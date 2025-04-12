Цефазолин (Cefazolin)
Цефазолин инструкция по применению
Состав
Цефазолин - 1 г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Цефазолин является полусинтетическим антибиотиком группы цефалоспоринов I поколения для парентерального введения. Механизм антимикробного действия связан с угнетением фермента транспептидазы, блокадой биосинтеза мукопептида в клеточной стенке бактерии. Препарат обладает широким спектром бактерицидного действия, эффективен в отношении большинства грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе и тех, которые продуцируют и не продуцируют пенициллиназу. Высокоактивен по отношению к большинству грамотрицательных микроорганизмов: Escherichia coli, Proteus mirabilis, Salmonella spp., Shigella spp., Klebsiella spp. (в том числе Klebsiella pneumoniae), Enterobacter spp., Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Тreponema spp., Leptospira spp. Активен по отношению к грамположительным микроорганизмам, в частности Staphylococcus spp., Streptococcus spp. (в том числе Streptococcus pneumoniae), Corynebacterium diphtheriaе, Bacillus anthracis. Большинство индолположительных штаммов Proteus (Proteus vulgaris), а также Enterobacter cloacae, Morganella morganii, Providencia rettgeri, Serratia spp., Pseudomonas spp., Acinetobacter spp., а также анаэробные кокки Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., в том числе В. fragilis, резистентны к цефазолину. Не действует на риккетсии, вирусы, грибы, простейшие.
Фармакокинетика. Цефазолин быстро всасывается при в/м введении, пик концентрации в плазме крови достигается через 60 мин после инъекции и составляет 37–64 мкг/мл. При в/в применении Cmax препарата определяется сразу после введения и составляет 185 мкг/мл. Бактерицидная концентрация в крови сохраняется в течение 8–12 ч. Хорошо проникает в ткани и жидкости организма и выявляется в терапевтических концентрациях в слизистых оболочках, мокроте, костной ткани, СМЖ, проникает через плацентарный барьер и в очень низких концентрациях — в грудное молоко. 90% препарата связывается с белками плазмы крови. Из организма выводится с мочой в неизмененном виде (около 90%). Препарат в незначительном количестве метаболизируется в печени и выводится с желчью.
T½ — около 2 ч после в/м введения, 1,8 ч — после в/в введения. При нарушении функции почек T½ составляет 3–42 ч.
Показания Цефазолин
инфекции, вызванные чувствительными к цефазолину микроорганизмами:
- инфекции дыхательных путей;
- инфекции мочеполовой системы;
- инфекции кожи и мягких тканей;
- инфекции костей и суставов;
- сепсис, эндокардит;
- инфекции желчевыводящих путей;
- профилактика инфекций в хирургии.
Применение Цефазолин
Цефазолин вводить в/м и в/в (капельно и струйно). Цефазолин нельзя вводить интратекально.
Дозирование. Средняя суточная доза цефазолина для взрослых обычно составляет 1–4 г, максимальная суточная доза — 6 г. Разовая доза при инфекциях, вызванных грамположительными микроорганизмами, составляет 0,25–0,5 г каждые 8 ч. При инфекциях дыхательных путей средней тяжести, вызванных пневмококками, и инфекциях мочеполовой системы препарат назначать по 1 г каждые 12 ч. При пневмококковой пневмонии — 0,5 г каждые 12 ч. При заболеваниях, вызванных чувствительными грамотрицательными микроорганизмами, препарат назначать по 0,5–1,0 г каждые 6–8 ч. При тяжелых инфекционных заболеваниях (сепсис, эндокардит, перитонит, деструктивная пневмония, острый гематогенный остеомиелит, осложненные урологические инфекции) назначать по 1–1,5 г с интервалом между введениями 6–8 ч.
Для профилактики послеоперационных инфекционных осложнений у взрослых рекомендуется вводить цефазолин в/м или в/в:
— в дозе 1 г за 0,5–1 ч до начала хирургического вмешательства;
— при длительных операциях (2 ч и более) — дополнительно 0,5–1 г в процессе операции;
— после операции — в дозе 0,5–1 г каждые 6–8 ч в течение первых 24 ч.
В некоторых случаях (например операции на открытом сердце, протезирование суставов) профилактическое применение цефазолина может продолжаться 3–5 дней после операции.
