Бронхотоник (Bronchotonic)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Фармсвит здоровья
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
В городах рядом
Біла ромашка
Славутич, кв-л Полесский, 60
36.5 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
81,57
Экономия при брони: -2,45 грн
Мед-сервис
Славутич, пл. Привокзальная, 7
37.2 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Біла ромашка
Дымер, ул. Соборная, 73
104.5 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
81,59
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптекарь
Бровары, ул. Киевская, 316
113.4 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Бажаемо здоровья
Бровары, бульв. Независимости, 6
114.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Біла ромашка
Погребы, ул. Погребской путь, 19
114.9 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
70,03
Экономия при брони: -2,10 грн
Виталюкс
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Д
116.3 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Біла ромашка
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
81,57
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптекарь
Киев, ул. Лаврухина, 4
119.2 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Біла ромашка
Киев, просп. Воскресенский, 36
122.6 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
81,57
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
122.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Аптекарь
Киев, просп. Бандеры Степана, 26-В
124.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Мед-сервис
Барышевка, ул. Киевский Шлях, 126-А
125.9 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Виталюкс
Киев, ул. Ревуцкого, 9
128.2 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Біла ромашка
Киев, шоссе Харьковское, 168
128.2 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
83,03
Экономия при брони: -2,49 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Здолбуновская, 4
129.0 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
73,56
Экономия при брони: -2,21 грн
Аптекарь
Буча, ул. Энергетиков, 4-Б
129.3 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
Мед-сервис
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
129.4 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 58 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья