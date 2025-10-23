Адемта (Ademta) (377207) - инструкция по применению ATC-классификация
Адемта инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Адеметионин (S-аденозил-L-метионин) — натуральная аминокислота, содержащаяся почти во всех тканях и жидких средах организма. Адеметионин главным образом действует как коэнзим и донор метильной группы в реакциях трансметилирования, что является необходимым метаболическим процессом у человека и животных. Перенос метильных групп (трансметилирование) также является необходимым метаболическим процессом при создании двойного фосфолипидного слоя в клетках мембран и способствует текучести мембран. Адеметионин способен проникать через ГЭБ. Процесс трансметилирования с участием адеметионина является ключевым в образовании нейромедиаторов ЦНС, включая катехоламины (допамин, норадреналин, адреналин), серотонин, мелатонин и гистамин.
Адеметионин также является предшественником в образовании сульфурированных физиологических соединений (цистеина, таурина, глутатиона, коэнзима А) в реакциях транссульфурирования. Глутатион, мощный антиоксидант в печени, играет важную роль в печеночной детоксикации. Адеметионин повышает уровень печеночного глутатиона у пациентов с поражением печени как алкогольного, так и неалкогольного генеза. Фолиевая кислота (фолаты) и витамин В12 являются необходимыми конутриентами в процессах метаболизма и восстановления адеметионина.
Фармакокинетика
Абсорбция. При в/в введении фармакокинетический профиль адеметионина является биэкспоненциальным и состоит из фазы быстрого выраженного распределения в тканях и конечной фазы элиминации с Т½ около 1,5 ч. При в/м введении абсорбция адеметионина почти полная (96%), Cmax достигается примерно через 45 мин после применения.
Распределение. Объем распределения составляет 0,41 и 0,44 л/кг для доз адеметионина 100 и 500 мг соответственно. Связывание с белками плазмы крови незначительное и составляет ≤5%.
Метаболизм. Реакции, в результате которых продуцируется, усваивается и регенерируется адеметионин, называются циклом адеметионина. На первом этапе этого цикла адеметионинзависимая метилаза использует адеметионин в качестве субстрата для продуцирования S-аденозил-гомоцистеина, который затем гидролизуется в гомоцистеин и аденозин с помощью S-аденозил-гомоцистеин-гидролазы. Гомоцистеин, со своей стороны, подвергается обратной трансформации к метионину путем переноса метильной группы от 5-метилтетрагидрофолата. В конце концов метионин может быть превращен в адеметионин, завершая цикл.
Выведение. В радиоизотопных исследованиях при пероральном применении радиоактивно меченного (метил 14С) адеметионина у здоровых добровольцев выведение с мочой радиоактивного вещества составляло 15,5±1,5% через 48 ч, выведение с калом — 23,5±3,5% через 72 ч, при этом в стойких пулах оставалось инкорпорировано около 60% вещества.
Показания Адемта
— внутрипеченочный холестаз у взрослых, в том числе у больных хроническим гепатитом различной этиологии и циррозом печени;
— внутрипеченочный холестаз у беременных;
— депрессивные синдромы.
Применение Адемта
лекарственное средство предназначено для парентерального применения.
Лечение может начинаться с парентерального введения с последующим применением адеметионина в форме таблеток.
Готовить р-р для инъекций следует непосредственно перед применением.
Дозирование. Лекарственное средство применять в/в или в/м в дозе 5–12 мг/кг массы тела в сутки. Обычная начальная доза составляет 400 мг/сут, общая суточная доза не должна превышать 1000 мг. Продолжительность начальной парентеральной терапии составляет 15–20 дней при лечении депрессивных синдромов и 14 дней при лечении заболеваний печени.
Пациенты пожилого возраста. Клинические исследования, проводившиеся с адеметионином, не включали достаточное количество пациентов пожилого возраста (в возрасте от 65 лет), чтобы можно было определить, есть ли разница в ответе на лечение между лицами пожилого возраста и более молодыми пациентами. Однако из имеющегося клинического опыта различий в реакциях на лечение между пациентами пожилого возраста и более молодыми пациентами не выявлено. В целом подбор дозы для пациентов пожилого возраста необходимо осуществлять осторожно, обычно начинают с самой низкой рекомендуемой дозы, учитывая повышенную частоту снижения печеночной, почечной или сердечной функции, наличие сопутствующих патологических состояний и применение других лекарственных средств.