Детям в возрасте от 1 мес. Назначать препарат в дозе 25–50 мг/кг массы тела в сутки, разделенной на 3–4 введения, при тяжелых инфекциях вводить 90–100 мг/кг/сут (максимальная доза). Средняя продолжительность лечения — 7–10 дней.
Для взрослых пациентов с нарушением функции почек режим дозирования устанавливать в зависимости от клиренса креатинина. После ударной дозы, соответствующей тяжести инфекции, могут быть использованы рекомендации, приведенные ниже. При клиренсе креатинина:
— 55 мл/мин и больше — коррекции дозы не требуется;
— 35–54 мл/мин — разовая доза не меняется, но интервал между введениями должен составлять не менее 8 ч;
— 11–34 мл/мин — разовую стандартную дозу следует снизить в 2 раза, интервал между введениями составляет 12 ч;
— менее 10 мл/мин — следует назначать ¼ терапевтической дозы каждые 18–24 ч.
Пациенты пожилого возраста: дозы, как у взрослых (при условии нормальной функции почек).
При нарушении функции почек у детей. Сначала вводится обычная разовая доза, затем последующие дозы корректировать с учетом степени почечной недостаточности. Детям с умеренным нарушением функции почек (клиренс креатинина 40–70 мл/мин) назначать 60% суточной дозы препарата 2 раза в сутки каждые 12 ч; при клиренсе креатинина 20–40 мл/мин — 25% суточной дозы 2 раза в сутки каждые 12 ч; при значительном нарушении функции почек (клиренс креатинина 5–20 мл/мин) — 10% средней суточной дозы каждые 24 ч. Все рекомендуемые дозы назначать после начальной ударной дозы. Продолжительность лечения в среднем составляет 7–10 дней.
Способ введения. Лекарственное средство Цефазолин — стерильный порошок для приготовления р-ра для инъекций, поэтому его следует восстановить перед введением. Лекарственное средство Цефазолин легко растворяется в следующих растворителях: вода для инъекций, 0,5% р-р лидокаина, 0,9% р-р хлорида натрия и р-р Рингера.
Рекомендуется применять свежеприготовленные р-ры. После разведения вышеуказанными растворителями образуется прозрачный р-р от бледно-желтого до желтого цвета.
Приготовление р-ров для инъекций и инфузий.
Для в/м инъекции. Растворить 1 г Цефазолина в 4 мл одного из следующих совместимых растворителей, тщательно встряхивая до полного растворения:
- вода для инъекций;
- 0,9% р-р хлорида натрия;
- 0,5% р-р лидокаина.
Вводить глубоко в верхний наружный квадрант большой ягодичной мышцы.
Для в/в струйного введения. Развести Цефазолин в одном из следующих совместимых растворителей:
- вода для инъекций;
- 0,9% р-р хлорида натрия.
Р-р лидокаина не следует вводить в/в.
На 1 г цефазолина применяют 4 мл совместимого растворителя. Цефазолин следует вводить медленно в течение около 3–5 мин. Р-р вводить путем в/в инъекции непосредственно в вену или систему для инфузий, когда вводится совместимый инфузионный р-р.
При необходимости введения 2 г Цефазолина рекомендовано в/в введение в течение около 30–60 мин.
Для в/в капельного введения. Цефазолин следует предварительно растворить в одном из совместимых растворителей для в/в инъекции.
Дальнейшие разведения следует проводить в одном из следующих совместимых растворителей:
- 0,9% р-р хлорида натрия;
- р-р Рингера;
- вода для инъекций.
Разведение препарата для в/в инфузии:
|Содержание флакона
|Реконституция
|Разведение
|Минимальный объем растворителя, в котором разводят содержимое флакона
|Объем растворителя для в/в инфузии
|1 г
|4 мл
|50–100 мл
Добавить рекомендуемый объем растворителя и тщательно встряхнуть до полного растворения содержимого флакона.
Для в/в инфузий применяют только свежеприготовленные р-ры. Р-р следует осмотреть перед использованием. Использовать следует только прозрачные р-ры, без частиц.
Р-р предназначен для одноразового использования. Неиспользованный р-р следует утилизировать.
