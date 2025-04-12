Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания

Бронхотоник (Bronchotonic)

3 препаратаНайти все в аптеках
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Фиточай "Ключи Здоровья"
Фиточай "Ключи Здоровья"
№ 58 1,5 г пакетик "бронхотоник" №20
Ключи Здоровья
от 60,87 грн
в 26 аптеках
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Фиточай "Ключи Здоровья"
Фиточай "Ключи Здоровья"
1,5 г фильтр-пакет "детский бронхотоник" №20
Ключи Здоровья
от 58,69 грн
в 2 аптеках других городов
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СИРОП ОТ КАШЛЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ "БРОНХОТОНИК"
СИРОП ОТ КАШЛЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ "БРОНХОТОНИК"
Сироп флакон 100 мл с мерным стаканчиком №1
Ключи Здоровья
Нет в наличии
Цены в Киев
от 60,87 грн
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Характеристики
Производитель
Ключи Здоровья
Форма выпуска
№ 58
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
1,5 г
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки