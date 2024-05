Фармакодинамика. Осельтамивир фосфат является пропрепаратом активного метаболита (осельтамивира карбоксилата). Активный метаболит представляет собой селективный ингибитор фермента нейраминидазы вирусов гриппа, представляющий собой гликопротеин на поверхности вириона. Активность вирусного фермента нейраминидазы важна для проникновения вируса в неинфицированные клетки, высвобождения новообразованных вирусных частиц из инфицированных клеток и дальнейшего распространения вируса в организме. Осельтамивир карбоксилат ингибирует нейраминидазу вирусов гриппа типов А и В in vitro. Осельтамивир фосфат ингибирует репликацию вируса и его патогенность in vitro. Осельтамивир при пероральном применении ингибирует репликацию вирусов гриппа типов А и В и его патогенность на моделях гриппозной инфекции у животных in vivo при антивирусной экспозиции, которая достигается у человека при применении дозы 75 мг 2 раза в сутки. Антивирусная активность осельтамивира была подтверждена вирусами гриппа типов А и В в экспериментальных исследованиях с участием здоровых добровольцев. Значение ІС 50 осельтамивира для фермента нейраминидазы клинических изолятов вирусов гриппа А колебались от 0,1 нМоль до 1,3 нМоль, а для вирусов гриппа В составляли 2,6 нМоль. В опубликованных данных исследований отмечались более высокие значения ІС 50 для вирусов гриппа В с медианой 8,5 нМоль. Резистентность к осельтамивиру Клинические исследования Риск появления вирусов гриппа с пониженной чувствительностью или выраженной резистентностью к осельтамивиру изучался во время клинических исследований. Развитие резистентности к осельтамивир у вируса во время лечения наблюдалось чаще у детей, чем у взрослых, варьируя от менее 1% у взрослых до 18% у младенцев до 1 года. Дети, носители вируса, резистентного к осельтамивиру, в целом выделяли вирус в течение более длительного периода по сравнению с нерезистентным вирусом. Однако вызванная лечением резистентность к осельтамивиру не влияла на ответ на лечение и не приводила к продлению симптомов гриппа. В целом более высокая частота резистентности к осельтамивиру наблюдалась у взрослых пациентов с ослабленным иммунитетом, получавших стандартную или двойную дозу осельтамивира в течение 10 дней [14,9% (10/67) в группе стандартной дозы и 2,8% (2/71) группе двойной дозы], по сравнению с данными исследований с участием взрослых без других заболеваний, получавших лечение осельтамивиром. Большинство пациентов, у которых развилась резистентность, были пациентами после трансплантации (8/10 пациентов в группе стандартной дозы и 2/2 пациентов в группе двойной дозы). Большинство пациентов с вирусом, резистентным к осельтамивиру, были инфицированы вирусом гриппа типа А и выделяли вирус в течение более длительного периода.



Популяция пациентов Пациенты с мутациями резистентности (%) Фенотипирование* Гено– и фенотипирование* Взрослые и подростки 0,88% (21/2377) 1,12% (27/2391) Дети (1–12 лет) 3,89% (66/1698) 4,24% (72/1698) Младенцы (<1 года) 18,31% (13/71) 18,31% (13/71)