимущественное выведение почками (80—90%), а именно — в виде метаболитов. У человека в моче также находится лишь незначительное количество выводимого интактного вещества. Метаболизм происходит главным образом путем окисления боковой цепи (β-окисления) и/или путем S-метилирования соответствующих тиолов.
Тиоктовая кислота взаимодействует in vitro с ионными комплексами металлов (например с цисплатином).
Тиоктовая кислота образует труднорастворимые комплексные соединения с молекулами сахара.
Показания Берлитион 300 ЕД/600 ЕД концентрат для инфузионного раствора
парестезии при диабетической полинейропатии.
Применение Берлитион 300 ЕД/600 ЕД концентрат для инфузионного раствора
взрослые
Дозы. При интенсивных парестезиях, вызванных диабетической полинейропатией, рекомендуется в/в введение концентрата для р-ра для инфузий в дозе от 12 мл (1 ампула Берлитион 300 ЕД) до 24 мл (2 ампулы Берлитион 300 ЕД или 1 ампула Берлитион 600 ЕД) в сутки, что соответствует 300–600 мг тиоктовой кислоты в сутки.
Способ применения. После разведения концентрат для приготовления р-ра для инфузий применяют в/в на протяжении 2–4 нед на начальном этапе лечения. Содержимое 1 или 2 ампул препарата Берлитион 300 ЕД или 1 ампулы Берлитион 600 ЕД разводить в 250 мл 0,9% р-ра натрия хлорида и вводить в/в, продолжительность инфузии должна составлять не менее 30 мин. Из-за чувствительности действующего вещества к свету р-р для инфузий готовят непосредственно перед введением и защищают его от действия света, например, с помощью алюминиевой фольги. Приготовленный р-р для инфузий можно хранить в течение 6 ч при условии защиты от действия света.
Для дальнейшей терапии показаны пероральные формы тиоктовой кислоты в дозе 300–600 мг/сут.
Педиатрическая популяция. Какие-либо данные отсутствуют.
Основой лечения диабетической полинейропатии является оптимальная коррекция уровня глюкозы в крови больного.
Противопоказания
повышенная чувствительность к тиоктовой кислоте или другим компонентам препарата в анамнезе.
Побочные эффекты
классификация частоты побочных реакций: очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до <1/10); нечасто (от ≥1/1000 до <1/100); редко (от ≥1/10 000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000); неизвестно (на основе имеющихся данных определить частоту невозможно).
Реакции в месте введения: очень редко — реакции в месте введения.
Со стороны системы кроветворения: в отдельных случаях наблюдались петехиальные кровоизлияния в слизистые оболочки/кожу, гипокоагуляция, тромбофлебит; очень редко — после в/в введения тиоктовой кислоты наблюдались геморрагическая сыпь (пурпура), нарушение функции тромбоцитов.
Со стороны иммунной системы: неизвестно — аутоиммунный инсулиновый синдром (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Могут возникать кожные аллергические реакции в виде сыпи, крапивницы, зуда, экземы, а также системные реакции вплоть до развития шока.
Со стороны ЦНС: очень редко — изменения или нарушения вкусовых ощущений, головная боль, приливы, повышенное потоотделение, головокружение, нарушение зрения. После в/в введения тиоктовой кислоты наблюдались судороги, а также двоение в глазах. В большинстве случаев все указанные проявления проходят самостоятельно; неизвестно — потеря сознания, припадки.
Со стороны пищеварительного тракта: в отдельных случаях при быстром в/в введении препарата наблюдались тошнота, рвота, диарея, боль в животе, которые проходили самостоятельно.
Со стороны гепатобилиарной системы: неизвестно — холестатический гепатит.
Нарушения метаболизма: очень редко — из-за улучшения усвоения глюкозы может снижаться ее уровень в крови, вследствие чего возможно появление симптомов, аналогичных симптомам гипогликемии, таким как головокружение, повышенное потоотделение, головная боль, нарушения зрения.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: при быстром в/в введении возможны боль в области сердца, тахикардия, которые проходят самостоятельно.
Общие нарушения: часто — после быстрого в/в введения возможны повышение внутричерепного давления, затрудненное дыхание, которые проходят самостоятельно; очень редко — в единичных случаях сообщалось о реакции в месте введения и слабости.
Сообщения о возможных побочных реакциях. Сообщения о возможных побочных реакциях после регистрации лекарственного средства играют важную роль. Это позволяет продолжать наблюдение за соотношением польза/риск при применении данного лекарственного средства. Работники здравоохранения обязаны сообщать о любых возможных побочных реакциях через национальную систему отчетности.
Особые указания
при парентеральном применении тиоктовой кислоты наблюдались реакции гиперчувствительности вплоть до развития анафилактического шока. Поэтому необходимо соответствующее наблюдение пациентов. В случае появления ранних симптомов (например зуда, тошноты, слабости и т.д.) лечение следует немедленно прекратить; при определенных обстоятельствах необходимо проведение дальнейших лечебных мероприятий.
Сообщалось о случаях развития аутоиммунного инсулинового синдрома (АИС) при лечении тиоктовой кислотой. Пациенты с генотипом человеческого лейкоцитарного антигена (аллели HLA-DRB1*04:06 и HLA-DRB1*04:03) более склонны к развитию АИС при лечении тиоктовой кислотой. Аллели HLA-DRB1*04:03 (коэффициент восприимчивости развития АИС — 1,6) особенно распространены у представителей европеоидной расы (в Южной Европе больше, чем в Северной), а аллели HLA-DRB1*04:06 (коэффициент восприимчивости развития АИС — 56,6) особенно распространены у пациентов японской и корейской национальности.
