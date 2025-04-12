Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания

Астмаган (Astmagan)

ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Цены в Киев
от 258,32 грн
в 312 аптеках
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Характеристики
Производитель
Иннео Фарм
Форма выпуска
Капсулы желатиновые
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
400 мг
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки