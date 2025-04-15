Днепр (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
481,20
Экономия при брони: -32,55 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
458,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
458,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
494,10
Экономия при брони: -78,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
494,10
Экономия при брони: -78,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
458,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
486,71
Экономия при брони: -31,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
494,10
Экономия при брони: -78,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
467,00
Экономия при брони: -18,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
458,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
474,75
Экономия при брони: -26,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
468,58
Экономия при брони: -19,93 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
465,82
Экономия при брони: -17,17 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
458,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
458,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
479,26
Экономия при брони: -24,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
482,50
Экономия при брони: -27,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
470,38
Экономия при брони: -21,73 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
481,25
Экономия при брони: -32,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
ИННЕО 2 "АСТМАГАН" капсулы желатиновые 400 мг банка №60
Иннео Фарм
478,36
Экономия при брони: -29,71 грн