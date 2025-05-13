Азельта (Azelta) (359624) - инструкция по применению ATC-классификация
Азельта инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Осельтамивир фосфат является пропрепаратом активного метаболита (осельтамивира карбоксилата). Активный метаболит представляет собой селективный ингибитор фермента нейраминидазы вирусов гриппа, представляющий собой гликопротеин на поверхности вириона. Активность вирусного фермента нейраминидазы важна для проникновения вируса в неинфицированные клетки, высвобождения новообразованных вирусных частиц из инфицированных клеток и дальнейшего распространения вируса в организме. Осельтамивир карбоксилат ингибирует нейраминидазу вирусов гриппа типов А и В in vitro. Осельтамивир фосфат ингибирует репликацию вируса и его патогенность in vitro. Осельтамивир при пероральном применении ингибирует репликацию вирусов гриппа типов А и В и его патогенность на моделях гриппозной инфекции у животных in vivo при антивирусной экспозиции, которая достигается у человека при применении дозы 75 мг 2 раза в сутки. Антивирусная активность осельтамивира была подтверждена вирусами гриппа типов А и В в экспериментальных исследованиях с участием здоровых добровольцев. Значение ІС50 осельтамивира для фермента нейраминидазы клинических изолятов вирусов гриппа А колебались от 0,1 нМоль до 1,3 нМоль, а для вирусов гриппа В составляли 2,6 нМоль. В опубликованных данных исследований отмечались более высокие значения ІС50 для вирусов гриппа В с медианой 8,5 нМоль. Резистентность к осельтамивиру Клинические исследования Риск появления вирусов гриппа с пониженной чувствительностью или выраженной резистентностью к осельтамивиру изучался во время клинических исследований. Развитие резистентности к осельтамивир у вируса во время лечения наблюдалось чаще у детей, чем у взрослых, варьируя от менее 1% у взрослых до 18% у младенцев до 1 года. Дети, носители вируса, резистентного к осельтамивиру, в целом выделяли вирус в течение более длительного периода по сравнению с нерезистентным вирусом. Однако вызванная лечением резистентность к осельтамивиру не влияла на ответ на лечение и не приводила к продлению симптомов гриппа. В целом более высокая частота резистентности к осельтамивиру наблюдалась у взрослых пациентов с ослабленным иммунитетом, получавших стандартную или двойную дозу осельтамивира в течение 10 дней [14,9% (10/67) в группе стандартной дозы и 2,8% (2/71) группе двойной дозы], по сравнению с данными исследований с участием взрослых без других заболеваний, получавших лечение осельтамивиром. Большинство пациентов, у которых развилась резистентность, были пациентами после трансплантации (8/10 пациентов в группе стандартной дозы и 2/2 пациентов в группе двойной дозы). Большинство пациентов с вирусом, резистентным к осельтамивиру, были инфицированы вирусом гриппа типа А и выделяли вирус в течение более длительного периода.
|Популяция пациентов
|Пациенты с мутациями резистентности (%)
|Фенотипирование*
|Гено– и фенотипирование*
|Взрослые и подростки
|0,88% (21/2377)
|1,12% (27/2391)
|Дети (1–12 лет)
|3,89% (66/1698)
|4,24% (72/1698)
|Младенцы (<1 года)
|18,31% (13/71)
|18,31% (13/71)
*Полное генотипирование во всех исследованиях не проводилось. Профилактика гриппа Нет подтверждения возникновения резистентности к лекарственному средству, ассоциированному с применением осельтамивира, в проведенных на сегодняшний день клинических исследованиях профилактики гриппа после контакта (7 дней), членам семьи после контакта (10 дней) и сезонной профилактики гриппа (42 дня) у пациентов с ослабленным иммунитетом. Во время 12-недельного исследования профилактики у пациентов с ослабленным иммунитетом возникновения резистентности не наблюдалось. Клинические данные и данные наблюдений В вирусах типа А и В, выделенных от пациентов без экспозиции осельтамивиром, были обнаружены in vitro естественные мутации, ассоциированные с пониженной чувствительностью к осельтамивиру. Резистентные штаммы, отобранные при лечении осельтамивиром, были выделены от пациентов с нормальным и ослабленным иммунитетом. У пациентов с ослабленным иммунитетом и детей младшего возраста риск развития резистентности к осельтамивиру при лечении вируса более высок. Было обнаружено, что резистентные к осельтамивиру вирусы, выделенные от пациентов, получавших лечение осельтамивиром, и резистентные к осельтамивиру лабораторные штаммы вирусов гриппа содержат мутации в нейраминидазах N1 и N2. Мутации резистентности имели тенденцию быть специфичными к вирусному подтипу. С 2007 года спорадически проявлялась резистентность, возникающая естественным путем и ассоциированная с мутацией H275Y, в сезонных штаммах H1N1. Как оказалось, чувствительность к осельтамивир и распространенность таких вирусов изменяется сезонно и географически. В 2008 году H275Y была обнаружена в >99% циркулирующих изолятов гриппа H1N1 в Европе. В 2009 году вирус гриппа H1N1 («свиной грипп») был почти однородно чувствительным к осельтамивиру, при этом имели место спорадические сообщения о резистентности при применении препарата с целью лечения и профилактики.
Фармакокинетика.
Всасывание. После перорального приема осельтамивир фосфат легко всасывается в пищеварительном тракте и в значительной степени превращается в активный метаболит (осельтамивир карбоксилат) под действием печеночных эстераз. Не менее 75% принятой внутрь дозы попадает в системное кровообращение в виде активного метаболита, менее 5% — в виде исходного препарата. Плазменные концентрации как пропрепарата, так и активного метаболита пропорциональны дозе, поэтому не зависят от одновременного применения с пищей.
Распределение. У человека средний объем распределения активного метаболита в равновесном состоянии составляет около 23 л. Это объем, эквивалентный объему внеклеточной жидкости организма. Поскольку активность нейраминидазы внеклеточная, осельтамивира карбоксилат достигает всех основных мест локализации гриппозной инфекции. Связывание активного метаболита с белками плазмы человека низкое (примерно 3%).
Метаболизм. Осельтамивир фосфат в значительной степени превращается в осельтамивир карбоксилат под действием эстераз, находящихся преимущественно в печени. Ни осельтамивир фосфат, ни активный метаболит не являются субстратами или ингибиторами изоферментов системы цитохрома Р450 в исследованиях in vitro. Никаких конъюгатов фазы 2 для обоих соединений обнаружено in vivo не было.
Выведение. Всасываемый осельтамивир выводится главным образом (>90%) путем превращения в осельтамивир карбоксилат, который не подвергается дальнейшей трансформации и выводится с мочой. У большинства пациентов Cmax активного метаболита в плазме крови снижается с периодом полувыведения 6-10 ч. Полностью активный метаболит выводится почками. Почечный клиренс (18,8 л/ч) превышает скорость клубочковой фильтрации (7,5 л/ч), что указывает на то, что дополнительно препарат выводится путем канальцевой секреции. С калом выводится менее 20% принятого внутрь радиоактивно меченого препарата.
Фармакокинетика в особых группах.
Дети от 1 года Фармакокинетику осельтамивира изучали у детей от 1 до 16 лет в фармакокинетическом исследовании с однократным приемом препарата. Фармакокинетика при многократном приеме изучалась у небольшого количества детей в клиническом исследовании эффективности. У детей младшего возраста вывод препарата и активного метаболита происходил быстрее, чем у взрослых, что приводило к более низкой экспозиции, выраженной в миллиграммах на килограмм массы тела дозы. Прием препарата в дозе 2 мг/кг дает ту же экспозицию осельтамивира карбоксилата, которая достигается у взрослых после однократного приема 75 мг препарата (эквивалентно примерно 1 мг/кг). Фармакокинетика осельтамивира у детей и подростков в возрасте от 12 лет такая же, как и у взрослых.
