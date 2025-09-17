Фармакодинамика.

Активное вещество флуороурацил (ФУ) — это цитостатическое средство с антиметаболическим действием.

Вследствие его структурного сходства с тимином, содержащимся в нуклеиновых кислотах (5-метилурацил), ФУ препятствует его образованию и метаболизму, а следовательно, подавляет синтез как ДНК, так и РНК. В результате ингибируется рост вируса бородавок и наступает его угнетение, особенно клеток бородавок, которые находятся на стадии ускоренного роста, а следовательно, абсорбируют ФУ в повышенном объеме.

Салициловая кислота при местном применении оказывает кератолитическое действие. Салициловая кислота — это ароматическая кислота и фенол, растворимая в липидах. По механизму действия — это кератолитическое и корнеолитические средство, вероятно, действующее в соответствии с механизмом адгезии к корнеоцитам, эффектом растворения межклеточного цемента, высвобождение и отделение корнеоцитов. Благодаря своему механизму действия в качестве органического растворителя салициловая кислота может удалять межклеточные липиды, ковалентно связанные с роговой оболочкой клеток, известной как «роговой конверт».

Фармакокинетика.

При исследовании всасывания у свиней флуороурацил не был обнаружен в плазме крови после накожного применения даже большого количества Веррукутана®, т.е. активное вещество не всасывается в количествах, которые могут быть определены стандартными аналитическими методами (ВЭЖХ).

Согласно последним исследованиям, степень всасывания флуороурацила у человека после применения Веррукутана® значительно ниже 0,1%.

После нанесения на кожу Веррукутан® образует твердую пленку, которая становится белой после испарения растворителя. В результате достигается окклюзивный эффект, способствующий проникновению активного вещества в более глубокие слои бородавки.

Салициловая кислота добавлена в состав благодаря своим кератолитическим свойствам, тем самым способствует проникновению действующего вещества, что особенно сложно в случае бородавок. То же достигается диметилсульфоксидом, солюбилизирующим агентом для действующего вещества ФУ.

Кератолитический эффект салициловой кислоты обусловлен прямым влиянием на вещества межклеточного цемента, известные как десмосомы, способствующие процессу ороговения.

На основе исследований фармакокинетики у животных и человека было обнаружено, что проникновение салициловой кислоты является быстрым, в зависимости от основы рецептуры и факторов, влияющих на проникновение, например, состояние кожи.

Салициловая кислота метаболизируется путем конъюгации с глицином до салицилуровой кислоте, с глюкуроновой кислотой при фенольной ОН группе — до эфира глюкуронида и при СООН группе — до сложного эфира глюкуронида, или путем гидроксилирования до гентизиновой кислоты или дигидроксибензой кислоты. При нормальном диапазоне дозы период полувыведения салициловой кислоты составляет 2–3 ч и может повышаться до 15–30 ч при высоких дозах из-за ограниченной способности печени к конъюгации салициловой кислоты.

При местном применении салициловой кислоты (при учете противопоказаний) в целом не ожидается возникновения токсичных побочных реакций, поскольку плазменные уровни свыше 5 мг/дл практически никогда не достигаются. Ранние симптомы салицилатной интоксикации могут иметь место только при уровнях в плазме крови более 30 мг/дл.