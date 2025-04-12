Сагилия (Sagilia)
Сагилия инструкция по применению
Состав
действующее вещество: разагилин;
1 таблетка содержит разагилина (в виде разагилина тартрата) 1 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая (РН 200), целлюлоза микрокристаллическая (РН 101), крахмал кукурузный, крахмал прежелатинизированный, тальк, натрия стеарилфумарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого или почти белого цвета, круглые, плоские со скошенными краями.
Фармакотерапевтическая группа
Противопаркинсонические препараты. Ингибиторы моноаминооксидазы типа В. Код АТС N04В D02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Разагилин является мощным и необратимым селективным ингибитором моноаминооксидазы (МАО). Выделяют два основных типа МАО — А и В. МАО-В является предпочтительным типом, локализующимся в головном мозге человека.
В исследованиях ex vivo на клетках мозга, печени и тканях пищеварительного тракта было установлено, что разагилин является мощным необратимым селективным ингибитором моноаминооксидазы типа В (МАО-В).
Точный механизм действия разагилина неизвестен. Считается, что частично обусловлен ингибиторной активностью в отношении МАО-В, благодаря чему повышается внеклеточный уровень дофамина в стриатуме. Повышенный уровень дофамина и, как результат, усиленная дофаминергическая активность, вероятно, обеспечивают терапевтическую эффективность разагилина, что было продемонстрировано на дофаминергической моторной дисфункции.
1-аминоиндан представляет собой активный основной метаболит и не является ингибитором МАО-В.
Фармакокинетика.
Всасывание
Разагилин быстро всасывается, максимальная концентрация в плазме крови достигается примерно через 0,5 часа. Абсолютная биодоступность после однократного приема разагилина составляет 36%. Пища не влияет на время достижения (Тmax) максимальной концентрации в плазме крови, однако при употреблении жирной пищи Сmax и площадь под кривой концентрация-время (АUC) снижаются на 60% и 20% соответственно. Разагилин можно принимать независимо от приема пищи.
Распределение
Средний объем распределения после однократного введения разагилина составляет 243 л. Связывание с белками плазмы крови после перорального приема однократной дозы 14C-меченого разагилина колеблется в пределах 60 — 70%.
Метаболизм
Разагилин почти полностью подлежит биотрансформации в печени. Метаболизм осуществляется двумя главными путями: путем N-деалкилирования и/или гидроксилирования с образованием метаболитов: 1-аминоиндана, 3-гидрокси-N-пропаргил-1-аминоиндана и 3-гидрокси-1-аминоиндана. Исследования in vitro показали, что оба пути метаболизма разагилина осуществляются с участием изофермента CYP1A2 системы цитохрома P450. Выведение разагилина осуществляется в виде глюкуронидных конъюгатов и его метаболитов.
Выведение
После перорального приема 14C-меченого разагилина его выведение осуществляется преимущественно с мочой (62,6%) и в меньшей степени с калом (21,8%), полный период выведения 84,4% дозы составляет 38 дней. Менее 1% препарата выводится с мочой в неизмененном виде.
Линейность/нелинейность
Разагилину свойственна линейная фармакокинетика при приеме в дозе 0,5–2 мг. Период полувыведения составляет 0,6–2 часа.
Фармакокинетика в отдельных группах пациентов.
Пациенты с печеночной недостаточностью
У пациентов с легкой печеночной недостаточностью наблюдалось повышение значений Сmax и АUC на 80% и 38% соответственно. У пациентов со средней печеночной недостаточностью наблюдалось повышение значений Сmax и АUC на 568% и 83% соответственно.
Пациенты с почечной недостаточностью
Параметры фармакокинетики разагилина практически не изменяются у больных с легкой и средней степенью почечной недостаточности.
Показания
- Монотерапия при идиопатическом паркинсонизме;
- адъювантная терапия с применением агонистов дофамина;
- адъювантная терапия с применением леводопы с колебаниями конечной дозы.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к активному веществу или любому другому компоненту препарата.
