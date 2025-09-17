не следует назначать торасемид в следующих случаях:

– подагра;

– сердечные аритмии, например синоатриальная блокада, AV-блокада II и III степени;

– патологические изменения кислотно-щелочного метаболизма;

– сопутствующая терапия с применением препаратов лития, аминогликозидов или цефалоспоринов;

– патологические изменения картины крови, например тромбоцитопения или анемия у пациентов без почечной недостаточности;

– нарушение функций почек, вызванное нефротоксическими веществами;

– детям и подросткам в возрасте до 18 лет.

Поскольку при лечении торасемидом возможно повышение концентрации глюкозы в крови, пациентам с латентным и явным сахарным диабетом следует проводить регулярный контроль метаболизма углеводов.

Прежде всего, в начале лечения и в случае лечения пациентов пожилого возраста необходимо обращать особое внимание на появление симптомов потери электролитов и сгущения крови. При длительном применении торасемида необходим регулярный контроль электролитного баланса, в частности уровня калия в сыворотке крови. Кроме того, следует регулярно контролировать содержание глюкозы, мочевой кислоты, креатинина и липидов в крови. Также требуется регулярный контроль картины крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты).

Последствия неправильного применения в качестве допинга. Применение торасемида может являться причиной получения положительного результата теста на допинг. Невозможно прогнозировать влияние на состояние здоровья, если лекарственное средство применено неправильно, то есть с целью допинга — в этом случае нельзя исключить возможный вред здоровью.

Вспомогательные вещества. Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) в 1 ампуле, то есть можно считать, что это лекарственное средство практически не содержит натрия.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. Достоверные данные о влиянии торасемида на беременных отсутствуют. В экспериментах на животных показана репродуктивная токсичность торасемида. Торасемид проникает через плацентарный барьер. Торасемид не рекомендуется применять в период беременности, а также у женщин репродуктивного возраста, не применяющих средства контрацепции. В связи с вышеизложенным торасемид можно применять в период беременности только по жизненным показаниям и в минимально возможной эффективной дозе. Диуретики неприемлемы для стандартной схемы лечения АГ или отеков у беременных, поскольку они способны снижать перфузию плацентарного барьера и оказывать токсическое влияние на внутриутробное развитие плода. Если торасемид применять для лечения беременных с сердечной или почечной недостаточностью, необходимо проводить тщательный мониторинг уровня электролитов и гематокрита, а также наблюдение за развитием плода.

Период кормления грудью. В настоящее время не установлено, проникают ли торасемид или его метаболиты в грудное молоко у животных или человека. Нельзя исключить риск ущерба от применения лекарственного средства у новорожденных/младенцев. Поэтому применение торасемида в период кормления грудью противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Решение об отказе от грудного вскармливания или об отмене/прекращении применения торасемида следует принимать с учетом пользы грудного вскармливания для ребенка и преимуществ лечения препаратом для женщины.

Фертильность. Исследований влияния торасемида на фертильность у людей не проводили. В эксперименте на животных не обнаружено такого влияния торасемида.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Даже при правильном применении торасемид может отрицательно влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Прежде всего, это касается начала лечения, периода повышения дозы лекарственного средства, замены лекарственного средства, назначения сопутствующей терапии и употребления алкоголя. Поэтому во время применения торасемида следует быть осторожным при управлении транспортными средствами или другими механизмами.