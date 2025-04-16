Бронхотоник (Bronchotonic)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Кривой Рог
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
4.6 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Мед-сервис
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
6.1 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
В городах рядом
Мед-сервис
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
42.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Мед-сервис
Покров, ул. Медицинская, 19-А/1
61.0 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Мед-сервис
Покров, ул. Центральная, 38
61.2 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Мед-сервис
Александрия, просп. Соборный, 122-А
86.0 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Мед-сервис
Александрия, просп. Соборный, 87
86.5 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Мед-сервис
Марганец, ул. Независимости, 27
98.6 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
68,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Мед-сервис
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
108.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Мед-сервис
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
113.0 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Народная аптека
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
113.3 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Мед-сервис
Каменское, бульв. Героев, 5-А
116.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Мед-сервис
Каменское, бульв. Строителей, 7
116.8 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Мед-сервис
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
121.8 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Мед-сервис
Запорожье, просп. Юбилейный, 29
124.1 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
70,00
Экономия при брони: -8,00 грн