Больные пожилого возраста У больных пожилого возраста (65-78 лет) экспозиция активного метаболита в равновесном состоянии на 25-35% выше, чем у младших пациентов (<65 лет) при применении аналогичных доз осельтамивира. Период полувыведения у лиц пожилого возраста существенно не отличается от такового у младших пациентов. На основе экспозиции препарата и переносимости, нет необходимости в корректировке.
Больные с поражением почек Прием осельтамивира фосфата 100 мг 2 раза в сутки в течение 5 дней пациентами с разной степенью поражения почек продемонстрировал, что экспозиция осельтамивира карбоксилата обратно пропорциональна снижению функции почек. Для дозировки см. ПРИМЕНЕНИЕ.
Больные с поражением печени По результатам in vitro исследований не ожидается ни значительного увеличения экспозиции осельтамивира, ни значительного снижения экспозиции активного метаболита осельтамивира у пациентов с нарушениями функции печени (см. Способ применения и дозы).
Беременные женщины Сводный популяционный фармакокинетический анализ указывает на то, что режим дозирования осельтамивира, описанный в разделе ПРИМЕНЕНИЕ, приводит к низкой экспозиции (в среднем 30% на протяжении всех триместров) активного метаболита у беременных женщин по сравнению с небеременными. Однако предусмотренная низкая экспозиция остается выше ингибирующих концентраций (значение IC95) и диапазонов штаммов вируса гриппа на терапевтическом уровне. Кроме того, данные наблюдения отражают пользу от текущего режима дозирования для данной категории пациентов. Таким образом, не рекомендуется корректировать дозу для беременных женщин при лечении или профилактике гриппа (см. Применение в период беременности или кормления грудью).
Пациенты с ослабленным иммунитетом Данные популяционного фармакокинетического анализа свидетельствуют, что лечение осельтамивиром у взрослых пациентов с ослабленным иммунитетом (как указано в разделе ПРИМЕНЕНИЕ) привело к повышению экспозиции (до 50%) активного метаболита по сравнению с взрослыми пациентами с нормальным иммунитетом с иммунитетом. В связи с широким диапазоном безопасности активного метаболита взрослым пациентам с ослабленным иммунитетом корректировка дозы не требуется. Однако для взрослых пациентов с ослабленным иммунитетом и нарушениями функции почек дозу следует откорректировать в соответствии с рекомендациями, указанными в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.
Показания Азельта
Лечение гриппа Азельта показан для взрослых и детей в возрасте от 6 лет с массой тела более 40 кг, у которых симптомы характерны для гриппа, во время циркуляции вируса гриппа. Эффективность была продемонстрирована, когда лечение было начато в течение двух дней после первого появления симптомов. Профилактика гриппа • профилактика гриппа у взрослых и детей от 6 лет с массой тела более 40 кг после контакта с лицом с клинически диагностированным гриппом во время циркуляции вируса гриппа; • соответствующее применение препарата Азельта с целью профилактики гриппа необходимо определять в каждом конкретном случае, учитывая обстоятельства и учитывая группу пациентов, нуждающихся в защите. В исключительных ситуациях (например, в случае разногласий между циркулирующим вирусом и вирусом гриппа, против которого проводилась вакцинация, и во время пандемии) сезонную профилактику можно проводить у лиц в возрасте от 6 лет с массой тела более 40 кг. Применение препарата Азельта не заменяет вакцинацию против гриппа. Применение противовирусных средств для лечения и профилактики гриппа должно основываться на официальных рекомендациях. Решение о применении осельтамивира для лечения и профилактики следует принимать с учетом характеристик циркулирующих вирусов гриппа, доступной информации о чувствительности вирусов гриппа к лекарственным средствам в каждом сезоне, влиянии заболевания в разных географических регионах и группе пациентов.