Сопутствующая терапия другими ингибиторами МАО (в том числе лекарственными средствами и растительными сборами, например содержащими зверобой продырявленный) или петидином (перерыв между отменой разагилина и началом терапии этими препаратами должен составлять не менее 14 дней).
Тяжелая печеночная недостаточность.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Известны взаимодействия между неселективными ингибиторами МАО и другими лекарственными средствами.
Противопоказано одновременно применять разагилин с другими ингибиторами МАО (в том числе с лекарственными средствами и растительными сборами, содержащими продырявленный зверобой), так как существует риск неселективного ингибирования, которое может привести к развитию гипертензивного криза.
Сообщалось о развитии серьезных побочных реакций при одновременном применении петидина и ингибиторов МАО, в том числе других селективных ингибиторов МАО-В. Одновременное применение разагилина и петидина противопоказано.
Сообщалось о взаимодействии ингибиторов МАО и симпатомиметики при их одновременном применении. Учитывая МАО-ингибирующую активность разагилина, не рекомендуется его одновременное применение с симпатомиметиками, такими как сосудосуживающие препараты для перорального приема или для назального применения или с противопростудными препаратами, содержащими эфедрин или псевдоэфедрин. Сообщалось о взаимодействии декстрометорфана и неселективных ингибиторов МАО при одновременном применении. Поэтому поскольку разагилин является активным ингибитором МАО, не рекомендуется его одновременное применение с декстрометорфаном.
Следует избегать одновременного применения разагилина с флуоксетином и флувоксамином.
Перерыв между отменой флуоксетина и началом терапии разагилином должен составлять не менее 5 недель. Перерыв между отменой разагилина и началом терапии флуоксетином или флувоксамином должен составлять не менее 14 дней.
Сообщалось о развитии серьезных побочных реакций при одновременном применении разагилина с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС), селективными ингибиторами обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН), трициклическими/тетрациклическими антидепрессивными. Поэтому поскольку разагилин является активным ингибитором МАО, следует с осторожностью применять разагилин с антидепрессантами.
Леводопа при одновременном применении с разагилином у пациентов с болезнью Паркинсона не оказывала клинически значимого влияния на клиренс разагилина.
In vitro при исследованиях метаболизма было отмечено, что изофермент CYP1А2 цитохрома Р450 является основным ферментом, ответственным за метаболизм разагилина. Одновременное применение разагилина и ципрофлоксацина (ингибиторы изофермента CYP1А2) повышают AUC разагилина на 83%. Одновременное применение разагилина и теофиллина (изофермент CYP1А2) не влияют на фармакокинетику разагилина. Следовательно, ингибиторы изофермента могут изменить уровень разагилина в плазме крови, поэтому их следует применять с осторожностью.
Существует риск того, что в связи с индукцией изофермента CYP1A2 у курильщиков может уменьшиться концентрация разагилина в плазме крови.
In vitro исследования показали, что разагилин в концентрации 1 мкг/мл (что эквивалентно концентрации, превышающей в 160 раз среднюю Cmax (5,9–8,5 нг/мл) после многократного введения 1 мг разагилина пациентам с болезнью Паркинсона) не ингибирует изоферменты CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 и CYP4A цитохрома Р450. Это может свидетельствовать о том, что разагилин в терапевтических концентрациях не влияет на метаболизм этих изоферментов и оказывает клинически значимые эффекты.
При одновременном пероральном применении разагилина и энтакапона увеличивается клиренс разагилина на 28%.
Тирамин/разагилин-взаимодействие
5 клинических исследований с участием добровольцев и пациентов с болезнью Паркинсона и результаты контроля артериального давления после еды (464 пациента применяли 0,5–1 мг/сут разагилина или плацебо как дополнительную терапию к леводопе в течение 6 месяцев без ограничения приема тирамина) показали, что отсутствует любое взаимодействие разагилина и тирамина, поэтому разагилин можно применять на фоне диеты без ограничения приема тирамина.
