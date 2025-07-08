Гидроксикарбамид-Виста (Hydroxycarbamide-Vista) (360714) - инструкция по применению ATC-классификация
Гидроксикарбамид-Виста инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: гидроксикарбамид;
1 капсула содержит 500 мг гидроксикарбамида;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат; кислота лимонная безводная; натрия гидрофосфат безводный; магния стеарат;
оболочка капсулы: желатин, титана диоксид (Е171), эритрозин (Е127), индигокармин (Е132), хинолиновый желтый (Е104).
Лекарственная форма
Капсулы.
Основные физико-химические свойства: жесткие желатиновые капсулы №0 с непрозрачным розовым корпусом и непрозрачной светло-зеленой крышкой, содержащие от белого до почти белого цвета однородный порошок.
Фармакотерапевтическая группа
Прочие антинеопластические средства. Код АТС L01Х Х05.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Гидроксикарбамид является пероральным противоопухолевым средством. Точный механизм противоопухолевого действия препарата не выяснен, но считается, что он связан с угнетением синтеза ДНК.
Фармакокинетика.
После перорального приема гидроксикарбамид хорошо всасывается из пищеварительного тракта. Максимальная концентрация в сыворотке крови достигается в течение 2 ч после приема. После 24 ч концентрация в сыворотке крови равна 0. Около 80% пероральной или внутривенной дозы лекарственного средства 7 — 30 мг/кг могут быть выведены с мочой в течение 12 часов. Гидроксикарбамид проникает через гематоэнцефалический барьер. Гидроксикарбамид хорошо распределяется в организме.
Гидроксикарбамид обладает генотоксичностью и представляет собой вероятный межвидовой канцероген, что означает канцерогенный риск для человека.
Показания
Лечение пациентов, больных хронической миелоидной лейкемией (ХМЛ):
- как фаза лечения до ИТК (ингибиторы тирозинкиназы) до подтверждения слияния BCR-ABL с немедленной потребностью в терапии из-за высокого содержания лейкоцитов и тромбоцитов;
- как паллиативная помощь пациентам в бластной фазе с лейкоцитозом и тромбоцитозом.
Лечение рака шейки матки в сочетании с лучевой терапией.
Противопоказания
Гиперчувствительность к действующему веществу или любому другому компоненту препарата.
Угнетенная функция костного мозга (содержание лейкоцитов менее 2,5*109/л, тромбоцитов — менее 100*109/л) или наличие тяжелой формы анемии.
Особенности применения
До начала лечения и во время лечения препаратом необходимо проверять показатели крови, включая при необходимости исследование костного мозга, равно как и функции почек и печени. Если функционирование костного мозга угнетено, лечение Гидроксикарбамидом-Виста не следует начинать. Полный анализ крови, включая определение уровня гемоглобина, общего количества лейкоцитов, дифференцированный подсчет тромбоцитов следует проводить на регулярной основе, а также после установления индивидуальной оптимальной дозы. Периодичность контроля определяется индивидуально, но нормальный период — еженедельно. При уменьшении содержания лейкоцитов в крови до уровня менее 2,5*109/л или тромбоцитов до уровня менее 100*109/л лечение следует прекратить, пока содержание их не восстановится до нормы.
Гидроксикарбамид может приводить к угнетению костного мозга, что чаще всего проявляется лейкопенией, а также (реже) тромбоцитопенией и анемией. С большей вероятностью угнетение функции костного мозга может возникнуть у пациентов, ранее получавших лучевую терапию или химиотерапевтические цитотоксические препараты. Таким пациентам Гидроксикарбамид-Виста следует применять с осторожностью. После отмены лечения Гидроксикарбамидом-Виста выздоровления после миелосупрессии происходит быстро.
