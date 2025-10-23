лекарственное средство следует с осторожностью применять для лечения пациентов с местной реакцией гиперчувствительности к кортикостероидам или каким-либо вспомогательным веществам в анамнезе. Местные реакции гиперчувствительности (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ) могут напоминать симптомы лечащегося заболевания.

Манифестация гиперкортицизма (синдром Кушинга) и обратимой супрессии гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы с угнетением функции надпочечников у некоторых лиц может быть результатом повышенной системной абсорбции топических стероидов. В случае появления каких-либо из вышеприведенных симптомов применение лекарственного средства следует постепенно прекращать путем снижения частоты нанесения или замены на менее мощный кортикостероид. Внезапное прекращение лечения может вызвать глюкокортикостероидную недостаточность (см. ПОБОЧНОЕ ЭФФЕКТЫ).

Лекарственное средство содержит:

— пропиленгликоль, который может вызвать раздражение кожи;

— спирт цетостеариловый, который может вызвать местные реакции кожи (например контактный дерматит);

— хлоркрезол, который может вызвать аллергические реакции.

Риск-факторами возникновения системных эффектов являются:

— мощность и состав топического стероида;

— длительность применения;

— нанесение на большую площадь кожи;

— применение на касающихся поверхностях кожи, например в зонах опрелости или в месте нанесения окклюзионной повязки (у младенцев пеленки могут играть роль окклюзионной повязки);

— повышенная гидратация ороговелого слоя;

— применение на участках с тонким кожным покровом, например на лице;

— применение на участках поврежденной кожи или при других условиях, когда отмечается нарушение кожного барьера;

— по сравнению со взрослыми у детей может абсорбироваться пропорционально большее количество топического кортикостероида, поэтому они более восприимчивы к системным побочным эффектам; это связано с тем, что дети имеют недоразвитый кожный барьер и большую поверхность кожи относительно массы тела по сравнению со взрослыми.

Сообщалось о случаях серьезных остеонекрозных инфекций (включая некротизирующий фасцит) и системной иммуносупрессии (что иногда приводит к обратимым поражениям саркомы Капоши) при длительном применении клобетазола пропионата выше рекомендованных доз (см. ПРИМЕНЕНИЕ). В некоторых случаях пациенты одновременно применяли другие сильнодействующие пероральные/местные кортикостероиды или иммуносупрессанты (например метотрексат, мофетила микофенолат). Если лечение местными кортикостероидами является клинически оправданными дольше 4 нед, следует рассмотреть возможность применения менее мощного препарата кортикостероидов.

Применение у детей. Следует избегать, где это возможно, длительного применения топических кортикостероидов, у младенцев и детей в возрасте младше 12 лет, поскольку у них выше вероятность возникновения адреналовой супрессии.

Дети более восприимчивы к развитию атрофических изменений при применении топических кортикостероидов.

Применение лекарственного средства у детей должно, по возможности, продолжаться не больше 5 дней. Целесообразность продолжения лечения следует рассматривать еженедельно. Лекарственное средство не использовать у детей под окклюзионные повязки.

Риск инфицирования при наложении окклюзионной повязки. Риск развития бактериальных инфекций повышается в теплых и влажных условиях в складках кожи или под окклюзионными повязками, поэтому перед наложением новой окклюзионной повязки кожу следует каждый раз тщательно обрабатывать.

Применение при псориазе. Применять топические кортикостероиды для лечения псориаза следует с осторожностью, поскольку в некоторых случаях сообщалось о появлении рецидивов, развитии толерантности, риске генерализации пустулезного псориаза и развитии симптомов местной или системной токсичности, вызванных нарушением барьерной функции кожи. При применении лекарственного средства для лечения псориаза пациент должен находиться под тщательным медицинским наблюдением.

Применение при сопутствующих инфекциях. Каждый раз при лечении воспалительных инфицированных поражений необходимо назначать соответствующие антибактериальные препараты. При распространении инфекции следует прекратить применение лекарственного средства и назначать соответствующую антибактериальную терапию.

Применение при хронических язвах ног. Иногда топические кортикостероиды применяют для лечения дерматитов, возникающих вокруг хронических язв ног. Однако такое применение ассоциируется с повышением частоты возникновения реакций местной гиперчувствительности и риска развития местных инфекций.

Нанесение на лицо. Нанесение крема на кожу лица нежелательно, поскольку этот участок более уязвим к атрофическим изменениям. В случае необходимости применение должно быть ограничено 5 днями.

Нанесение на веки. При нанесении крема на веки следует избегать попадания лекарственного средства в глаза, поскольку при повторном применении это может вызвать катаракту и глаукому.

Риск нарушений зрения. Нарушение зрения может отмечаться при системном и местном применении кортикостероидов. В случае развития нарушений четкости зрения или других нарушений зрения пациенту следует обратиться к офтальмологу для оценки возможных причин, которые могут включать катаракту, глаукому или такие редкие болезни, как центральная серозная хориоретинопатия, о возникновении которых сообщалось после применения системных и местных кортикостероидов.

Предостережения относительно вспомогательных веществ. Лекарственное средство содержит пропиленгликоль, который может вызвать раздражение кожи; хлоркрезол, который может вызвать аллергические реакции, масло касторовое полиэтоксилированное, гидрогенизированное, которое может вызвать кожные реакции, и спирт цетостеариловый, который может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит).

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. Данные по применению топического клобетазола у беременных ограничены.

Местное применение кортикостероидов у беременных животных может вызвать нарушение внутриутробного развития. Применимость этих данных по отношению к человеку не установлена. Лекарственное средство можно применять в период беременности только если ожидаемая польза для женщины будет превышать риск для плода. Следует применять минимальное количество лекарственного средства в течение минимального срока лечения.

Период кормления грудью. Безопасность применения клобетазола в период кормления грудью не установлена. Неизвестно, может ли применение топических кортикостероидов привести к такой системной абсорбции, в результате которой в грудном молоке будет выявлено их количество, подвергаемое измерению. Лекарственное средство можно применять в период кормления грудью, только если ожидаемая польза для женщины будет превышать риск для ребенка. При применении в период кормления грудью крем не следует наносить на молочные железы во избежание случайного попадания крема через рот ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Исследований по изучению такого влияния не проводилось. Учитывая профиль побочных реакций клобетазола, влияния на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами не ожидается.