Особенности применения
Следует избегать сопутствующего применения разагилина и флуоксетина или флувоксамина (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). Перерыв между отменой флуоксетина и началом терапии разагилином должен составлять не менее 5 недель. Перерыв между отменой разагилина и началом терапии флуоксетином или флувоксамином должен составлять не менее 14 дней.
Расстройства контроля побуждения могут возникать у пациентов, принимающих агонисты допамина и/или проходят допаминергическую терапию. Сообщения о подобных случаях расстройств контроля над побуждением были получены для разагилина в постмаркетинговый период. Состояние пациентов следует постоянно проверять при наличии расстройств контроля за побуждением. Пациентов и медицинский персонал необходимо проинформировать об изменениях в поведении, свидетельствующих о нарушениях контроля над побуждением, которые наблюдались у пациентов во время приема разагилина, включая навязчивые состояния, компульсии, навязчивые мысли, патологические влечения к азартным играм, повышение либидо, гиперсексуальность, импульсивное поведение, а также патологические влечения к трате денег или приобретению вещей.
Разагилин способен усиливать действие леводопы, в результате чего возможно усиление побочных реакций от приема леводопы, а также обострение существующей дискинезии. Уменьшить интенсивность этих побочных реакций можно путем уменьшения дозы леводопы.
Сообщалось о случаях ортостатической гипотензии, которая наблюдалась при одновременном приеме разагилина и леводопы. Пациенты с болезнью Паркинсона особенно уязвимы к побочным реакциям в виде гипотензии из-за существующих проблем с походкой. При одновременном применении с агонистами дофамина ортостатическая гипотензия отмечалась у 3,1% пациентов, получавших 1 мг разагилина, и у 0,6% пациентов, получавших плацебо.
При исследовании применения разагилина в качестве монотерапии сообщалось о случаях галлюцинаций у 1,3% пациентов, получавших 1 мг разагилина, и у 0,7% пациентов, принимавших плацебо. При исследовании одновременного применения разагилина и агонистов дофамина галлюцинации наблюдались у 1,2% пациентов, получавших 1 мг разагилина, и у 1,8% пациентов, получавших плацебо. В группе, где одновременно применяли разагилин 1 мг/сут и агонисты дофамина, 0,6% пациентов прекратили применение препарата и преждевременно прекратили участие в исследовании из-за галлюцинации, в группе плацебо никто из пациентов не прекратил применение препарата и не прекратил участие в исследовании из-за галлюцинации.
Не рекомендуется сопутствующее применение разагилина и декстрометорфана или симпатомиметиков, например входящих в состав назальных или пероральных сосудосуживающих препаратов или противопростудных препаратов, содержащих эфедрин или псевдоэфедрин (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами»).
В ходе клинических исследований сообщалось о случаях развития меланомы, возникновение которой может быть связано с применением разагилина. Полученные данные позволяют предположить, что болезнь Паркинсона и применение определенных лекарственных средств могут вызывать высокий риск рака кожи (не только меланомы). При появлении какого-либо нарушения со стороны кожи необходимо обратиться за консультацией к дерматологу.
Следует с осторожностью приступать к терапии разагилином у пациентов с легкой степенью поражения печени. Следует избегать применения разагилина пациентам со средней степенью тяжести поражения печени. В случае прогрессирования печеночного поражения от легкой до средней степени лечения разагилином следует прекратить.
Разагилин может вызывать сонливость в дневное время, а иногда, особенно при одновременном применении с другими дофаминергическими средствами — засыпание во время повседневной деятельности. В этой связи пациентов следует проинформировать о необходимости проявлять осторожность при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами во время лечения разагилином. Пациентам с сонливостью и/или эпизодами внезапного приступа сонливости следует воздерживаться от управления автомобилем и работы с другой техникой (см. «Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами»).
Способ применения и дозы
Режим дозирования
Монотерапия
Разагилин назначают перорально в дозе 1 мг 1 раз в сутки.
Адъювантная терапия с применением агонистов дофамина
Разагилин назначают перорально в дозе 1 мг 1 раз в сутки.
Адъювантная терапия с применением леводопы
Разагилин назначают перорально в дозе 1 мг 1 раз в сутки.
Препарат можно применять независимо от еды.
Пациенты пожилого возраста
Для пациентов пожилого возраста коррекция дозы не требуется.
Пациенты с нарушением функции печени
Следует избегать применения разагилина пациентам со средней степенью печеночной недостаточности и с осторожностью начинать терапию пациентам с легкой степенью печеночной недостаточности. В случае прогрессирования печеночной недостаточности от легкой до средней степени тяжести лечение разагилином следует прекратить.
Пациенты с нарушением функции почек
Для пациентов с нарушением функции почек коррекция дозы не требуется.
Дети
Из-за недостаточности данных о применении препарата детям не рекомендуется применять Cагилию данной категории пациентов.
Побочные реакции
Монотерапия
Ниже приведены побочные реакции, о которых сообщалось с более высокой частотой в ходе плацебо-контролируемых исследований у пациентов, применявших 1 мг/сут разагилина (количество пациентов, получавших разагилин — 149, плацебо-группа — 151).
В скобках соответственно отмечена частота побочных реакций (% пациентов) в группе, где принимали разагилин, и в группе плацебо.
Для оценки частоты побочных реакций использована следующая классификация: очень часто 1/10, часто 1/100 до < 1/10, нечасто 1/1000 до 1/100, редко 1/10000 до 1/1000, очень редко <1/10000.
Инфекции и инвазии. Часто: грипп (4,7%/0,7%).
Доброкачественные, злокачественные и невыясненные новообразования (включая кисты и полипы). Часто: карцинома кожи (1,3%/0,7%).
Со стороны кровеносной и лимфатической системы. Часто: лейкопения (1,3%/0%).
Со стороны иммунной системы. Часто: аллергия (1,3%/0,7%).
Нарушение обмена веществ и питания. Нечасто: снижение аппетита (0,7%/0%).
Психические расстройства. Часто: депрессия (5,4%/2%), галлюцинации (1,3%/0,7%).
Со стороны нервной системы. Очень часто: головная боль (14,1%/11,9%). Нечасто: цереброваскулярные нарушения (0,7%/0%).
Со стороны органов зрения. Часто: конъюнктивит (2,7%/0,7%).
Со стороны органов слуха и лабиринта. Часто: головокружение (2,7%/1,3%).
Со стороны сердца. Часто: стенокардия (1,3%/0%). Нечасто: инфаркт миокарда (0,7%/0%).
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения. Часто: ринит (3,4%/0,7%).
Со стороны желудочно-кишечного тракта. Часто: метеоризм (1,3%/0%).
Со стороны кожи и подкожной клетчатки. Часто: дерматиты (2%/0%). Нечасто: везикулобулезная сыпь (0,7%/0%).
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани. Часто: боль в костях и мышцах (6,7%/2,6%), боль в шее (2,7%/0%), артриты (1,3%/0,7%).
Со стороны почек и мочевыделительной системы. Часто: желание к мочеиспусканию (1,3%/0,7%).
Общие нарушения. Часто: лихорадка (2,7%/1,3%), утомляемость (2%/0%).
Адъювантная терапия с применением леводопы
Ниже приведены побочные реакции, о которых сообщалось с более высокой частотой в ходе плацебо-контролируемых исследований у пациентов, применявших 1 мг/сут разагилина (количество пациентов, получавших разагилин — 380, плацебо-группа — 388).
Для оценки частоты побочных реакций использована следующая классификация: очень часто 1/10, часто 1/100 до 1/10, нечасто 1/1000 до 1/100, редко 1/10000 до 1/1000, очень редко <1/10000.
Доброкачественные, злокачественные и невыясненные новообразования (включая кисты и полипы). Нечасто: меланома кожи (0,5%/0,3%).
