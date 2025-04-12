Цефазолин вводить в/м и в/в (капельно и струйно). Цефазолин нельзя вводить интратекально.

Дозирование . Средняя суточная доза цефазолина для взрослых обычно составляет 1–4 г, максимальная суточная доза — 6 г. Разовая доза при инфекциях, вызванных грамположительными микроорганизмами, составляет 0,25–0,5 г каждые 8 ч. При инфекциях дыхательных путей средней тяжести, вызванных пневмококками, и инфекциях мочеполовой системы препарат назначать по 1 г каждые 12 ч. При пневмококковой пневмонии — 0,5 г каждые 12 ч. При заболеваниях, вызванных чувствительными грамотрицательными микроорганизмами, препарат назначать по 0,5–1,0 г каждые 6–8 ч. При тяжелых инфекционных заболеваниях (сепсис, эндокардит, перитонит, деструктивная пневмония, острый гематогенный остеомиелит, осложненные урологические инфекции) назначать по 1–1,5 г с интервалом между введениями 6–8 ч.

Для профилактики послеоперационных инфекционных осложнений у взрослых рекомендуется вводить цефазолин в/м или в/в:

— в дозе 1 г за 0,5–1 ч до начала хирургического вмешательства;

— при длительных операциях (2 ч и более) — дополнительно 0,5–1 г в процессе операции;

— после операции — в дозе 0,5–1 г каждые 6–8 ч в течение первых 24 ч.

В некоторых случаях (например операции на открытом сердце, протезирование суставов) профилактическое применение цефазолина может продолжаться 3–5 дней после операции.

Детям в возрасте от 1 мес. Назначать препарат в дозе 25–50 мг/кг массы тела в сутки, разделенной на 3–4 введения, при тяжелых инфекциях вводить 90–100 мг/кг/сут (максимальная доза). Средняя продолжительность лечения — 7–10 дней.

Для взрослых пациентов с нарушением функции почек режим дозирования устанавливать в зависимости от клиренса креатинина. После ударной дозы, соответствующей тяжести инфекции, могут быть использованы рекомендации, приведенные ниже. При клиренсе креатинина:

— 55 мл/мин и больше — коррекции дозы не требуется;

— 35–54 мл/мин — разовая доза не меняется, но интервал между введениями должен составлять не менее 8 ч;

— 11–34 мл/мин — разовую стандартную дозу следует снизить в 2 раза, интервал между введениями составляет 12 ч;

— менее 10 мл/мин — следует назначать ¼ терапевтической дозы каждые 18–24 ч.

Пациенты пожилого возраста: дозы, как у взрослых (при условии нормальной функции почек).

При нарушении функции почек у детей. Сначала вводится обычная разовая доза, затем последующие дозы корректировать с учетом степени почечной недостаточности. Детям с умеренным нарушением функции почек (клиренс креатинина 40–70 мл/мин) назначать 60% суточной дозы препарата 2 раза в сутки каждые 12 ч; при клиренсе креатинина 20–40 мл/мин — 25% суточной дозы 2 раза в сутки каждые 12 ч; при значительном нарушении функции почек (клиренс креатинина 5–20 мл/мин) — 10% средней суточной дозы каждые 24 ч. Все рекомендуемые дозы назначать после начальной ударной дозы. Продолжительность лечения в среднем составляет 7–10 дней.

Способ введения . Лекарственное средство Цефазолин — стерильный порошок для приготовления р-ра для инъекций, поэтому его следует восстановить перед введением. Лекарственное средство Цефазолин легко растворяется в следующих растворителях: вода для инъекций, 0,5% р-р лидокаина, 0,9% р-р хлорида натрия и р-р Рингера.

Рекомендуется применять свежеприготовленные р-ры. После разведения вышеуказанными растворителями образуется прозрачный р-р от бледно-желтого до желтого цвета.

Приготовление р-ров для инъекций и инфузий.

Для в/м инъекции. Растворить 1 г Цефазолина в 4 мл одного из следующих совместимых растворителей, тщательно встряхивая до полного растворения:

вода для инъекций;

0,9% р-р хлорида натрия;

0,5% р-р лидокаина.

Вводить глубоко в верхний наружный квадрант большой ягодичной мышцы.

Для в/в струйного введения. Развести Цефазолин в одном из следующих совместимых растворителей:

вода для инъекций;

0,9% р-р хлорида натрия.

Р-р лидокаина не следует вводить в/в.

На 1 г цефазолина применяют 4 мл совместимого растворителя. Цефазолин следует вводить медленно в течение около 3–5 мин. Р-р вводить путем в/в инъекции непосредственно в вену или систему для инфузий, когда вводится совместимый инфузионный р-р.

При необходимости введения 2 г Цефазолина рекомендовано в/в введение в течение около 30–60 мин.

Для в/в капельного введения. Цефазолин следует предварительно растворить в одном из совместимых растворителей для в/в инъекции.

Дальнейшие разведения следует проводить в одном из следующих совместимых растворителей:

0,9% р-р хлорида натрия;

р-р Рингера;

вода для инъекций.

Разведение препарата для в/в инфузии:



Содержание флакона Реконституция Разведение Минимальный объем растворителя, в котором разводят содержимое флакона Объем растворителя для в/в инфузии 1 г 4 мл 50–100 мл



Добавить рекомендуемый объем растворителя и тщательно встряхнуть до полного растворения содержимого флакона.

Для в/в инфузий применяют только свежеприготовленные р-ры. Р-р следует осмотреть перед использованием. Использовать следует только прозрачные р-ры, без частиц.

Р-р предназначен для одноразового использования. Неиспользованный р-р следует утилизировать.

Дети. Цефазолин не следует применять у недоношенных детей или новорожденных детей в возрасте до 1 мес, поскольку пока недостаточно данных о применении препарата в этих возрастных группах.