В случае возникновения анемии до или во время лечения красные кровяные клетки могут быть замещены. Если во время лечения возникает анемия, ее лечение следует проводить, не прекращая терапию Гидроксикарбамидом-Виста. Преходящий мегалобластический эритропоэз часто наблюдается в начале курса терапии гидроксикарбамидом. Морфологическое изменение напоминает пернициозную анемию, но не связано с дефицитом витамина В12 или фолиевой кислоты. Макроцитоз может маскировать развитие дефицита фолиевой кислоты, поэтому рекомендуется регулярное определение фолиевой кислоты в сыворотке крови. Гидроксикарбамид может также задерживать клиренс железа в плазме крови и снижать скорость использования железа эритроцитами, но, похоже, это не изменяет время жизни эритроцитов.
У пациентов, в прошлом получавших лучевую терапию, может наблюдаться обострение пострадиационной эритемы.
Гидроксикарбамид следует применять с осторожностью пациентам с выраженной почечной дисфункцией.
Гидроксикарбамид не предназначен для применения в сочетании с антиретровирусными препаратами у ВИЧ-инфицированных пациентов, поскольку это может повлечь за собой сбои в лечении и токсичность (в некоторых случаях летальную) у пациентов с ВИЧ (см. «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
У пациентов, получающих длительное лечение гидроксикарбамидом при миелопролиферативных заболеваниях, таких как истинная полицитемия и тромбоцитемия, может развиваться вторичный лейкоз. В какой степени это связано с основным заболеванием или лечением гидроксикарбамидом, до сих пор неизвестно.
Сообщалось о раке кожи у пациентов, получавших гидроксикарбамид длительное время. Пациентам следует посоветовать защищать кожу от воздействия солнца. Кроме того, пациенты должны проводить самообследование кожи во время лечения и после прекращения терапии гидроксикарбамидом и обследоваться на вторичные злокачественные новообразования во время обычных наблюдений.
Во время терапии гидроксикарбамидом у больных с миелопролиферативными заболеваниями наблюдались кожные токсические васкулиты, в том числе васкулитные язвы и гангрена. Риск токсических васкулитов увеличивается у пациентов, получающих или получавших интерферон в прошлом. Дигитальная локализация этих васкулитных язв и прогрессирующее клиническое течение периферической сосудистой недостаточности, которая приводит к инфарктному поражению дигитальных участков или гангрены, четко отличается от типичных кожных язв, обычно описанных при применении гидроксикарбамида. Из-за потенциально опасного клинического исхода кожных васкулитных язв у пациентов с миелопролиферативными заболеваниями в случае развития васкулитных язв применение гидроксикарбамида следует прекратить и назначить альтернативные циторедуктивные препараты.
О возможности увеличения мочевой кислоты в сыворотке крови, которая приводит к развитию подагры или, в худшем случае, подагрической нефропатии, следует помнить пациентам, получавшим гидроксикарбамид, особенно при применении с другими цитотоксическими средствами. Поэтому важно регулярно контролировать уровень мочевой кислоты и поддерживать высокий уровень потребления жидкости при лечении.
Гидроксикарбамид-Виста содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует принимать этот препарат.
Вакцинация
Сопутствующее применение гидроксимочевины с живой противовирусной вакциной может потенцировать репликацию вируса вакцины и/или может усилить некоторые побочные реакции вируса вакцины, поскольку нормальные механизмы защиты могут быть ингибированы гидроксикарбамидом. Вакцинация живой вакциной пациентов, принимающих Гидроксикарбамид-Виста, может привести к серьезной инфекции. Гуморальный иммунный ответ пациента на вакцину может быть уменьшен. Применения живых вакцин следует избегать во время лечения и по крайней мере 6 месяцев после окончания лечения (см. «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Респираторные заболевания
Сообщалось об интерстициальном заболевании легких, включая легочный фиброз, инфильтрацию легких, пневмонит и альвеолит/аллергический альвеолит у пациентов, у которых было диагностировано миелопролиферативное новообразование, что может быть связано с летальным исходом. Пациент, у которого наблюдается пирексия, кашель, одышка или другие респираторные симптомы, должен тщательно контролировать себя, обследоваться и лечиться. Прекращение терапии гидроксимочевиной и лечение кортикостероидами приводит к исчезновению легочных проявлений (см. «Побочные реакции»).