Способ применения. Лекарственное средство предназначено для в/в или в/м введения. Лиофилизированный порошок растворить в прилагаемом специальном растворителе непосредственно перед применением. Для в/в введения необходимую дозу адеметионина следует развести в 250 мл физиологического р-ра или 5% р-ра декстрозы (глюкозы) и проводить инфузию медленно в течение 1–2 ч. Неиспользованную часть р-ра следует выбросить.
Р-р для инъекций не следует смешивать со щелочными р-рами или р-рами, содержащими ионы кальция. Если лиофилизированный порошок имеет другой цвет, кроме от белого до желтоватого (из-за наличия трещин во флаконе или из-за воздействия повышенной температуры), необходимо воздержаться от его применения.
Дети. Безопасность и эффективность применения адеметионина у детей не установлены.
Противопоказания
— повышенная чувствительность к действующему веществу или любому вспомогательному веществу лекарственного средства.
— Генетические пороки, влияющие на метиониновый цикл и/или вызывающие гомоцистинурию и/или гипергомоцистеинемию (например недостаточность цистатионин-бета-синтазы, нарушение метаболизма витамина В12).
Побочные эффекты
чаще всего при применении адеметионина сообщалось о головной боли, диарее и тошноте.
О нижеследующих побочных реакциях сообщалось с указанной частотой в процессе клинических исследований применения адеметионина, а также в спонтанных сообщениях. Побочные реакции классифицированы по системам органов (согласно MedDRA) и частоте возникновения: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (частоту невозможно определить по имеющимся данным).
Со стороны пищеварительного тракта: часто — боль в животе, диарея, тошнота; нечасто — сухость во рту, диспепсия, метеоризм, желудочно-кишечная боль, желудочно-кишечное кровотечение, желудочно-кишечные расстройства, рвота, эзофагит; редко — вздутие живота.
Общие расстройства и реакции в месте введения: нечасто — астения, отек, гипертермия, озноб*, реакции в месте введения*, некроз в месте введения*; редко — недомогание.
Со стороны иммунной системы: нечасто — повышенная чувствительность*, анафилактоидные реакции* или анафилактические реакции (например гиперемия, диспноэ, бронхоспазм, боль в спине, дискомфорт в грудной клетке, изменения АД (артериальная гипотензия, АГ) или частоты пульса (тахикардия, брадикардия))*.
Инфекции и инвазии: нечасто — инфекции мочевыводящих путей.
Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани: нечасто — артралгия, мышечные судороги.
Со стороны нервной системы: часто — головная боль; нечасто — головокружение, парестезии, дисгевзия*.
Со стороны психики: часто — тревожность, бессонница; нечасто — ажитация, спутанность сознания.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: нечасто — отек гортани*.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — зуд; нечасто — гипергидроз, ангионевротический отек*, аллергические кожные реакции (например сыпь, зуд, крапивница, эритема)*.
Со стороны сосудов: нечасто — приливы, артериальная гипотензия, флебит.
*Побочные реакции из спонтанных сообщений, которые отмечались чаще в спонтанных сообщениях или не выявлены в процессе клинических исследований, классифицированы по частоте возникновения «нечасто», учитывая, что верхний предел 95% доверительного интервала для ожидаемой частоты не превышает 3/Х, где Х=1922 (общее количество добровольцев в клинических исследованиях).
Редко были сообщения о суицидальных мыслях/поведении у пациентов с депрессивными синдромами (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях. Сообщения о подозреваемых побочных реакциях, возникших после регистрации лекарственного средства, очень важны. Это позволяет постоянно наблюдать за балансом польза/риск лекарственного средства. Работников системы здравоохранения просят сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Особые указания
в/в введение лекарственного средства следует проводить очень медленно (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
При применении лекарственного средства следует контролировать уровень аммиака у пациентов с прецирротической или цирротической стадией гипераммониемии, применяющих таблетки адеметионина.
Поскольку недостаточность витамина В12 и фолиевой кислоты (фолатов) может вызвать снижение концентрации адеметионина, пациентам из группы риска (анемия, заболевания печени, период беременности или возможность развития витаминной недостаточности из-за других болезней или способов питания, таких как вегетарианство) во время применения лекарственного средства следует регулярно проводить анализ крови для проверки плазменных уровней этих веществ. Если выявлена недостаточность, рекомендуется лечение витамином В12 и/или фолиевой кислотой (фолатами) до или во время применения лекарственного средства. В случае невозможности проведения указанных исследований пациентам из группы риска рекомендуется применение витамина В12 и/или фолиевой кислоты (фолатов) в соответствии с инструкциями по медицинскому применению этих лекарственных средств (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Лекарственное средство не рекомендуется применять у пациентов с биполярными психозами. Сообщалось о пациентах, у которых отмечен переход от депрессии к гипомании или мании при применении адеметионина.