Применение Азельта
Взрослые и подростки от 13 лет. Лечение Рекомендуемый режим дозирования препарата — 75 мг осельтамивира 2 раза в сутки в течение 5 дней. Лечение следует начинать в первый или второй день появления симптомов гриппа. Профилактика после контакта с больным гриппом Рекомендованная доза препарата Азельта для профилактики гриппа после контакта с больным гриппом — по 75 мг осельтамивира 1 раз в сутки в течение 10 дней. Прием препарата следует начинать не позднее, чем в первые 2 дня после контакта. Профилактика во время сезонной эпидемии гриппа Рекомендованная доза для профилактики во время сезонной эпидемии гриппа — по 75 мг осельтамивира 1 раз в сутки в течение 6 недель. Дети в возрасте ≥6 — <13 лет Рекомендуемый режим дозировки препарата — 75 мг осельтамивира 2 раза в сутки в течение 5 дней детям от 6 лет с массой тела более 40 кг. Лечение следует начинать в первый или второй день появления симптомов гриппа. Профилактика после контакта с больным гриппом Рекомендованная доза препарата Азельта для профилактики гриппа после контакта с больным гриппом — по 1 таблетке 75 мг 1 раз в сутки перорально в течение 10 дней детям от 6 лет с массой тела более 40 кг. Профилактика во время сезонной эпидемии гриппа Профилактика во время сезонной эпидемии гриппа у детей младше 12 лет не исследовалась. Препарат в виде таблеток не применяют новорожденным и детям до 6 лет. Данная лекарственная форма не предназначена для лечения детей, масса тела менее 40 кг, а также для применения доз ниже 75 мг. Во всех вышеперечисленных случаях и для пациентов, у которых возникают трудности при глотании таблеток, рекомендуется применять препараты осельтамивира в другой лекарственной форме и дозе. Дозировка в особых случаях Пациенты с нарушениями функции печени Нет необходимости корректировать дозу для лечения или профилактики пациентам с нарушением функции печени. Исследования с участием детей с нарушениями функции печени не проводились. Пациенты с нарушениями функции почек Лечение гриппа. Взрослым и подросткам (13–17 лет) с умеренной или тяжелой почечной недостаточностью прием препарата Азельта в дозе 75 мг противопоказан, поскольку требуется коррекция дозы. Профилактика гриппа. Взрослым и подросткам (13–17 лет) с умеренной или тяжелой почечной недостаточностью прием препарата Азельта в дозе 75 мг противопоказан, поскольку требуется коррекция дозы. Недостаточно клинических данных для предоставления рекомендаций по дозировке детям до 12 лет с нарушениями функции почек. Пациенты пожилого возраста Нет необходимости корректировать дозу, за исключением наличия нарушения функции почек умеренной или тяжелой степени. Пациенты с ослабленным иммунитетом Лечение. Рекомендованная доза осельтамивира для перорального применения составляет 75 мг 2 раза в сутки в течение 10 дней для взрослых (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Лечение следует начинать как можно скорее в течение первых 2–х дней появления симптомов гриппа. Сезонная профилактика. У пациентов с ослабленным иммунитетом изучалась более длительная продолжительность (до 12 недель) сезонной профилактики (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Путь введения Перорально. Таблетки необходимо проглатывать целиком, запивая водой. Дети. Препарат Азельта применять детям от 6 лет с массой тела более 40 кг.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к активному веществу или другим компонентам препарата. Умеренная или тяжелая почечная недостаточность. Масса тела менее 40 кг.
Побочные эффекты
Лечение и профилактика гриппа у взрослых и подростков Частые побочные реакции, которые были зарегистрированы в исследованиях применения осельтамивира для лечения и профилактики гриппа у взрослых и подростков, а также в пострегистрационном периоде при применении рекомендованной дозы (75 мг 2 раза в сутки в течение 5 дней для лечения и 75 мг 1 раз в сутки. до 6 недель для профилактики), приводятся ниже. Профиль безопасности, указанный у пациентов, получавших осельтамивир в рекомендованных дозах для профилактики (75 мг 1 раз в сутки продолжительностью до 6 недель), был похож на наблюдавшийся в исследованиях лечения, несмотря на большую продолжительность исследований с целью профилактики: инфекции и инвазии: распространены – бронхит, обычный герпес, инфекции верхних дыхательных путей, назофарингит, синусит; со стороны системы крови и лимфатической системы: редко – тромбоцитопения; со стороны иммунной системы: нераспространенные – реакция гиперчувствительности; редко – анафилактические и анафилактоидные реакции; психические расстройства: редко – ажитация, патологическое поведение, тревожность, спутанность сознания, бред, делирий, галлюцинации, ночные ужасы, самотравмирование; со стороны нервной системы: очень распространены – головная боль; распространенные – бессонница; нераспространенные – нарушения сознания, судороги; со стороны органов зрения: редко – нарушения зрения; со стороны сердечной системы: нераспространенные – сердечные аритмии; со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: распространены кашель, ринорея, боль в горле; со стороны ЖКТ: очень распространены – тошнота; распространенные – рвота, боли в животе (в том числе в верхних отделах), диспепсия; редко – желудочно-кишечное кровотечение, геморрагический колит; со стороны гепатобилиарной системы: нераспространенные – повышение уровня печеночных ферментов; редко – молниеносный гепатит, печеночная недостаточность, гепатит; со стороны кожи и подкожной клетчатки: нераспространенные – дерматит, сыпь, экзема, крапивница; редко - ангионевротический отек, мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз; частота неизвестна – аллергия, отек лица; общие нарушения и реакции в месте введения: распространены головокружение (включая вертиго), слабость, боль, гипертермия, боль в конечностях. Лечение и профилактика гриппа у детей Частые побочные реакции, зарегистрированные в исследованиях применения осельтамивира для лечения и профилактики гриппа у детей. инфекции и инвазии: распространены – средний отит; частота неизвестна – бронхит, пневмония, синусит; со стороны нервной системы: распространены – головная боль; со стороны системы крови и лимфатической системы: частота неизвестна – лимфаденопатия; со стороны органов зрения: распространенные – конъюнктивит (включая красноту глаз, выделение из глаз и боль); со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата: распространенные – боли в ушах; нераспространенные – нарушения со стороны барабанной перепонки; со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: очень распространены – кашель, заложенность носа; распространенные – ринорея; частота неизвестна – БА (включая обострение), носовые кровотечения; со стороны ЖКТ: очень распространены – рвота; распространенные – тошнота, боли в животе (в том числе в верхних отделах), диспепсия; частота неизвестна – диарея; со стороны кожи и подкожной клетчатки: нераспространенные – дерматит (включая аллергический и атопический дерматит).
Особые указания
Осельтамивир эффективен только при заболеваниях, вызванных вирусами гриппа. Данных относительно эффективности осельтамивира при каких-либо заболеваниях, вызванных другими возбудителями, кроме вирусов гриппа, нет. Применение препарата не заменяет вакцинацию против гриппа. Применение препарата не должно влиять на обследование лиц по ежегодной вакцинации против гриппа. Защита против гриппа продолжается только при приеме препарата. Азельта следует применять для лечения и профилактики гриппа только при наличии надежных эпидемиологических данных, свидетельствующих о циркуляции вируса. Продемонстрировано, что чувствительность циркулирующих штаммов вируса гриппа к препарату имеет высокую вариабельность, поэтому врач должен учитывать новейшую информацию о чувствительности к осельтамивиру циркулирующих в настоящее время вирусов перед принятием решения о применении препарата. Тяжелые кожные реакции и реакции гиперчувствительности Во время постмаркетингового применения осельтамивира сообщали о случаях анафилаксии и тяжелых кожных реакций, включая токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона и мультиформную эритему. Следует отменить осельтамивир и назначить соответствующее лечение, если наблюдаются такие реакции или подозрение на их возникновение. Тяжелые сопутствующие состояния Нет информации о безопасности и эффективности применения осельтамивира пациентам с тяжелыми или нестабильными заболеваниями с неизбежным риском госпитализации. Пациенты с ослабленным иммунитетом Безопасность и эффективность осельтамивира для лечения и профилактики гриппа у пациентов с ослабленным иммунитетом не установлены. Однако продолжительность лечения гриппа у взрослых пациентов с ослабленным иммунитетом должна составлять 10 дней, поскольку у пациентов этой группы не проводились исследования менее продолжительного курса лечения осельтамивиром. Заболевание сердца/дыхательной системы Эффективность осельтамивира для лечения лиц с хроническими заболеваниями сердца и/или заболеваниями дыхательной системы не установлена. У таких пациентов разница в частоте осложнений между группами лечения и плацебо не наблюдалась. Тяжелая почечная недостаточность Коррекция дозы осельтамивира при применении для лечения и профилактики рекомендуется взрослым и подросткам (13–17 лет) с тяжелой почечной недостаточностью. Недостаточно клинических данных по применению препарата детям с почечной недостаточностью в возрасте от 1 года для рекомендаций по дозировке. Нейропсихические расстройства У больных гриппом (преимущественно у детей и подростков) при применении препарата были зафиксированы случаи нейропсихических расстройств. Такие расстройства также были зарегистрированы у больных гриппом, которые не применяли этот препарат. За состоянием пациентов следует тщательно наблюдать для выявления изменений в поведении, а польза и риск продолжения лечения следует оценивать с осторожностью для каждого пациента. Утилизация неиспользованного и с просроченным сроком годности. Поступление лекарственного средства во внешнюю среду необходимо свести к минимуму. Лекарственное средство не следует выбрасывать в сточные воды и бытовые отходы. Для утилизации необходимо использовать так называемую систему сбора отходов при наличии таковой. Применение в период беременности или кормления грудью. Беременность. Грипп ассоциируется с вредным влиянием на течение беременности, развитие плода и развитием значительных врожденных пороков развития, в том числе врожденных пороков сердца. Большое количество данных по применению осельтамивира во время беременности, полученных в послерегистрационном периоде и в процессе обсервационных исследований (более 1000 последствий экспозиции во время первого триместра), свидетельствуют об отсутствии мальформативной или фетальной/неонатальной токсичности в осельтамивир. Однако в одном обсервационном исследовании на фоне отсутствия повышения совокупного развития врожденных пороков развития результаты относительно значительных врожденных пороков сердца, диагностированных в течение 12 месяцев после рождения, не были убедительными. В этом исследовании частота возникновения значительных врожденных пороков сердца после экспозиции осельтамивира во время первого триместра составляла 1,76% (7 младенцев из 397 беременностей) по сравнению с 1,01% для беременностей без экспозиции осельтамивира в общей популяции (отношение рисков 1,75, 95% доверительный интервал от 0,51 до 5,98). Клиническое значение этих данных неясно, поскольку данное исследование имело ограниченный размер выборки. Также это исследование было недостаточно масштабным для достоверной оценки отдельных типов значительных врожденных пороков, кроме того, было невозможно сравнить в полном объеме женщин с экспозицией осельтамивира и без нее, в частности то, болели ли они гриппом. Исследования на животных не свидетельствуют о репродуктивной токсичности. При необходимости применение осельтамивира во время беременности может рассматриваться с учетом имеющейся информации по безопасности и пользе, а также патогенности циркулирующего штамма вируса гриппа. Кормление грудью. У лактирующих крыс осельтамивир и активный метаболит проникают в грудное молоко. Существует очень ограниченная информация о детях, которые находились на грудном вскармливании, а матери которых получали в этот период осельтамивир, и в отношении экскреции осельтамивира в грудное молоко человека. Ограниченные данные показывают, что осельтамивир и его активный метаболит были обнаружены в грудном молоке, однако их уровни были низкими, что может привести к получению субтерапевтической дозы младенцами. Учитывая эти данные, а также патогенность циркулирующего штамма вируса гриппа и состояние кормящей грудью, может быть рассмотрен вопрос о назначении осельтамивира при условии очевидной потенциальной пользы для кормящей женщины. Фертильность. На основе доклинических данных доказательства влияния осельтамивира на фертильность мужчин или женщин отсутствуют. Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Осельтамивир не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.