Способ применения и дозы
Схемы лечения могут быть непрерывными или прерывистыми. Непрерывный режим лучше подходит для лечения хронического миелоидного лейкоза, тогда как прерывистый режим, с уменьшенным влиянием на костный мозг, более удовлетворителен для лечения рака шейки матки.
Лечение гидроксикарбамидом следует начинать за 7 дней до начала терапии облучением. Если гидроксикарбамид применять одновременно с лучевой терапией, как правило, корректировка дозы облучения не требуется.
Достаточный период для достижения антинеопластического эффекта — 6 недель. Если наблюдается соответствующий терапевтический эффект, лечение следует продолжить на неограниченный срок при условии, что пациент находится под надлежащим наблюдением и не наблюдаются побочные реакции. Если уровень лейкоцитов падает ниже 2,5*109/л или количество тромбоцитов меньше 100*109/л, терапию следует прекратить (см. «Противопоказания»). В таком случае повторное исследование крови необходимо провести через 3 дня и возобновить лечение гидроксикарбамидом после установления нормальных показателей крови. Обычно восстановление функции костного мозга происходит быстро. Если этого не произошло в течение параллельной терапии гидроксикарбамидом и облучением, лучевая терапия может быть прервана. Лечение тяжелой анемии можно проводить без отмены терапии гидроксикарбамидом.
Тяжелые желудочные побочные реакции, такие как тошнота, рвота и анорексия, возникающие в результате комбинированной терапии, как правило, можно контролировать прерыванием приема Гидроксикарбамида-Виста.
Боль или дискомфорт от воспаления слизистых в облученном месте (мукозит) обычно контролируется местными анестетиками и пероральными анальгетиками. Если реакция выраженная, терапию Гидроксикарбамидом-Виста можно временно прервать. Если реакция очень тяжелая, можно отложить лучевую терапию.
Беспрерывная терапия
Гидроксикарбамид обычно следует назначать в дозе 20–30 мг/кг массы тела в сутки. Дозировка должна зависеть от фактической или оптимальной массы тела пациента, ориентируясь на меньшую величину.
Прерывистая терапия
Гидроксикарбамид-Виста следует назначать разово в дозе 80 мг/кг каждые три дня. При использовании периодических режимов приема вероятность уменьшения количества лейкоцитов падает, однако если все же уровень лейкоцитов уменьшился, следует пропустить 1 или более доз Гидроксикарбамида-Виста.
Одновременное применение Гидроксикарбамида-Виста с другими миелосупрессивными средствами может привести к необходимости коррекции дозировки.
Дети. Поскольку эти заболевания у детей редкость, режим дозировки для детей не изучен.
Лица пожилого возраста. Пациенты пожилого возраста могут быть более чувствительны к действию гидроксимочевины и могут потребовать снижения дозы.
Пациенты с почечной и печеночной недостаточностью. Поскольку почечная экскреция является способом выведения препарата из организма, следует учитывать снижение дозировки гидроксикарбамида этой популяции.
Дети
Безопасность и эффективность лечения у данной категории пациентов не установлены.
Побочные реакции
Угнетение костного мозга является дозоограничивающим фактором токсичности.
Кожные токсические васкулиты, включая васкулитные язвы и гангрену, наблюдались у пациентов с миелопролиферативными нарушениями в период гидроксикарбамидной терапии. Риск возникновения токсического васкулита увеличивается у пациентов, получавших предварительную или сопутствующую терапию интерфероном.
У некоторых пациентов наблюдаются гиперпигментация, атрофия кожи и ногтей, шелушение, фиолетовые папулы и алопеция после нескольких лет длительной ежедневной поддерживающей гидроксикарбамидной терапии.