Опубликовано 1 сообщение о развитии серотонинового синдрома у пациента, применявшего адеметионин на фоне приема кломипрамина. Хотя возможность взаимодействия допускается теоретически, следует с осторожностью применять лекарственное средство одновременно с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС), трициклическими антидепрессантами (такими как кломипрамин), лекарственными средствами, в том числе растительными, содержащими триптофан (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ).
Эффективность применения адеметионина для лечения депрессии продемонстрирована в процессе кратковременных клинических наблюдений (3–6 нед). Эффективность применения адеметионина продолжительностью более 6 нед для лечения депрессии неизвестна. Есть много способов лечения депрессии, поэтому пациенты должны проконсультироваться у врача для определения оптимальной терапии. Пациентов следует предупредить о необходимости информирования врача, если при применении лекарственного средства симптомы их заболевания (депрессии) не исчезают или увеличивается их выраженность.
Депрессия связана с повышенным риском возникновения суицидальных мыслей, суицидального поведения и самоубийства (суицидальных событий). Риск сохраняется до наступления ремиссии при лечении депрессии. Существенное улучшение может не произойти в течение первых недель лечения или в течение нескольких недель после начального курса терапии, поэтому во время применения лекарственного средства пациентам с депрессией необходимо тщательное наблюдение, пока не будет отмечено улучшение состояния.
Другие психические заболевания, при которых применяется адеметионин, также могут быть связаны с повышенным риском суицидального поведения. Кроме того, такие заболевания могут быть связаны с тяжелым депрессивным расстройством. При лечении пациентов с тяжелым депрессивным расстройством следует соблюдать осторожность и принимать такие же меры безопасности, что и при лечении пациентов с другими психическими заболеваниями.
Пациенты с депрессией обычно находятся в группе повышенного риска совершения суицида или других серьезных поступков, поэтому нуждаются в тщательном наблюдении и постоянной психиатрической помощи во время применения лекарственного средства с целью контроля эффективности лечения симптомов депрессии.
Были сообщения о кратковременном появлении или усилении ощущения тревожности у пациентов, применяющих адеметионин. В большинстве случаев в прерывании лечения не было необходимости. Иногда ощущение тревожности исчезало после снижения дозы или прекращения терапии.
Адеметионин влияет на иммунологический анализ гомоцистеина, результаты которого могут ошибочно указывать на повышенный уровень гомоцистеина в плазме крови у пациентов, принимающих адеметионин. В этой связи у таких пациентов рекомендуется применять неиммунологические методы определения уровня гомоцистеина в плазме крови.
Фармакокинетические характеристики не отличаются у здоровых добровольцев и пациентов с хроническим заболеванием печени.
Существуют ограниченные клинические данные по применению адеметионина у пациентов с почечной недостаточностью. У таких пациентов лекарственное средство следует применять с осторожностью.
Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободно от натрия.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. В процессе клинических исследований у женщин, применявших адеметионин в ІІІ триместр беременности, не выявлено никаких побочных реакций. В течение I и II триместра беременности лекарственное средство следует применять только после тщательной оценки врачом соотношения пользы для беременной/риск для плода.
Период кормления грудью. В период кормления грудью препарат можно применять только тогда, когда ожидаемая польза для матери превосходит потенциальный риск младенца.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. При применении адеметионина у некоторых пациентов может возникнуть головокружение. В таких случаях следует воздержаться от управления транспортными средствами или другими механизмами до полного исчезновения симптомов, которые могут влиять на скорость реакции при указанных видах деятельности.
Взаимодействия
сообщалось о развитии серотонинового синдрома у пациента, применявшего адеметионин на фоне приема кломипрамина. Поэтому хотя возможность взаимодействия допускается теоретически, следует с осторожностью применять адеметионин одновременно с СИОЗС, трициклическими антидепрессантами (такими как кломипрамин), лекарственными средствами, в том числе растительными, содержащими триптофан (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Несовместимость. Приготовленный р-р для инъекций не следует смешивать со щелочными р-рами или р-рами, содержащими ионы кальция.
Передозировка
редко сообщалось о случаях передозировки адеметионина. В случае передозировки рекомендуются мониторинг состояния пациента и поддерживающее лечение.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте. Приготовленный р-р стабилен в течение 6 ч при температуре не выше 25 °С или в течение 24 ч при температуре 2–8 °С.