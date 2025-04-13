Киев
Ранитидин (Ranitidine)

Ранитидин (Ranitidine)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 528 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Ранитидин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг стрип №100
Unique Pharmaceutical Laboratories
148,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Ранитидин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг стрип №100
Unique Pharmaceutical Laboratories
277,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ранитидин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг стрип №100
Unique Pharmaceutical Laboratories
151,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Ранитидин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг стрип №100
Unique Pharmaceutical Laboratories
205,82 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ранитидин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг стрип №100
Unique Pharmaceutical Laboratories
202,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ранитидин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг стрип №100
Unique Pharmaceutical Laboratories
88,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Ранитидин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг стрип №100
Unique Pharmaceutical Laboratories
196,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ранитидин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг стрип №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
62,60 грн
Ранитидин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг стрип №100
Unique Pharmaceutical Laboratories
293,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Ранитидин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг стрип №100
Unique Pharmaceutical Laboratories
195,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Ранитидин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг стрип №100
Unique Pharmaceutical Laboratories
196,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Ранитидин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг стрип №100
Unique Pharmaceutical Laboratories
163,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ранитидин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг стрип №100
Unique Pharmaceutical Laboratories
274,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ранитидин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг стрип №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
62,60 грн
Ранитидин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг стрип №100
Unique Pharmaceutical Laboratories
290,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Ранитидин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг стрип №100
Unique Pharmaceutical Laboratories
279,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Ранитидин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг стрип №100
Unique Pharmaceutical Laboratories
274,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Ранитидин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг стрип №100
Unique Pharmaceutical Laboratories
204,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Ранитидин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг стрип №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
62,91 грн
Ранитидин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг стрип №100
Unique Pharmaceutical Laboratories
293,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ранитидин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг стрип №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
62,91 грн
Ранитидин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг стрип №100
Unique Pharmaceutical Laboratories
290,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Ранитидин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг стрип №20
Unique Pharmaceutical Laboratories
62,60 грн
Ранитидин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг стрип №100
Unique Pharmaceutical Laboratories
150,99 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Ранитидин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг стрип №100
Unique Pharmaceutical Laboratories
274,50 грн
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