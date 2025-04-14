Днепр (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Сагилия таблетки 1 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Сагилия таблетки 1 мг блистер №30
Medochemie Ltd
724,17
Экономия при брони: -40,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Сагилия таблетки 1 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
8.5 км
Сагилия таблетки 1 мг блистер №30
Medochemie Ltd
692,36
Экономия при брони: -23,72 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
26.5 км
Сагилия таблетки 1 мг блистер №30
Medochemie Ltd
618,00
Экономия при брони: -45,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Сагилия таблетки 1 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Бажаемо здоровья
Каменское, бульв. Строителей, 37-Л
32.4 км
Сагилия таблетки 1 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
51.4 км
Сагилия таблетки 1 мг блистер №30
Medochemie Ltd
618,00
Экономия при брони: -45,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
64.2 км
Сагилия таблетки 1 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 19
64.3 км
Сагилия таблетки 1 мг блистер №30
Medochemie Ltd
701,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
64.3 км
Сагилия таблетки 1 мг блистер №30
Medochemie Ltd
701,70 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
64.4 км
Сагилия таблетки 1 мг блистер №30
Medochemie Ltd
701,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
64.5 км
Сагилия таблетки 1 мг блистер №30
Medochemie Ltd
701,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 13-Б
64.5 км
Сагилия таблетки 1 мг блистер №30
Medochemie Ltd
701,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 2
64.5 км
Сагилия таблетки 1 мг блистер №30
Medochemie Ltd
701,70 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Сагилия таблетки 1 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
64.6 км
Сагилия таблетки 1 мг блистер №30
Medochemie Ltd
701,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Симчича Мирослава, 51
64.6 км
Сагилия таблетки 1 мг блистер №30
Medochemie Ltd
701,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
64.6 км
Сагилия таблетки 1 мг блистер №30
Medochemie Ltd
701,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 4
64.6 км
Сагилия таблетки 1 мг блистер №30
Medochemie Ltd
701,70 грн