Нарушение обмена веществ и питания. Часто: снижение аппетита (2,4%/0,8%).
Психические расстройства. Часто: галлюцинации (2,9%/2,1%), патологические сновидения (2,1%/0,8%). Нечасто: спутанность сознания (0,8%/0,5%).
Неизвестно: нарушения контроля над побуждением.
Со стороны нервной системы. Очень часто: дискинезия (10,5%/6,2%). Часто: дистония (2,4%/0,8%), синдром запястного канала (1,3%/0%), нарушение равновесия (1,6%/0,3%).
Нечасто: острое нарушение мозгового кровообращения (0,5%/0,3%).
Неизвестно: серотониновый синдром, чрезмерная сонливость в дневное время и эпизоды внезапного засыпания.
Со стороны сердца. Нечасто: стенокардия (0,5%/0%).
Со стороны сосудистой системы. Часто: ортостатическая гипотензия (3,9%/0,8%).
Со стороны желудочно-кишечного тракта. Часто: боль в животе (4,2%/1,3%), запор (4,2%/2,1%), тошнота и рвота (8,4%/6,2%), сухость во рту (3 ,4%/1,8%).
Со стороны кожи и подкожной клетчатки. Часто: сыпь (1,1%/0,3%).
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани. Часто: артралгия (2,4%/2,1%), боль в шее (1,3%/0,5%).
Исследования. Часто: снижение массы тела (4,5%/1,5%).
Повреждения и другие осложнения. Часто: случайные падения (4,7%/3,4%).
Адъювантная терапия с применением агонистов дофамина
К наиболее распространенным побочным реакциям, частота которых у пациентов, лечившихся разагилином, была на >3% выше, чем в плацебо-группе, относятся периферические отеки, случайные падения, артралгия, кашель и бессонница.
Ниже приведены побочные реакции, возникшие у >2% пациентов, получавших 1 мг/сут разагилина (как адъювантную терапию с применением агонистов дофамина) в ходе плацебо-контролируемого исследования. Частота возникновения этих побочных реакций превышала соответствующие показатели в плацебо-группе (количество пациентов, получавших разагилин — 162, плацебо-группа — 164). В скобках соответственно отмечена частота побочных реакций (% пациентов) в группе, где принимали разагилин, и в группе плацебо.
Инфекции и инвазии. Инфекции верхних дыхательных путей (4%/2%).
Психические расстройства. Бессонница (4%/1%).
Со стороны нервной системы. Головная боль (6%/4%).
Со стороны органов слуха и лабиринта. Головокружение (7%/6%).
Со стороны сердечно-сосудистой системы. Ортостатическая гипотензия (3%/1%).
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения. Кашель (4%/1%).
Со стороны желудочно-кишечного тракта. Тошнота (6%/4%).
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани. Артралгия (5%/2%), боль в спине (4%/3%).
Общие нарушения. Периферические отеки (7%/4%).
Повреждения и другие осложнения. Часто: случайные падения (6%/1%).
Другие побочные явления, потенциально имеющие клиническое значение и отмечавшиеся у 1% пациентов, получавших разагилин (как адъювантную терапию с применением агонистов дофамина), а также имеют по меньшей мере такую же частоту, как и в плацебо-группе (с указанием в порядка уменьшения частоты) относились сонливость, утомляемость, необычные сновидения, нарушение равновесия, запор, непреодолимое желание к мочеиспусканию, увеличение массы тела, бронхит, боль в груди, когнитивные расстройства, дискинезия, метеоризм, гастроэзофагеальная ретензия, боль на участке ротоглотки, боль, предобморочное состояние, нарушение фазы быстрого сна, сыпь, ринорея, синусит, папилломы кожи, стрептококковый фарингит, синкопальное состояние, вирусный гастроэнтерит, нечеткость зрения.
Существенные отличия профиля безопасности в зависимости от возраста или пола не отмечены.