Дети. Цефазолин не следует применять у недоношенных детей или новорожденных детей в возрасте до 1 мес, поскольку пока недостаточно данных о применении препарата в этих возрастных группах.
Противопоказания
повышенная чувствительность к антибиотикам цефалоспоринового ряда и/или другим β-лактамным антибиотикам.
Побочные эффекты
частота побочных реакций определяется так: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (≥1/1000 до <1/100), редко (≥1/10 000 до <1/1000), очень редко (<1/10 000).
Инфекции и инвазии: нечасто — микозы полости рта; редко — микозы гениталий, вагинит. Длительное применение цефазолина может привести к избыточному росту нечувствительных микроорганизмов. Катар.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: наблюдались изменения в количестве клеток крови, такие как лейкопения, гранулоцитопения, нейтропения, тромбоцитопения, лейкоцитоз, гранулоцитоз, моноцитоз, лимфоцитопения, базофилия и эозинофилия. Эти изменения единичные и обратимые. Очень редко — нарушение коагуляции, кровотечения.
Со стороны иммунной системы: нечасто — лихорадка; очень редко — анафилактический шок (отек гортани с сужением дыхательных путей, учащенное сердцебиение, одышка, низкое АД, набухший язык, анальный зуд, генитальный зуд, отек лица).
Нарушение метаболизма и питания: редко — гипергликемия, гипогликемия.
Расстройства нервной системы: нечасто — судороги; редко — головокружение.
Сосудистые расстройства: нечасто — тромбофлебиты.
Со стороны дыхательной системы: редко — плевральный выпот, одышка или дыхательный дистресс, кашель.
Со стороны ЖКТ: часто — тошнота, рвота, диарея; редко — анорексия; очень редко — псевдомембранозный колит (если диарея возникает при антибиотикотерапии, следует немедленно начать соответствующее лечение).
Нарушение функции печени и желчевыводящих путей: редко — преходящее повышение уровней АлАТ, АсАТ, ЩФ, гамма-глутамилтрансферазы, билирубина и/или ЛДГ, преходящий гепатит и транзиторная холестатическая желтуха.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — сыпь; нечасто — эритема, мультиформная эритема, крапивница, ангионевротический отек; редко — токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона.
Нарушение функции почек и мочеиспускания: редко — нефротоксичность, интерстициальный нефрит, нефропатия, протеинурия, временное повышение уровня азота мочевины в крови, как правило, у пациентов, получавших другие потенциально нефротоксические лекарственные средства.
Расстройства репродуктивной системы: очень редко — зуд вульвы и влагалища.
Общие нарушения и изменения в месте введения: часто — боль в месте инъекции, иногда с уплотнением; редко — недомогание, усталость, боль в груди. Если во время лечения цефазолином возникает сильная диарея, следует обратиться к врачу, поскольку диарея может быть симптомом серьезного состояния (псевдомембранозный колит), который нуждается в срочном лечении. Пациенты не должны иметь возможность заниматься самолечением для снижения перистальтики кишечника.
Длительный прием цефалоспоринов может быть причиной чрезмерного роста нечувствительных бактерий, особенно Enterobacter, Citrobacter, Pseudomonas, Enterococcus, Candida. Это может привести к развитию суперинфекции или потенциальной колонизации устойчивыми бактериями или дрожжами.
Исследования. Повышение уровней АсАТ, АлАТ, мочевины в крови и ЩФ без клинических признаков поражения почек или печени. Данные исследований на животных показали потенциальную нефротоксичность цефазолина. Хотя этот эффект не продемонстрирован у людей, следует помнить о возможности этого эффекта, особенно у пациентов, принимающих высокие дозы в течение длительного периода. В редких случаях сообщалось об интерстициальном нефрите и нефропатии. Пациенты, у которых развились эти состояния, получали и другую сопутствующую терапию. Влияние цефазолина на развитие интерстициального нефрита и других нефропатий не установлено.
Сообщалось о таких побочных эффектах: снижение уровня гемоглобина и/или гематокрита, анемия, агранулоцитоз, апластическая анемия, панцитопения и гемолитическая анемия.
Во время лечения цефалоспоринами зарегистрированы такие побочные эффекты: навязчивые сновидения, головокружение, гиперактивность, нервозность или тревожность, бессонница, сонливость, слабость, приливы, помутнение зрения, спутанность сознания и повышение эпилептогенной активности головного мозга.
