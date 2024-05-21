может быть рекомендована в качестве диетической добавки как дополнительный источник витамина С, D и цинка.

Рекомендуется употреблять:

– при дефиците или повышенной потребности в витамине С;

– для поддержания иммунной системы;

– в период выздоровления;

– при нарушениях всасывания;

– для повышения сопротивляемости организма;

– при периодонтите, кариесе.

Употреблять взрослым по 1 таблетке в сутки, запивать водой.

Диетическую добавку не следует употреблять в качестве замены полноценного рациона питания. Не превышать указанное рекомендуемое количество для ежедневного потребления.

Не является лекарственным средством.