Случаи панкреатита, гепатотоксичности и выраженной периферической нейропатии, в том числе с летальным исходом, наблюдались у пациентов с ВИЧ, принимавших гидроксикарбамид одновременно с антиретровирусными средствами, в частности диданозином и ставудином. У пациентов, получавших гидроксикарбамид в сочетании с диданозином, ставудином и индинавиром, было выявлено среднее снижение клеток CD4 приблизительно до уровня 100/мм3 (см. «Особенности применения» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Побочные реакции, наблюдаемые при комбинированной терапии Гидроксикарбамидом-Виста и лучевой терапией, были подобны тем, о которых сообщали при применении только гидроксикарбамида, прежде всего угнетение функции костного мозга (лейкопения и анемия) и раздражение желудка.
Почти у всех пациентов, получающих достаточный курс комбинированной терапии Гидроксикарбамидом-Виста и облучением, развивается лейкопения. Снижение количества тромбоцитов (< 100000/мм3) происходит редко и обычно при наличии выраженной лейкопении.
Гидроксикарбамид-Виста может потенцировать некоторые побочные реакции, обычно наблюдаемые только при облучении, такие как желудочные расстройства и мукозит.
Побочные реакции по частоте возникновения делятся на следующие категории: очень распространенные (≥ 1/10); распространенные (≥ 1/100 до < 1/10); нераспространенные (≥ 1/1000 до < 1/100); редко распространенные (≥ 1/10000 до < 1/1000); единичные (< 1/10000); частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным).
|Инфекции и инвазии
|Редко распространенные: гангрена
|Доброкачественные и злокачественные новообразования (в т.ч. кисты и полипы)
|Распространенные: рак кожи
|Со стороны системы кроветворения и лимфатической системы
|Очень распространенные: угнетение костного мозга, уменьшение количества CD4 лимфоцитов, лейкопения, тромбоцитопения, уменьшение количества тромбоцитов, анемия.
|Расстройства обмена веществ и питания
|Очень распространенные: анорексия
|Со стороны психики
|Распространенные: галлюцинации, дезориентация
|Со стороны нервной системы
|Распространенные: судороги, головокружение, периферическая нейропатия1, сонливость, головная боль
|Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения
Распространенные: фиброз легких, отек легких, диффузная легочная инфильтрация
Частота неизвестна: интерстициальная болезнь легких, пневмонит, альвеолит, аллергический альвеолит, кашель
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|Очень распространенные: панкреатит1, тошнота, рвота, диарея, стоматит, запор, мукозит, дискомфорт в желудке, диспепсия, боль в желудке, мелена
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Распространенные: гепатотоксичность1, повышение уровня печеночных ферментов, холестаз, гепатит
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
Очень распространенные: кожный васкулит, дерматомиозит, алопеция, макулопапулезная сыпь, папулезная сыпь, отслоение кожи, атрофия кожи, кожные язвы, эритема, гиперпигментация кожи, атрофия ногтей
Единичные: системная и кожная красная волчанка
|Со стороны почек и мочевыводящих путей
|Очень распространенные: дизурия, повышение уровня креатинина, повышение уровня мочевой кислоты в крови, повышение уровня мочевины в крови
|Общие нарушения
|Очень распространенные: лихорадка, астения, озноб, недомогание
|Со стороны половых органов и молочных желез
|Очень распространенные: азооспермия, олигоспермия
1Случаи развития панкреатита и гепатотоксичности (иногда с летальным исходом), а также тяжелой периферической нейропатии отмечены у ВИЧ-инфицированных пациентов, получавших гидроксикарбамид совместно с антиретровирусными препаратами, в частности диданозином в комбинации со ставудином.
Сообщения об ожидаемых побочных реакциях
Сообщения об ожидаемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства имеют большое значение. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения польза/риск лекарственного средства. Сообщения о побочных реакциях от сотрудников сферы здравоохранения поступают согласно действующему законодательству в сфере обращения лекарственных средств на территории Украины.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей и защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 10 капсул в блистерах из алюминиевой фольги и ПВХ-пленки; по 10 блистеров в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Дева Холдинг А.Ш.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Черкезкой Органайз Санаи Болгесе Караагак Махаллеси Бульвар Фати №:26 Капакли/Текирдаг/Турция.