Взаимодействия
Фармакокинетические свойства осельтамивира, такие как слабое связывание с белками плазмы крови и метаболизм, не зависящий от систем CYP 450 и глюкуронидазы, свидетельствуют, что клинически значимое взаимодействие с другими лекарственными средствами маловероятно. Пробенецид При одновременном приеме осельтамивира и пробенецида для пациентов с нормальной почечной функцией коррекция дозы не требуется. Одновременное применение пробенецида, являющегося мощным ингибитором анионного пути почечной канальцевой секреции, приводит к увеличению экспозиции активного метаболита осельтамивира примерно вдвое. Амоксициллин Осельтамивир не проявляет кинетического взаимодействия с амоксициллином, элиминация которого происходит тем же путем, что и осельтамивира, что свидетельствует о слабом взаимодействии с осельтамивиром данным путем. Выведение почками Клинически важное взаимодействие с другими лекарственными средствами, включающее конкуренцию за почечную канальцевую секрецию, маловероятно в связи с известными пределами безопасности большинства из этих лекарственных средств, характеристиками элиминации активных метаболитов (клубочковая фильтрация и анионная канальцевая секреция) и объемом экскреции с помощью данных путей. Однако следует проявлять осторожность при назначении осельтамивира пациентам, принимающим лекарственные средства с аналогичным путем экскреции и узким терапевтическим диапазоном (например, хлорпропамид, метотрексат, фенилбутазон). Дополнительная информация Фармакокинетические взаимодействия между осельтамивиром и его основным метаболитом при одновременном применении с парацетамолом, ацетилсалициловой кислотой, циметидином и антацидными средствами (гидроксид магния и гидроксид алюминия, кальция карбонат), римантадином или варфарином (у пациентов, пациентов и пациентов ) не обнаружены. В клинических исследованиях III фазы применения осельтамивира для лечения и профилактики гриппа препарат назначали с общеупотребительными лекарственными средствами, такими как ингибиторы АПФ (эналаприл, каптоприл), тиазидные диуретики (бендрофлуазид), антибиотики (пенициллин, цефалоспорин, азитроциклин), блокаторы Н2-рецепторов (ранитидин, циметидин), β-блокаторы (пропранолол), ксантины (теофиллин), симпатомиметики (псевдоэфедрин), опиоиды (кодеин), кортикостероиды, ингаляционные бронходилататоры, анальгетики (ацетилсалита). При применении осельтамивира вместе с перечисленными препаратами изменения профиля безопасности и частоты побочных реакций не зарегистрированы. Механизм взаимодействия с пероральными контрацептивами отсутствует.
Передозировка
Сообщения о передозировке осельтамивира были получены во время клинических исследований и постмаркетингового применения препарата. В большинстве зафиксированных случаев передозировка о побочных реакциях не сообщалась. Побочные реакции, о которых сообщалось при передозировке, были по характеру и видам сходны с теми, что наблюдались при применении терапевтических доз осельтамивира. Специфического антидота не существует. Дети. Чаще сообщалось о передозировке у детей, чем у взрослых и подростков.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.