фармакодинамика. Витамин B 12 необходим для превращения пропионовой кислоты в янтарную кислоту. Кроме того, как и фолиевая кислота, витамин B 12 участвует в образовании лабильных метильных групп, которые передаются другим акцепторам метила с помощью процессов трансметилирования. Витамин B 12 также оказывает влияние на синтез нуклеиновых кислот, в частности во время гемопоэза и других процессов созревания клеток. Витамин B 12 (цианокобаламин) необходим для процессов клеточного метаболизма. Он оказывает влияние на функцию кроветворения.

В организме (преимущественно в печени) превращается в коферментную форму — аденозилкобаламин, или кобамамид, являющийся активной формой витамина B 12 . Кобамамид входит в состав многочисленных ферментов, в частности в состав редуктазы, восстанавливающей фолиевую кислоту в тетрагидрофолиевую.

Признаки дефицита витамина B 12 . Ухудшение или отсутствие всасывания витамина B 12 в конечном счете приведут к клиническим симптомам, если плазменные уровни опускаются ниже 200 пг/мл. Последствиями является мегалобластная анемия и неврологический дефицит в периферической и ЦНС. Ранние признаки дефицита могут включать усталость и бледность, покалывание в руках и ногах, неустойчивую походку и снижение физической силы.

Симптомы, вызванные дефицитом витамина B 12 могут быть устранены только приемом витамина B 12 .

Фармакокинетика. Витамин B 12 абсорбируется двумя разными путями. Активное абсорбирование в тонкой кишке с участием внутреннего фактора. Транспортировка витамина B 12 в ткани включает прикрепление к транскобаламину.

Независимо от внутреннего фактора, витамин B 12 также может попадать в кровоток с помощью пассивной диффузии через ЖКТ или слизистые. Приблизительно 1–3% всасывается в кровь при пероральном приеме в зависимости от дозы. Таким образом, при приеме высоких пероральных доз (~ 1000 мкг/сут) всасывание обеспечивается даже у пациентов с отсутствием внутреннего фактора.

До 90% запасов витамина B 12 в организме находятся в печени, где витамин сохраняется в виде активного кофермента со скоростью потери от 0,5 до 0,8 мкг/сут. У здоровых взрослых людей общее содержание витамина B 12 в организме составляет от 3 до 5 мг. Обычно для появления клинических признаков дефицита витамина B 12 требуется 3–5 лет.

Витамин B 12 выводится главным образом через желчный пузырь и до 1 мкг реабсорбируется через энтерогепатическую циркуляцию. Если объем хранения в организме превышен из-за высоких доз, в частности после парентерального введения, часть выводится с мочой.