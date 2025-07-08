До начала лечения и во время лечения препаратом необходимо проверять показатели крови, включая при необходимости исследование костного мозга, равно как и функции почек и печени. Если функционирование костного мозга угнетено, лечение Гидроксикарбамидом-Виста не следует начинать. Полный анализ крови, включая определение уровня гемоглобина, общего количества лейкоцитов, дифференцированный подсчет тромбоцитов следует проводить на регулярной основе, а также после установления индивидуальной оптимальной дозы. Периодичность контроля определяется индивидуально, но нормальный период — еженедельно. При уменьшении содержания лейкоцитов в крови до уровня менее 2,5*109/л или тромбоцитов до уровня менее 100*109/л лечение следует прекратить, пока содержание их не восстановится до нормы.

Гидроксикарбамид может приводить к угнетению костного мозга, что чаще всего проявляется лейкопенией, а также (реже) тромбоцитопенией и анемией. С большей вероятностью угнетение функции костного мозга может возникнуть у пациентов, ранее получавших лучевую терапию или химиотерапевтические цитотоксические препараты. Таким пациентам Гидроксикарбамид-Виста следует применять с осторожностью. После отмены лечения Гидроксикарбамидом-Виста выздоровления после миелосупрессии происходит быстро.

В случае возникновения анемии до или во время лечения красные кровяные клетки могут быть замещены. Если во время лечения возникает анемия, ее лечение следует проводить, не прекращая терапию Гидроксикарбамидом-Виста. Преходящий мегалобластический эритропоэз часто наблюдается в начале курса терапии гидроксикарбамидом. Морфологическое изменение напоминает пернициозную анемию, но не связано с дефицитом витамина В12 или фолиевой кислоты. Макроцитоз может маскировать развитие дефицита фолиевой кислоты, поэтому рекомендуется регулярное определение фолиевой кислоты в сыворотке крови. Гидроксикарбамид может также задерживать клиренс железа в плазме крови и снижать скорость использования железа эритроцитами, но, похоже, это не изменяет время жизни эритроцитов.

У пациентов, в прошлом получавших лучевую терапию, может наблюдаться обострение пострадиационной эритемы.

Гидроксикарбамид следует применять с осторожностью пациентам с выраженной почечной дисфункцией.

Гидроксикарбамид не предназначен для применения в сочетании с антиретровирусными препаратами у ВИЧ-инфицированных пациентов, поскольку это может повлечь за собой сбои в лечении и токсичность (в некоторых случаях летальную) у пациентов с ВИЧ (см. «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

У пациентов, получающих длительное лечение гидроксикарбамидом при миелопролиферативных заболеваниях, таких как истинная полицитемия и тромбоцитемия, может развиваться вторичный лейкоз. В какой степени это связано с основным заболеванием или лечением гидроксикарбамидом, до сих пор неизвестно.

Сообщалось о раке кожи у пациентов, получавших гидроксикарбамид длительное время. Пациентам следует посоветовать защищать кожу от воздействия солнца. Кроме того, пациенты должны проводить самообследование кожи во время лечения и после прекращения терапии гидроксикарбамидом и обследоваться на вторичные злокачественные новообразования во время обычных наблюдений.

Во время терапии гидроксикарбамидом у больных с миелопролиферативными заболеваниями наблюдались кожные токсические васкулиты, в том числе васкулитные язвы и гангрена. Риск токсических васкулитов увеличивается у пациентов, получающих или получавших интерферон в прошлом. Дигитальная локализация этих васкулитных язв и прогрессирующее клиническое течение периферической сосудистой недостаточности, которая приводит к инфарктному поражению дигитальных участков или гангрены, четко отличается от типичных кожных язв, обычно описанных при применении гидроксикарбамида. Из-за потенциально опасного клинического исхода кожных васкулитных язв у пациентов с миелопролиферативными заболеваниями в случае развития васкулитных язв применение гидроксикарбамида следует прекратить и назначить альтернативные циторедуктивные препараты.

О возможности увеличения мочевой кислоты в сыворотке крови, которая приводит к развитию подагры или, в худшем случае, подагрической нефропатии, следует помнить пациентам, получавшим гидроксикарбамид, особенно при применении с другими цитотоксическими средствами. Поэтому важно регулярно контролировать уровень мочевой кислоты и поддерживать высокий уровень потребления жидкости при лечении.

Гидроксикарбамид-Виста содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует принимать этот препарат.

Вакцинация

Сопутствующее применение гидроксимочевины с живой противовирусной вакциной может потенцировать репликацию вируса вакцины и/или может усилить некоторые побочные реакции вируса вакцины, поскольку нормальные механизмы защиты могут быть ингибированы гидроксикарбамидом. Вакцинация живой вакциной пациентов, принимающих Гидроксикарбамид-Виста, может привести к серьезной инфекции. Гуморальный иммунный ответ пациента на вакцину может быть уменьшен. Применения живых вакцин следует избегать во время лечения и по крайней мере 6 месяцев после окончания лечения (см. «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Респираторные заболевания

Сообщалось об интерстициальном заболевании легких, включая легочный фиброз, инфильтрацию легких, пневмонит и альвеолит/аллергический альвеолит у пациентов, у которых было диагностировано миелопролиферативное новообразование, что может быть связано с летальным исходом. Пациент, у которого наблюдается пирексия, кашель, одышка или другие респираторные симптомы, должен тщательно контролировать себя, обследоваться и лечиться. Прекращение терапии гидроксимочевиной и лечение кортикостероидами приводит к исчезновению легочных проявлений (см. «Побочные реакции»).