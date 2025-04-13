Гидроксикарбамид-Виста (Hydroxycarbamide-Vista)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Гидроксикарбамид-Виста капсулы 500 мг блистер №100
Mistral Capital Management
2228,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Гидроксикарбамид-Виста капсулы 500 мг блистер №100
Mistral Capital Management
2899,19
Экономия при брони: -172,89 грн
2726,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
5.9 км
Гидроксикарбамид-Виста капсулы 500 мг блистер №100
Mistral Capital Management
2276,60 грн
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Досвід довіра допомога
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 24/37
129.9 км
Гидроксикарбамид-Виста капсулы 500 мг блистер №100
Mistral Capital Management
2273,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
162.9 км
Гидроксикарбамид-Виста капсулы 500 мг блистер №100
Mistral Capital Management
2795,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
163.0 км
Гидроксикарбамид-Виста капсулы 500 мг блистер №100
Mistral Capital Management
2795,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Терновка, ул. Пушкина, 2
163.6 км
Гидроксикарбамид-Виста капсулы 500 мг блистер №100
Mistral Capital Management
2795,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
163.6 км
Гидроксикарбамид-Виста капсулы 500 мг блистер №100
Mistral Capital Management
2795,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
163.8 км
Гидроксикарбамид-Виста капсулы 500 мг блистер №100
Mistral Capital Management
2795,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
164.1 км
Гидроксикарбамид-Виста капсулы 500 мг блистер №100
Mistral Capital Management
2795,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 41
164.3 км
Гидроксикарбамид-Виста капсулы 500 мг блистер №100
Mistral Capital Management
2795,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
164.3 км
Гидроксикарбамид-Виста капсулы 500 мг блистер №100
Mistral Capital Management
2795,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 45-Д
164.4 км
Гидроксикарбамид-Виста капсулы 500 мг блистер №100
Mistral Capital Management
2795,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
164.4 км
Гидроксикарбамид-Виста капсулы 500 мг блистер №100
Mistral Capital Management
2795,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
164.6 км
Гидроксикарбамид-Виста капсулы 500 мг блистер №100
Mistral Capital Management
2795,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Шевченко, 128
164.9 км
Гидроксикарбамид-Виста капсулы 500 мг блистер №100
Mistral Capital Management
2795,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 59
164.9 км
Гидроксикарбамид-Виста капсулы 500 мг блистер №100
Mistral Capital Management
2795,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
165.0 км
Гидроксикарбамид-Виста капсулы 500 мг блистер №100
Mistral Capital Management
2795,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
165.0 км
Гидроксикарбамид-Виста капсулы 500 мг блистер №100
Mistral Capital Management
2795,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Независимости, 164
165.0 км
Гидроксикарбамид-Виста капсулы 500 мг блистер №100
Mistral Capital Management
2795,90 грн