Фармакодинамика.

Активный компонент препарата — ранитидин — представляет собой блокатор гистаминовых H2-рецепторов париетальных клеток слизистой оболочки желудка. Механизм действия ранитидина заключается в конкурентном обратимом ингибировании действия гистамина на H2-рецепторы мембран париетальных клеток слизистой оболочки желудка.

Снижает базальную и стимулированную секрецию соляной кислоты, вызванную раздражением барорецепторов, пищевой нагрузкой, действием гормонов и биогенных стимуляторов (гастрин, гистамин, пентагастрин, кофеин). Ранитидин уменьшает объем желудочного сока и содержание в нем соляной кислоты, повышает рН содержимого желудка, что приводит к снижению активности пепсина. Не влияет на концентрацию гастрина в плазме крови, а также на продуцирование слизи. После перорального приема в терапевтических дозах не влияет на уровень пролактина. Препарат ингибирует микросомальные энзимы. Продолжительность действия после однократного приема — до 12 часов.

Ранитидин не влияет на ферментативную систему цитохрома P450 печени.

Фармакокинетика.

Препарат быстро всасывается и прием пищи не влияет на степень абсорбции. При приеме внутрь биодоступность ранитидина составляет около 50%. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 2–3 ч после приема. Связь с белками плазмы крови не превышает 15%. Метаболизируется печенью в незначительном количестве с образованием N-оксида, десметилранитидина и S-оксидов ранитидина. Проявляет эффект первого прохождения через печень. Скорость и степень элиминации не достаточно зависят от состояния печени. Период полувыведения после приема внутрь — 2–3 часа, при клиренсе креатинина 20–30 мл/мин — 8–9 часов. Выводится почками в течение 24 часов, в основном с мочой (60–70%, в неизмененном виде — 35%), незначительное количество — с калом.

Ранитидин плохо проходит через гематоэнцефалический барьер, но проходит через плацентарный барьер. Проникает в грудное молоко (концентрация в грудном молоке у женщин в период кормления грудью выше, чем в плазме крови).

Скорость и степень элиминации практически не зависят от состояния печени и соединены в основном с функцией почек.

У пациентов в возрасте старше 50 лет период полураспада удлиняется (3–4 часа) и клиренс уменьшается в соответствии с возрастным снижением функции почек. Однако системное влияние и накопление на 50% выше. Эта разница превышает эффект снижения функции почек, а также указывает на повышенную биодоступность у пациентов пожилого возраста.