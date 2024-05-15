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АСКОРВИТА МАКС таблетки, №30 - Днепр (Днепропетровск) (672736) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
204,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
204,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
204,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
220,99
Экономия: -25,28 грн
195,71 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
204,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
243,34
Экономия: -35,44 грн
207,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
221,99
Экономия: -26,28 грн
195,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
227,66
Экономия: -23,56 грн
204,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
188,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
232,82
Экономия: -24,92 грн
207,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
225,15
Экономия: -17,27 грн
207,88 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
223,85
Экономия: -16,00 грн
207,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
226,01
Экономия: -18,13 грн
207,88 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
189,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
204,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (2)
214,29
Экономия: -12,49 грн
201,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (2)
222,10
Экономия: -14,20 грн
207,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
217,34
Экономия: -9,44 грн
207,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
230,30
Экономия: -26,23 грн
204,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
220,10
Экономия: -16,00 грн
204,10 грн