АИС следует учитывать при дифференциальной диагностике спонтанной гипогликемии у пациентов, получающих лечение тиоктовой кислотой.
Основной фактор эффективного лечения при диабетической полинейропатии — оптимальная коррекция уровня глюкозы в крови. При лечении больных сахарным диабетом, особенно в начале терапии, необходим частый контроль глюкозы в крови. В некоторых случаях требуется коррекция дозы противодиабетических средств для предупреждения гипогликемии. Во время лечения полинейропатии благодаря регенерационным процессам возможно кратковременное повышение чувствительности, которое сопровождается парестезией с ощущением «ползания мурашек».
Употребление алкоголя может снизить эффективность препарата, поэтому рекомендуется воздерживаться от приема алкоголя во время лечения препаратом.
Препарат является светочувствительным, поэтому флаконы следует доставать из упаковки только непосредственно перед применением.
Определенным ограничением для в/в введения препаратов тиоктовой кислоты является пожилой возраст пациента (>75 лет).
Применение в период беременности и кормления грудью. В соответствии с общими принципами фармакотерапии лекарственные средства во время беременности и комления грудью можно применять только после тщательной оценки соотношения польза/риск.
Беременных и кормящих грудью следует лечить тиоктовой кислотой только строго по показаниям, определенным врачом, хотя исследования репродуктивной токсичности не выявили какого-либо влияния на фертильность и раннее развитие эмбриона. Эмбриотоксических свойств в исследованиях также не выявлено.
Данные о проникновении тиоктовой кислоты в грудное молоко отсутствуют.
Дети. Берлитион 300 ЕД/ Берлитион 600 ЕД не предназначен для лечения детей и подростков из-за отсутствия опыта клинического применения.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Во время применения препарата необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятиях другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и скорости психомоторных реакций, поскольку возможно возникновение побочных реакций со стороны нервной системы и органа зрения.
Взаимодействия
тиоктовая кислота взаимодействует in vitro с ионными комплексами металлов (например с цисплатином), поэтому имелись сообщения о снижении эффективности цисплатина при одновременном лечении с препаратом Берлитион 300 ЕД или Берлитион 600 ЕД.
С молекулами сахара (например с р-ром фруктозы) тиоктовая кислота образует труднорастворимые комплексные соединения.
Тиоктовая кислота является хелатором металла, поэтому ее нельзя применять вместе с металлами (препаратами железа, магния).
Тиоктовая кислота может усиливать гипогликемический эффект инсулина и/или других противодиабетических средств, поэтому, особенно в начале лечения тиоктовой кислотой, показано проведение регулярного контроля уровня глюкозы в крови. Для предотвращения появления симптомов гипогликемии в отдельных случаях может возникнуть необходимость в снижении дозы инсулина и/или пероральных противодиабетических средств.
Примечание. Регулярное употребление алкоголя является значительным фактором риска возникновения и прогрессирования клинической картины нейропатии и, таким образом, может препятствовать эффективности лечения препаратом Берлитион 300 ЕД или Берлитион 600 ЕД. Поэтому пациентам с диабетической полинейропатией настоятельно рекомендуется отказаться от употребления алкоголя. Это также касается периодов, когда терапия не проводится.
Несовместимость. Тиоктовая кислота взаимодействует in vitro с ионными комплексами металлов (например с цисплатином). Тиоктовая кислота образует труднорастворимые комплексные соединения с молекулами сахара (например с р-ром фруктозы).
Берлитион 300 ЕД или Берлитион 600 ЕД несовместим с р-рами глюкозы, р-ром Рингера, а также с р-рами, вступающими в реакцию с SH-группами или дисульфидными мостиками.
Для применения препарата Берлитион 300 ЕД или Берлитион 600 ЕД в виде инфузии в качестве р-ра-носителя применяют исключительно физиологический р-р натрия хлорида.
Передозировка
при передозировке могут появиться тошнота, рвота и головная боль. При случайном приеме или применении в очень высоких дозах — 10–40 г тиоктовой кислоты в сочетании с алкоголем отмечается тяжелая интоксикация, которая может привести к летальному исходу. Клиническая картина отравления вначале проявляется психомоторным возбуждением или нарушением сознания и в дальнейшем ее течение сопровождается приступами генерализованных судорог и развитием лактоацидоза. Кроме этого, последствиями интоксикации высокими дозами тиоктовой кислоты могут быть гипогликемия, шок, рабдомиолиз, гемолиз, ДВС крови, угнетение костного мозга и полиорганная недостаточность.
Лечение. При подозрении на значительную интоксикацию (например >80 мг/кг массы тела тиоктовой кислоты у взрослых и >50 мг/кг массы тела тиоктовой кислоты у детей) показаны немедленная госпитализация и проведение стандартных мероприятий в соответствии с принципами лечения отравлений (например индукция рвоты, промывание желудка, прием активированного угля и др.). Лечение приступов генерализованных судорог, лактоацидоза и других последствий интоксикации, угрожающих жизни больного, должно основываться на современных принципах интенсивной терапии и проводиться симптоматически. На данный момент данных о целесообразности применения гемодиализа, методов гемоперфузии или гемофильтрации в рамках форсированного выведения тиоктовой кислоты нет.
Условия хранения
для защиты от влияния света ампулы хранить в картонной коробке.
Срок годности после разведения физиологическим р-ром натрия хлорида и при условии обеспечения защиты от действия света составляет около 6 ч.