Болезнь Паркинсона связана с возникновением галлюцинаций и спутанностью сознания. Во время постмаркетинговых исследований данные симптомы наблюдались у больных паркинсонизмом, получавших разагилин.
Известно, что серьезные побочные реакции наблюдаются при одновременном применении СИОЗС, СИОЗСН, трициклических/тетрациклических антидепрессантов и ингибиторов МАО. В ходе постмаркетинговых исследований сообщали о случаях возникновения серотонинового синдрома, проявляющегося в виде тревожности, спутанности сознания, ригидности мышц, озноба и миоклонических судорог, у пациентов, применявших антидепрессанты/СИОЗСН одновременно с разагилином.
Во время клинических исследований одновременно не применяли флуоксетин или флувоксамин с разагилином, однако применяли антидепрессанты с разагилином: амитриптилин ≤ 50 мг/сут, тразодон ≤ 100 мг/сут, циталопрам ≤ 20 мг/сут, сертралин ≤ 100 мг/сут. мг/сут. Не сообщалось о возникновении серотонинового синдрома во время проведения исследования, в котором принимали участие 115 пациентов, получавших одновременно разагилин и трициклические антидепрессанты, и 141 пациент, получавших разагилин и СИОЗС/СИОЗСН.
5 клинических исследований с участием добровольцев и пациентов с болезнью Паркинсона и результаты контроля артериального давления после еды (464 пациента применяли 0,5–1 мг/сут разагилина или плацебо как дополнительную терапию к леводопе в течение 6 месяцев без ограничения приема тирамина) показали, что любое взаимодействие разагилина и тирамина, поэтому разагилин можно применять на фоне диеты без ограничения приема тирамина.
В постмаркетинговом периоде сообщали о случаях повышения артериального давления, включая редкие случаи гипертензивного криза, связанного с приемом пищи, богатой тирамином, у пациентов, применявших разагилин.
Сообщалось о лекарственном взаимодействии при одновременном применении ингибиторов МАО и симпатомиметиков.
В постмаркетинговом периоде сообщали о случае повышения артериального давления у пациента, принимавшего разагилин совместно с глазным вазоконстриктором тетрагидрозолина гидрохлоридом.
Расстройства контроля над побуждением: у пациентов, применяющих допаминовые агонисты и/или дофаминергические препараты, могут наблюдаться патологическая азартность, усиление либидо, гиперсексуальность, компульсивные расходы или компульсивное желание совершать покупки, переедание, компульсивное употребление пищи.
Подобные побочные реакции наблюдались в постмаркетинговом периоде при применении разагилина: компульсии, навязчивые мысли, импульсивное поведение.
Чрезмерная сонливость в дневное время и эпизоды внезапного засыпания.
Чрезмерная сонливость в течение дня (гиперсомния, вялость, седация, приступы сна, сонливость и внезапное засыпание) может возникать у пациентов, применяющих агонисты допамина и/или другие виды терапии дофаминергическими средствами. О подобных случаях чрезмерной сонливости в дневное время сообщали в постмаркетинговый период с разагилином.
Сообщалось о случаях засыпания во время повседневной деятельности у пациентов, получавших разагилин и другие дофаминергические средства. Несмотря на то, что многие из этих пациентов сообщили о сонливости в то время, как принимали разагилин с другими дофаминергическими средствами, некоторые из них отмечали, что у них не было никаких предупредительных признаков, таких как чрезмерная сонливость. Некоторые из этих случаев были зарегистрированы более чем через год после начала лечения.
Отчет о подозреваемых побочных реакциях
Отчет о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства имеет важное значение. Это позволяет проводить непрерывный мониторинг соотношения пользы и рисков, связанных с применением лекарственного средства.
В случае возникновения побочных реакций и вопросов безопасности применения лекарственного средства просим обращаться через форму обратной связи веб-сайта: www.ukraine.medochemie.com
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 3 или 10 блистеров в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Медокеми ЛТД (Завод AZ)/Medochemie LTD (Factory AZ).