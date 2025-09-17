Веррукутан (Verrucutan) (367680) - инструкция по применению ATC-классификация
Веррукутан инструкция по применению
Состав
действующие вещества: флуороурацил, салициловая кислота;
1 г раствора содержит 5 мг флуороурацила и 100 мг салициловой кислоты;
вспомогательные вещества: диметилсульфоксид, этанол безводный, этилацетат, пироксилин, поли (бутил-метакрилат-ко-метилметакрилат) (80 : 20).
Лекарственная форма
Раствор накожный.
Основные физико-химические свойства: прозрачный раствор от бесцветного до слабо оранжевого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Прочие дерматологические препараты. Средства против бородавок и мозолей. Код ATX D11AF.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Активное вещество флуороурацил (ФУ) — это цитостатическое средство с антиметаболическим действием.
Вследствие его структурного сходства с тимином, содержащимся в нуклеиновых кислотах (5-метилурацил), ФУ препятствует его образованию и метаболизму, а следовательно, подавляет синтез как ДНК, так и РНК. В результате ингибируется рост вируса бородавок и наступает его угнетение, особенно клеток бородавок, которые находятся на стадии ускоренного роста, а следовательно, абсорбируют ФУ в повышенном объеме.
Салициловая кислота при местном применении оказывает кератолитическое действие. Салициловая кислота — это ароматическая кислота и фенол, растворимая в липидах. По механизму действия — это кератолитическое и корнеолитические средство, вероятно, действующее в соответствии с механизмом адгезии к корнеоцитам, эффектом растворения межклеточного цемента, высвобождение и отделение корнеоцитов. Благодаря своему механизму действия в качестве органического растворителя салициловая кислота может удалять межклеточные липиды, ковалентно связанные с роговой оболочкой клеток, известной как «роговой конверт».
Фармакокинетика.
При исследовании всасывания у свиней флуороурацил не был обнаружен в плазме крови после накожного применения даже большого количества Веррукутана®, т.е. активное вещество не всасывается в количествах, которые могут быть определены стандартными аналитическими методами (ВЭЖХ).
Согласно последним исследованиям, степень всасывания флуороурацила у человека после применения Веррукутана® значительно ниже 0,1%.
После нанесения на кожу Веррукутан® образует твердую пленку, которая становится белой после испарения растворителя. В результате достигается окклюзивный эффект, способствующий проникновению активного вещества в более глубокие слои бородавки.
Салициловая кислота добавлена в состав благодаря своим кератолитическим свойствам, тем самым способствует проникновению действующего вещества, что особенно сложно в случае бородавок. То же достигается диметилсульфоксидом, солюбилизирующим агентом для действующего вещества ФУ.
Кератолитический эффект салициловой кислоты обусловлен прямым влиянием на вещества межклеточного цемента, известные как десмосомы, способствующие процессу ороговения.
На основе исследований фармакокинетики у животных и человека было обнаружено, что проникновение салициловой кислоты является быстрым, в зависимости от основы рецептуры и факторов, влияющих на проникновение, например, состояние кожи.
Салициловая кислота метаболизируется путем конъюгации с глицином до салицилуровой кислоте, с глюкуроновой кислотой при фенольной ОН группе — до эфира глюкуронида и при СООН группе — до сложного эфира глюкуронида, или путем гидроксилирования до гентизиновой кислоты или дигидроксибензой кислоты. При нормальном диапазоне дозы период полувыведения салициловой кислоты составляет 2–3 ч и может повышаться до 15–30 ч при высоких дозах из-за ограниченной способности печени к конъюгации салициловой кислоты.
При местном применении салициловой кислоты (при учете противопоказаний) в целом не ожидается возникновения токсичных побочных реакций, поскольку плазменные уровни свыше 5 мг/дл практически никогда не достигаются. Ранние симптомы салицилатной интоксикации могут иметь место только при уровнях в плазме крови более 30 мг/дл.
Показания
Обычные бородавки (особенно бородавки на участках ступни, на которые приходится наибольшая нагрузка), плоские ювенильные бородавки конечностей.
Противопоказания
Гиперчувствительность к действующим веществам или любым вспомогательным веществам, приведенным в разделе «Состав».
Веррукутан® не следует применять женщинам в период кормления грудью, беременности и женщинам, чью беременность нельзя с уверенностью исключить.
Веррукутан® не следует применять младенцам и пациентам с почечной недостаточностью.
Веррукутан® не следует применять одновременно с бривудином, соривудином и аналогами. Бривудин, соривудин и их аналоги являются мощными ингибиторами дигидропиримидин дегидрогеназы (ДПД), расщепляющего флуороурацил фермента (см. также разделы «Особенности применения» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Веррукутан® не предназначен для применения на больших поверхностях кожи (поверхность кожи не должна превышать 25 см2).
