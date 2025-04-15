Львов (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
458,10 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
477,05
Экономия при брони: -21,34 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
458,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
494,10
Экономия при брони: -60,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
458,10 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
477,28
Экономия при брони: -28,63 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
399,69
Экономия при брони: -21,69 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
458,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
476,10
Экономия при брони: -42,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
458,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
494,10
Экономия при брони: -60,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
494,10
Экономия при брони: -60,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
458,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
476,20
Экономия при брони: -27,55 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
494,10
Экономия при брони: -60,70 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
458,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
494,10
Экономия при брони: -60,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
458,10 грн