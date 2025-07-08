B12 Анкерман (B12 Ankermann) (360706) - инструкция по применению ATC-классификация
B12 Анкерман инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Витамин B12 необходим для превращения пропионовой кислоты в янтарную кислоту. Кроме того, как и фолиевая кислота, витамин B12 участвует в образовании лабильных метильных групп, которые передаются другим акцепторам метила с помощью процессов трансметилирования. Витамин B12 также оказывает влияние на синтез нуклеиновых кислот, в частности во время гемопоэза и других процессов созревания клеток. Витамин B12 (цианокобаламин) необходим для процессов клеточного метаболизма. Он оказывает влияние на функцию кроветворения.
В организме (преимущественно в печени) превращается в коферментную форму — аденозилкобаламин, или кобамамид, являющийся активной формой витамина B12. Кобамамид входит в состав многочисленных ферментов, в частности в состав редуктазы, восстанавливающей фолиевую кислоту в тетрагидрофолиевую.
Признаки дефицита витамина B12. Ухудшение или отсутствие всасывания витамина B12 в конечном счете приведут к клиническим симптомам, если плазменные уровни опускаются ниже 200 пг/мл. Последствиями является мегалобластная анемия и неврологический дефицит в периферической и ЦНС. Ранние признаки дефицита могут включать усталость и бледность, покалывание в руках и ногах, неустойчивую походку и снижение физической силы.
Симптомы, вызванные дефицитом витамина B12 могут быть устранены только приемом витамина B12.
Фармакокинетика. Витамин B12 абсорбируется двумя разными путями. Активное абсорбирование в тонкой кишке с участием внутреннего фактора. Транспортировка витамина B12 в ткани включает прикрепление к транскобаламину.
Независимо от внутреннего фактора, витамин B12 также может попадать в кровоток с помощью пассивной диффузии через ЖКТ или слизистые. Приблизительно 1–3% всасывается в кровь при пероральном приеме в зависимости от дозы. Таким образом, при приеме высоких пероральных доз (~ 1000 мкг/сут) всасывание обеспечивается даже у пациентов с отсутствием внутреннего фактора.
До 90% запасов витамина B12 в организме находятся в печени, где витамин сохраняется в виде активного кофермента со скоростью потери от 0,5 до 0,8 мкг/сут. У здоровых взрослых людей общее содержание витамина B12 в организме составляет от 3 до 5 мг. Обычно для появления клинических признаков дефицита витамина B12 требуется 3–5 лет.
Витамин B12 выводится главным образом через желчный пузырь и до 1 мкг реабсорбируется через энтерогепатическую циркуляцию. Если объем хранения в организме превышен из-за высоких доз, в частности после парентерального введения, часть выводится с мочой.
Показания B12 Анкерман
дефицит витамина B12, который может проявляться нарушением созревания эритроцитов (гемопоэтические расстройства, такие как гиперхромная макроцитарная мегалобластная анемия, пернициозная анемия и другие макроцитарные анемии) и/или неврологическими расстройствами, такими как фуникулярное миелоз.
Дефицит витамина B12, который может возникнуть вследствие:
• длительной нехватки питательных веществ (например, суровой вегетарианской диеты);
• нарушение всасывания пищи (мальабсорбция из–за недостаточного образования внутреннего фактора), заболевания подвздошной кишки (например целиакии);
• наследственного нарушения транспортировки витамина B12.
Применение B12 Анкерман
дозировка зависит от состояния пациента.
|Пациенты с дефицитом витамина B12
|Начальная терапия
|Поддерживающая терапия
|Пациенты с гематологическими и дополнительными тяжелыми неврологическими нарушениями
|Парентерально
|1–2 таблетки в сутки
|Пациенты с отдельными тяжелыми неврологическими нарушениями
|парентерально
|1–2 таблетки в сутки
|Пациенты с гематологическими и/или неврологическими нарушениями
|2 × 2 таблетки в сутки
|1–2 таблетки в сутки
|Пациенты без гематологических и неврологических нарушений
|2 × 1–2 таблетки в сутки
|1–2 таблетки в сутки
|Пациенты после постгастрэктомии или других резорбций
|1–2 таблетки в сутки
|1–2 таблетки в сутки
|Пациенты, придерживающиеся диеты (например, вегетарианство)
|1–2 таблетки в сутки
|1–2 таблетки в сутки
Глотать таблетки нужно целиком, не разжевывая, запивая достаточным количеством воды; желательно принимать утром натощак.
Для пациентов с пернициозной анемией врач принимает решение самостоятельно относительно длительности и способа лечения.
Продолжительность курса лечения зависит от характера и течения заболевания и определяется индивидуально.