Особые указания
повышенная чувствительность. Перед началом лечения убедитесь, что у пациента в анамнезе нет реакций гиперчувствительности после приема цефалоспоринов, пенициллинов или других препаратов. Пациентам, склонным к аллергическим реакциям, цефазолин следует вводить с осторожностью. Существует возможность перекрестных аллергических реакций между пенициллинами и цефалоспоринами. Как и при применении других бета-лактамных антибактериальных средств, сообщалось о тяжелых реакциях гиперчувствительности, в отдельных случаях с летальным исходом. В случае выраженных реакций гиперчувствительности применение цефазолина следует немедленно прекратить и назначить соответствующее лечение. До начала терапии следует установить, имеет ли пациент в анамнезе тяжелые реакции гиперчувствительности к цефазолину, другим цефалоспоринам или другим бета-лактамным антибиотикам. Следует соблюдать осторожность при назначении цефазолина пациентам, у которых ранее наблюдались реакции гиперчувствительности к другим бета-лактамным антибиотикам.
Псевдомембранозный колит, связанный с применением антибиотиков. Если у пациента тяжелая или постоянная диарея, следует учитывать возможность возникновения псевдомембранозного колита, связанного с применением антибиотиков. Степень проявления псевдомембранозного колита может колебаться от легкой до угрожающей жизни, поэтому важно рассматривать данный диагноз у всех пациентов, у которых во время или после применения цефазолина возникла диарея. В случае возникновения тяжелой диареи или диареи с примесью крови лечение цефазолином необходимо прекратить и провести соответствующую терапию.
Прием средств, ингибирующих перистальтику, противопоказан. В случае отсутствия необходимого лечения может развиться токсический мегаколон, перитонит, шок.
Нарушение функции почек. Для пациентов с почечной недостаточностью дозы и/или интервал между применением лекарственного средства могут быть скорректированы в зависимости от степени нарушения функции почек. При назначении цефазолина пациентам с нарушениями функции почек суточную дозу следует снизить или увеличить интервал между приемами лекарственного средства во избежание токсического действия.
В случае почечной недостаточности со скоростью клубочковой фильтрации до 55 мл/мин следует учитывать возможность кумуляции цефазолина. Хотя цефазолин редко вызывает нарушение функции почек, рекомендуется оценивать функцию почек, особенно у тяжелобольных пациентов, получающих максимальные терапевтические дозы, и у пациентов, которые также принимают другие нефротоксические лекарственные средства, такие как аминогликозиды или сильнодействующие диуретики (например фуросемид). Применение высоких доз цефазолина у пациентов с почечной недостаточностью связано с риском развития судорог.
Интратекальное применение. Лекарственное средство не предназначено для интратекального введения. После интратекального введения цефазолина сообщалось о серьезной токсичности для ЦНС (включая судороги).
Бактериальная устойчивость и суперинфекция. Длительное применение цефазолина может вызвать рост устойчивых бактерий. Поэтому следует тщательно следить за состоянием пациента на предмет возникновения суперинфекции. Если развивается суперинфекция, следует назначить соответствующее лечение.
Нарушение свертываемости крови. Нарушения свертываемости крови могут возникать в отдельных случаях при лечении цефазолином. Высокий риск этих нарушений у пациентов с дефицитом витамина К или при наличии других факторов, приводящих к нарушениям свертывания (парентеральное питание, дефицит питания, нарушение функции печени и почек, тромбоцитопения). Нарушения свертываемости крови также могут быть связаны с сопутствующими заболеваниями (например гемофилией, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки), вызывающими или усиливающими кровотечение. У пациентов с вышеупомянутыми заболеваниями следует контролировать свертываемость крови. Если показатели свертываемости крови ухудшаются, следует назначить витамин К (10 мг в неделю).
Результаты лабораторных исследований. Результаты лабораторных исследований для выявления глюкозы в моче, проведенные с помощью р-ра Бенедикта или Фелинга, могут быть ложноположительными у пациентов, получающих цефазолин. Цефазолин не влияет на результаты ферментативных тестов, которые используются для измерения глюкозы в моче. Результаты прямых и непрямых тестов Кумбса также могут быть ложноположительным, например у новорожденных, матери которых получали цефалоспорины.
