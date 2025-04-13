Харьков (адрес не указан)
Доступно в 240 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
436,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
453,25
Экономия при брони: -79,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
436,60
Экономия при брони: -47,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
436,60
Экономия при брони: -47,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
436,80
Экономия при брони: -47,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
463,76
Экономия при брони: -77,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
453,05
Экономия при брони: -32,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
436,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Веррукутан раствор накожный флакон с крышкой 13 мл №1
Мибе Украина