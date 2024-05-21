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АСКОРВИТА МАКС (ASCORVITA MAX) (361551) - инструкция по применению Диетические добавки

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АСКОРВИТА МАКС (ASCORVITA MAX)
Цена в городе Киев
от 151,20 грн
Без рецепта
30 шт от 151,20 грн 20 шт от 172,12 грн
В наличии в 453 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов

АСКОРВИТА МАКС инструкция по применению

Характеристика

Aскорвита Mакс содержит максимальное количество витамина С, действие которого дополнительно поддерживается витамином D и цинком. Такое количество витамина С существенно повышает сопротивляемость организма к инфекциям.
Продукт представлен в форме покрытых оболочкой двухслойных таблеток с измененным временем распада (MRS), одновременно обеспечивающих более быстрое и пролонгированное высвобождение витамина С. Благодаря этому витамин С сохраняется в организме в течение нескольких часов на постоянном уровне.

Рекомендации по употреблению

может быть рекомендована в качестве диетической добавки как дополнительный источник витамина С, D и цинка.
Рекомендуется употреблять:
– при дефиците или повышенной потребности в витамине С;
– для поддержания иммунной системы;
– в период выздоровления;
– при нарушениях всасывания;
– для повышения сопротивляемости организма;
– при периодонтите, кариесе.
Употреблять взрослым по 1 таблетке в сутки, запивать водой.
Диетическую добавку не следует употреблять в качестве замены полноценного рациона питания. Не превышать указанное рекомендуемое количество для ежедневного потребления.
Не является лекарственным средством.

Противопоказания

детский возраст, период беременности и кормления грудью, при чувствительности к отдельным компонентам продукта.
Не следует употреблять людям с нефролитиазом и со склонностью к образованию камней в почках.

Условия хранения

в недоступном для детей месте при температуре 15–25 °C.

АСКОРВИТА МАКС
АСКОРВИТА МАКС таблетки, №30
от 151,20 грн
В наличии в 453 аптеках
Цены в аптеках
АСКОРВИТА МАКС
АСКОРВИТА МАКС таблетки, №30
от 151,20 грн
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