Дети. Применение препарата противопоказано детям (до 18 лет).
Противопоказания
гиперчувствительность к компонентам лекарственного средства. Эритеремия, эритроцитоз. Образование, за исключением случаев, сопровождающихся мегалобластической анемией и дефицитом витамина B12. Острые тромбоэмболические болезни. Стенокардия, напряжение высокого функционального класса.
Повышенная чувствительность на табачную амблиопию или ретробульбарный неврит при пернициозной анемии или на любое другое состояние, требующее детоксикации цианида.
Побочные эффекты
при оценке нежелательных эффектов устанавливается следующая классификация частоты возникновения: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (≥1/1 000 до <1/100), редкие (≥1/10 000 до <1/1 000), очень редки (<1/10 000), неизвестно (нельзя оценить из доступных данных).
Со стороны иммунной системы: нечасто: аллергические реакции включая кожные проявления и отек Квинке; анафилактический шок, анафилактоидные реакции, лихорадка.
Со стороны кожи и подкожной ткани: гиперемия, крапивница, экзантема, экзантематозная сыпь, зуд, дерматит; неизвестно: акне, буллезные высыпания; отеки.
Со стороны крови: гиперкоагуляция.
Общие нарушения: тошнота, повышенное потоотделение, нарушение пуринового обмена; неизвестно: недомогание, лихорадка.
Особые указания
пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или нарушением всасывания глюкозы и галактозы не следует принимать этот препарат.
Содержит 0,259 г лактозы на таблетку. С осторожностью применяют больным сахарным диабетом.
Если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство. Содержит 0,059 г сахарозы на таблетку. С осторожностью применяют больным сахарным диабетом.
Это лекарственное средство содержит около 2 ммоль (или примерно 273,0 мг)/таблетку натрия. Следует соблюдать осторожность при применении пациентам, применяющих диету с контролируемым содержанием натрия.
При нарушениях кроветворения и/или неврологических расстройств лечение необходимо контролировать. Через семь дней после начала лечения рекомендуется проверить количество ретикулоцитов, показатели общего анализа крови (в том числе уровни гемоглобина [Hb] и гематокрита [Hk]) и средний объем эритроцитов (MCV). В дальнейшем контроль проводят каждые 4 недели в течение первых трех месяцев лечения, а в дальнейшем – каждые полгода/ежегодно.
Если у Вас есть дефицит фолиевой кислоты, лечение может быть неэффективным. В таком случае применение цианокобаламина не показано.
Пациенты с умеренной почечной недостаточностью витамин B12 можно принимать в обычных дозах. При тяжелой почечной недостаточности целесообразно снизить дозу и контролировать уровень витамина B12 в сыворотке крови.
При табачной и алкогольной амблиопии или ретробульбарном неврите при пернициозной анемии или любом другом состоянии пациентов, требующем детоксикации цианидов, а также при склонности к развитию атрофии зрительного нерва Лебера необходимо применять другие производные кобаламина.
Пациентам с печеночными нарушениями. Фармакокинетических данных и клинического опыта применения пациентам с печеночной недостаточностью нет. Безопасность и эффективность применения пациентам с печеночными нарушениями не установлены.
Лекарственное средство не содержит глютена.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Применение в период беременности не рекомендуется.
Применение в период кормления грудью не рекомендуется. Витамин B12 проникает в грудное молоко.
B 12 Анкерман не применяют в течение беременности для лечения мегалобластной анемии, вызванной дефицитом фолатов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Нет никаких оговорок о назначении препарата водителям транспортных средств и лицам, работающим с другими механизмами.
Взаимодействия
аминогликозиды, салицилаты, противоэпилептические препараты, колхицин, препараты калия снижают абсорбцию препарата, влияют на его кинетику.
При одновременном применении с канамицином, неомицином, полимиксинами, тетрациклинами, ингибиторами протонной помпы, блокаторами Н2–гистаминовых рецепторов всасывание цианокобаламина уменьшается.
Оксид азота приводит к функциональному дефициту витамина B12.
Метформин может понижать уровень витамина B12 в крови.
Пероральные контрацептивы снижают концентрацию цианокобаламина в крови.
С терроидные лекарственные препараты, такие как преднизолон, усиливают всасывание витамина B12 у пациентов с пернициозной анемией.
Фармацевтически несовместим с аскорбиновой кислотой, солями тяжелых металлов (инактивация цианокобаламина), бромидом тиамина.
Хлорамфеникол снижает гемопоэтический ответ на препарат.
Передозировка
Симптомы: тошнота, рвота, головокружение, возбуждение, тахикардия.
Лечение: симптоматическая и поддерживающая терапия.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.