Следует избегать попадания Веррукутана® в глаза и на слизистые оболочки.
Особенности применения
Фермент дигидропиримидин дегидрогеназа (ДПД) играет важную роль в расщеплении флуороурацила. Угнетение, дефицит или пониженная активность этого фермента может привести к накоплению флуороурацила.
При необходимости, перед началом лечения флуороурацилом или другими фторпиримидинами показано определение активности фермента ДПД. Пациентов, принимающих фенитоин одновременно с флуороурацилом, следует регулярно обследовать на предмет повышения уровней фенитоина в плазме крови.
На зонах кожи с бородавками, имеющими тонкий эпидермис, средство следует наносить реже и течение лечения следует контролировать чаще, поскольку салициловая кислота в составе Веррукутана® имеет мощный эффект смягчения рогового слоя эпидермиса, что может вызвать появление рубцов.
На бородавки, склонные к ороговению, иногда целесообразно предварительно накладывать пластырь с салициловой кислотой.
Пациентам с сомато-сенсорными расстройствами (например сахарным диабетом) необходим тщательный медицинский мониторинг обрабатываемого участка.
После каждого применения флакон следует плотно закрывать, так как средство может быстро высохнуть и стать непригодным для применения.
Следует убедиться, чтобы при применении Веррукутан® не контактировал с тканями или акриловыми покрытиями (например акриловыми ваннами), поскольку раствор может вызывать появление неудаляемых пятен формирования лаковой пленки.
Предупреждение: опасность возгорания: держать вдали от открытого огня.
Это лекарственное средство содержит диметилсульфоксид (80 мг/г), который может вызвать раздражение кожи.
Способ применения и дозы
Дозы
Обычно Веррукутан® следует наносить 2–3 раз в сутки на каждую бородавку. Обычная продолжительность применения составляет 6 недель. Средство следует наносить регулярно каждый день. После завершения успешной терапии лечение следует продлить еще на 1 неделю.
Метод применения
Для накожного применения
Веррукутан® должен контактировать только с бородавкой, а не со здоровой кожей вокруг бородавки; по возможности, окружающую кожу необходимо защищать пластырем или мазью. Перед нанесением рекомендуется вытирать шпатель о горловину флакона. Для очень маленьких бородавок для точного нанесения рекомендуется использовать зубочистку или что-нибудь подобное вместо шпателя.
Перед каждым новым нанесением Веррукутана® следует снимать имеющуюся пленку на коже просто потянув за нее.
В случае околоногтевых и особенно подногтевых бородавок следует убедиться, что матрикс ногтя не поврежден и что Веррукутан® не попадает на ногтевое ложе.
Зона нанесения не должна превышать 25 см2.
Опыт свидетельствует, что во многих случаях, например при больших обычных бородавках и подошвовых бородавках, полезно, если во время лечения Веррукутаном® врач будет снимать отмершую ткань.
Дети
Веррукутан® не следует применять младенцам.
Побочные реакции
Для отображения частоты побочных реакций используют следующие категории:
очень часто (1/10);
часто (≥1/100 до <1/10);
нечасто (≥1/1000 до <1/100);
единичные (≥1/10000 до <1/1000);
редко (<1/10000);
частота неизвестная (невозможно оценить на основе доступных данных).
|Класс системы органов
|Очень часто
|Часто
|Нечасто
|Единичные
|Редко
|Частота неизвестна
|Со стороны нервной системы
|Головная боль
|Со стороны органов зрения
|Сухость глаз, зуд в глазах, повышенное слюноотделение
|Со стороны кожи
|Шелушение
|Общие нарушения и нарушения в месте введения
|В месте применения: эритема, воспаление, раздражение (включая чувство жжения), боль, зуд
|В месте применения: кровотечение, эрозии кожи, образование корок
|В месте применения: дерматит, отек, язвы
Редко ощущение сильного жжения может привести к прекращению лечения.
В результате мощного эффекта смягчения рогового слоя может иметь место его обесцвечивание и шелушение кожи, особенно вокруг бородавки.
Из-за содержания салициловой кислоты у чувствительных пациентов могут возникать легкие симптомы раздражения, такие как дерматит и реакции контактной аллергии, которые могут проявляться зудом, покраснением и волдырями, даже вне зоны контакта (так называемые диссеминированные реакции).
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях очень важны. Медицинским работникам и пациентам следует сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях с помощью системы национальной отчетности.
Срок годности
2 года.
После первого открытия — 6 месяцев.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °С. Не охлаждать и не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 13 мл раствора во флаконе с полиэтиленовой крышкой, недоступной для открытия детьми, которая завинчивается и присоединенным к ней шпателем. По 1 флакону в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
мибе ГмбХ Арцнаймиттель.