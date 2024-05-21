АСКОРВИТА МАКС (ASCORVITA MAX) (361551) - инструкция по применению Диетические добавки
АСКОРВИТА МАКС инструкция по применению
Характеристика
Aскорвита Mакс содержит максимальное количество витамина С, действие которого дополнительно поддерживается витамином D и цинком. Такое количество витамина С существенно повышает сопротивляемость организма к инфекциям.
Продукт представлен в форме покрытых оболочкой двухслойных таблеток с измененным временем распада (MRS), одновременно обеспечивающих более быстрое и пролонгированное высвобождение витамина С. Благодаря этому витамин С сохраняется в организме в течение нескольких часов на постоянном уровне.
Рекомендации по употреблению
может быть рекомендована в качестве диетической добавки как дополнительный источник витамина С, D и цинка.
Рекомендуется употреблять:
– при дефиците или повышенной потребности в витамине С;
– для поддержания иммунной системы;
– в период выздоровления;
– при нарушениях всасывания;
– для повышения сопротивляемости организма;
– при периодонтите, кариесе.
Употреблять взрослым по 1 таблетке в сутки, запивать водой.
Диетическую добавку не следует употреблять в качестве замены полноценного рациона питания. Не превышать указанное рекомендуемое количество для ежедневного потребления.
Не является лекарственным средством.
Противопоказания
детский возраст, период беременности и кормления грудью, при чувствительности к отдельным компонентам продукта.
Не следует употреблять людям с нефролитиазом и со склонностью к образованию камней в почках.
Условия хранения
в недоступном для детей месте при температуре 15–25 °C.