Каждый флакон 0,5 г/1 г содержит 24,13 мг/48,27 мг натрия соответственно. Это следует учитывать, если пациент соблюдает диету с контролируемым содержанием натрия.
Применение в период беременности или кормления грудью. Исследования на животных не показали влияния цефазолина на фертильность.
Беременность. Исследования на животных не показали прямой или опосредованной репродуктивной токсичности.
Из-за отсутствия опыта применения цефазолина при беременности и из-за того, что цефазолин проникает сквозь плацентарный барьер, особенно в I триместр беременности, не следует назначать цефазолин в период беременности.
Грудное вскармливание. Цефазолин выделяется в малом количестве с грудным молоком, поэтому побочных эффектов у ребенка не ожидается. Если у ребенка развиваются диарея или грибковая инфекция Candida, кормление грудью следует прекратить либо прекратить лечение цефазолином.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Цефазолин не влияет на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Однако некоторые побочные эффекты (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ) могут влиять на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.
Взаимодействия
антибиотики. Антагонистический эффект с антибиотиками, которые оказывают бактериостатическое действие (например тетрациклин, сульфаниламиды, эритромицин, хлорамфеникол), наблюдается in vitro, поэтому следует учитывать возможность такого действия в случае сочетания цефазолина с этими антибиотиками.
Как и другие антибиотики, цефазолин может снижать терапевтический эффект БЦЖ-вакцины, вакцины против тифа, поэтому такая комбинация не рекомендуется. Следует соблюдать интервал не менее 24 ч между применением последней дозы антибиотика и живой вакцины.
Пробенецид. При одновременном применении пробенецида снижается почечный клиренс цефазолина, что способствует его кумуляции, длительному повышению концентрации препарата в сыворотке крови.
Витамин К. Некоторые антибиотики, такие как цефамандол, цефазолин и цефотетан, могут влиять на метаболизм витамина К, особенно в случае дефицита витамина К. В таких ситуациях может потребоваться дополнительное введение витамина К.
Антикоагулянты. Цефалоспорины могут очень редко приводить к нарушениям свертываемости крови. При одновременном применении высоких доз пероральных антикоагулянтов (например варфарина или гепарина) следует контролировать параметры свертывания крови. Сообщалось о большом количестве случаев усиления антикоагулянтных эффектов у пациентов, получавших антибиотики. К факторам риска можно отнести наличие инфекции или воспаления, пожилой возраст и плохое общее состояние здоровья пациента. Чаще эти нарушения возникают при применении таких антибиотиков, как фторхинолоны, макролиды, котримоксазол и некоторые цефалоспорины.
Нефротоксические препараты. Нельзя исключать нефротоксический эффект антибиотиков (например аминогликозидов, колистина, полимиксина В), йодных контрастных веществ, органоплатинов, метотрексата в высоких дозах, некоторых противовирусных препаратов (например ацикловира, фоскарнета), пентамидина, циклоспорина, такролимуса и диуретиков (например фуросемида). Если эти лекарственные средства применяются одновременно с цефазолином, следует тщательно контролировать параметры функции почек.
Этанол. Возможны дисульфирамоподобные реакции.
Пероральные контрацептивы. Цефазолин может снижать эффективность пероральных контрацептивов. По этой причине во время лечения цефазолином рекомендуется применять дополнительные методы контрацепции.
Передозировка
симптомы: головокружение, парестезии и головная боль, возможно развитие аллергических реакций у пациентов с ХПН, возможны нейротоксические явления, при этом отмечается повышенная судорожная готовность, генерализованные судороги, рвота и тахикардия. Возможны такие отклонения лабораторных показателей, как повышение уровня креатинина, азота мочевины в крови, печеночных ферментов и билирубина, положительный тест Кумбса, тромбоцитоз/тромбоцитопения, эозинофилия, лейкопения и увеличение протромбинового времени.
Лечение: прекратить применение препарата, в случае необходимости провести противосудорожную, десенсибилизирующую терапию. В случае тяжелой передозировки рекомендуются поддерживающая терапия и мониторинг гематологической, почечной, печеночной функций и системы свертывания крови до стабилизации состояния пациента. Препарат выводится из организма путем гемодиализа; перитонеальный диализ менее эффективен.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.