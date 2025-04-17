Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
436,60
Экономия при брони: -64,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
436,64
Экономия при брони: -13,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
436,60
Экономия при брони: -64,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
444,90
Экономия при брони: -72,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
436,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
436,60
Экономия при брони: -64,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
460,59
Экономия при брони: -91,74 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
433,70
Экономия при брони: -61,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
452,61
Экономия при брони: -84,39 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
433,70
Экономия при брони: -61,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
454,40
Экономия при брони: -80,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
473,51
Экономия при брони: -79,32 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
436,60
Экономия при брони: -64,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
450,21
Экономия при брони: -76,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
433,70
Экономия при брони: -61,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
436,60
Экономия при брони: -64,60 грн