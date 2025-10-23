в/в введение лекарственного средства следует проводить очень медленно (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

При применении лекарственного средства следует контролировать уровень аммиака у пациентов с прецирротической или цирротической стадией гипераммониемии, применяющих таблетки адеметионина.

Поскольку недостаточность витамина В 12 и фолиевой кислоты (фолатов) может вызвать снижение концентрации адеметионина, пациентам из группы риска (анемия, заболевания печени, период беременности или возможность развития витаминной недостаточности из-за других болезней или способов питания, таких как вегетарианство) во время применения лекарственного средства следует регулярно проводить анализ крови для проверки плазменных уровней этих веществ. Если выявлена недостаточность, рекомендуется лечение витамином В 12 и/или фолиевой кислотой (фолатами) до или во время применения лекарственного средства. В случае невозможности проведения указанных исследований пациентам из группы риска рекомендуется применение витамина В 12 и/или фолиевой кислоты (фолатов) в соответствии с инструкциями по медицинскому применению этих лекарственных средств (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).

Лекарственное средство не рекомендуется применять у пациентов с биполярными психозами. Сообщалось о пациентах, у которых отмечен переход от депрессии к гипомании или мании при применении адеметионина.

Опубликовано 1 сообщение о развитии серотонинового синдрома у пациента, применявшего адеметионин на фоне приема кломипрамина. Хотя возможность взаимодействия допускается теоретически, следует с осторожностью применять лекарственное средство одновременно с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС), трициклическими антидепрессантами (такими как кломипрамин), лекарственными средствами, в том числе растительными, содержащими триптофан (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ).

Эффективность применения адеметионина для лечения депрессии продемонстрирована в процессе кратковременных клинических наблюдений (3–6 нед). Эффективность применения адеметионина продолжительностью более 6 нед для лечения депрессии неизвестна. Есть много способов лечения депрессии, поэтому пациенты должны проконсультироваться у врача для определения оптимальной терапии. Пациентов следует предупредить о необходимости информирования врача, если при применении лекарственного средства симптомы их заболевания (депрессии) не исчезают или увеличивается их выраженность.

Депрессия связана с повышенным риском возникновения суицидальных мыслей, суицидального поведения и самоубийства (суицидальных событий). Риск сохраняется до наступления ремиссии при лечении депрессии. Существенное улучшение может не произойти в течение первых недель лечения или в течение нескольких недель после начального курса терапии, поэтому во время применения лекарственного средства пациентам с депрессией необходимо тщательное наблюдение, пока не будет отмечено улучшение состояния.

Другие психические заболевания, при которых применяется адеметионин, также могут быть связаны с повышенным риском суицидального поведения. Кроме того, такие заболевания могут быть связаны с тяжелым депрессивным расстройством. При лечении пациентов с тяжелым депрессивным расстройством следует соблюдать осторожность и принимать такие же меры безопасности, что и при лечении пациентов с другими психическими заболеваниями.

Пациенты с депрессией обычно находятся в группе повышенного риска совершения суицида или других серьезных поступков, поэтому нуждаются в тщательном наблюдении и постоянной психиатрической помощи во время применения лекарственного средства с целью контроля эффективности лечения симптомов депрессии.

Были сообщения о кратковременном появлении или усилении ощущения тревожности у пациентов, применяющих адеметионин. В большинстве случаев в прерывании лечения не было необходимости. Иногда ощущение тревожности исчезало после снижения дозы или прекращения терапии.

Адеметионин влияет на иммунологический анализ гомоцистеина, результаты которого могут ошибочно указывать на повышенный уровень гомоцистеина в плазме крови у пациентов, принимающих адеметионин. В этой связи у таких пациентов рекомендуется применять неиммунологические методы определения уровня гомоцистеина в плазме крови.

Фармакокинетические характеристики не отличаются у здоровых добровольцев и пациентов с хроническим заболеванием печени.

Существуют ограниченные клинические данные по применению адеметионина у пациентов с почечной недостаточностью. У таких пациентов лекарственное средство следует применять с осторожностью.

Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободно от натрия.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. В процессе клинических исследований у женщин, применявших адеметионин в ІІІ триместр беременности, не выявлено никаких побочных реакций. В течение I и II триместра беременности лекарственное средство следует применять только после тщательной оценки врачом соотношения пользы для беременной/риск для плода.

Период кормления грудью. В период кормления грудью препарат можно применять только тогда, когда ожидаемая польза для матери превосходит потенциальный риск младенца.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. При применении адеметионина у некоторых пациентов может возникнуть головокружение. В таких случаях следует воздержаться от управления транспортными средствами или другими механизмами до полного исчезновения симптомов, которые могут влиять на скорость реакции при указанных видах деятельности.