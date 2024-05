Ингибиторы МАО

Разагилин нельзя применять с другими ингибиторами МАО (включая безрецептурные препараты и природные средства, например, зверобой) из-за риска неселективного ингибирования МАО, что может привести к гипертоническому кризу.

Петидин

Сообщалось о серьезных побочных эффектах при одновременном применении петидина и ингибиторов МАО. Одновременное применение разагилина и петидина противопоказано.

Симпатомиметики

Сообщалось о взаимодействии между ингибиторами МАО и симпатомиметиками при одновременном применении. Через МАО-ингибирующее действие разагилина одновременное лечение расагилином и симпатомиметиками, например, теми, что содержатся в назальных и пероральных противоотечных средствах, или препаратами от простуды, содержащих эфедрин или псевдоэфедрин, не рекомендуется.

Декстрометорфан

Сообщалось о лекарственных взаимодействиях при одновременном применении декстрометорфана и неселективных ингибиторов МАО. Через МАО-ингибирующий эффект разагилина, применение расагилина вместе с декстрометорфаном не рекомендуется.

СИОЗС/СИОЗСН/три - и тетрациклические антидепрессанты

Следует избегать одновременного лечения разагилином и флуоксетином или флувоксамином.

Сообщалось о серьезных побочных эффектах при одновременном применении с СИОЗС, СИОЗСН, трициклическими/тетрациклическими антидепрессантами и ингибиторами МАО. Через МАО-ингибирующий эффект разагилина антидепрессанты следует применять с осторожностью.

Активные вещества, влияющие на активность CYP 1A2

Исследования in vitro показали, что цитохром P450 1A2 (CYP 1A2) является ферментом, главным образом ответственным за метаболизм расагилина.

Ингибиторы CYP 1A2

При одновременном применении разагилина и ципрофлоксацина (ингибитора CYP 1A2) AUC разагилина увеличивается на 83%. Одновременное применение разагилина и теофиллина (субстрата CYP 1A2) не влияло на фармакокинетику этих 2-х веществ. Следовательно, сильные ингибиторы CYP 1A2 могут влиять на уровень разагилина в плазме крови, поэтому их следует применять с осторожностью.

Индукторы CYP 1A2

У пациентов, которые курят, существует риск снижения уровня разагилина в плазме крови вследствие индукции метаболизирующего фермента CYP 1A2.

Другие изоферменты цитохрома Р450

Исследования in vitro показали, что разагилин в концентрации 1 мкг/мл (что эквивалентно уровню, который в 160 раз превышает средний показатель C max ~ 5,9-8, 5 нг/мл у пациентов с болезнью Паркинсона после многократного приема 1 мг разагилина) не ингибирует изоферменты цитохрома Р450 CYP 1A2, CYP 2A6, CYP 2C9, CYP 2C19, CYP 2D6, CYP 2E1, CYP 3A4 и CYP 4A. Эти результаты указывают на то, что маловероятно, что разагилин в терапевтических концентрациях вызывает клинически значимые вмешательства в субстраты этих ферментов.

Леводопа и другие лекарственные средства для лечения болезни Паркинсона

У пациентов с болезнью Паркинсона, которые принимали разагилин как дополнительную терапию к хроническому лечению леводопой, лечение леводопой не имело клинически значимого влияния на клиренс разагилина. При одновременном применении разагилина и энтакапона клиренс перорального разагилина увеличивался на 28%.

Взаимодействие тирамина/разагилина

Результаты пяти исследований экспозиции тирамина (у добровольцев и пациентов с болезнью Паркинсона) и результаты мониторинга АД, проведенного в домашних условиях после приема пищи (у 464 пациентов, получавших 0,5 или 1 мг расагилина в сутки или плацебо в качестве дополнительной терапии к леводопе), а также тот факт, что в клинических исследованиях, проведенных без ограничения тирамина, не сообщалось о взаимодействии тирамина/разагилина, свидетельствуют о том, что разагилин можно применять без риска, не ограничивая потребление тирамина с пищей.