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Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания
Бронхотоник (Bronchotonic)
3 препарата
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Фиточай "Ключи Здоровья"
№ 58 1,5 г пакетик "бронхотоник" №20
Ключи Здоровья
от
60,87
грн
в 26 аптеках
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Фиточай "Ключи Здоровья"
1,5 г фильтр-пакет "детский бронхотоник" №20
Ключи Здоровья
от
58,69
грн
в 2 аптеках других городов
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СИРОП ОТ КАШЛЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ "БРОНХОТОНИК"
Сироп флакон 100 мл с мерным стаканчиком №1
Ключи Здоровья
Нет в наличии
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Форма выпуска
сироп
№ 58
Дозировка
1.5 г
Упаковка
пакетик
фильтр-пакет
фл. 100 мл
Количество штук в упаковке
1
20
Цены в
Киев
от
60,87
грн
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Характеристики
Производитель
Ключи Здоровья
Форма выпуска
№ 58
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
1,5 г
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания
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