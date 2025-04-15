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Азельта (Azelta)
Азельта (Azelta)
Львов
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 22
63.9 км
Азельта таблетки 75 мг блистер №10
Сперко Украина
723,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Рогатин, ул. Франко Ивана, 1
64.0 км
Азельта таблетки 75 мг блистер №10
Сперко Украина
733,10
Экономия при брони:
-29,50 грн
703,60
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30-А
64.0 км
Азельта таблетки 75 мг блистер №10
Сперко Украина
680,46
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:50
Бурштын, ул. Калушская, 5-А
78.8 км
Азельта таблетки 75 мг блистер №10
Сперко Украина
673,49
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 18:30
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 32-Г
92.0 км
Азельта таблетки 75 мг блистер №10
Сперко Украина
712,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Голынь, ул. 600-летия Голиня, 14-Б
94.2 км
Азельта таблетки 75 мг блистер №10
Сперко Украина
689,20
Экономия при брони:
-0,10 грн
689,10
грн
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Семейная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Галич, пл. Рождества, 18
94.7 км
Азельта таблетки 75 мг блистер №10
Сперко Украина
648,24
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Галич, ул. Коновальца, 13
94.8 км
Азельта таблетки 75 мг блистер №10
Сперко Украина
646,08
Экономия при брони:
-2,91 грн
643,17
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Галич, ул. Вивчаренко, 11-А
95.3 км
Азельта таблетки 75 мг блистер №10
Сперко Украина
779,95
Экономия при брони:
-6,32 грн
773,63
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Долина, ул. Грицей Оксаны, 15
96.4 км
Азельта таблетки 75 мг блистер №10
Сперко Украина
733,10
Экономия при брони:
-29,50 грн
703,60
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Рожнятов, ул. Сечевых Стрельцов, 1
100.3 км
Азельта таблетки 75 мг блистер №10
Сперко Украина
713,00
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Рожнятов, ул. Мира, 2-В
100.9 км
Азельта таблетки 75 мг блистер №10
Сперко Украина
785,32
грн
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Ощад аптека
Открыто
Круглосуточно
Рожнятов, ул. Мира, 2
101.2 км
Азельта таблетки 75 мг блистер №10
Сперко Украина
740,70
Экономия при брони:
-27,70 грн
713,00
грн
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Ива-фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 99
112.3 км
Азельта таблетки 75 мг блистер №10
Сперко Украина
709,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Крайковского, 3/1
112.6 км
Азельта таблетки 75 мг блистер №10
Сперко Украина
720,50
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:30
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
113.3 км
Азельта таблетки 75 мг блистер №10
Сперко Украина
619,20
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 26
113.4 км
Азельта таблетки 75 мг блистер №10
Сперко Украина
723,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 34
113.5 км
Азельта таблетки 75 мг блистер №10
Сперко Украина
733,10
Экономия при брони:
-23,70 грн
709,40
грн
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Ива-фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Василиянок, 3
113.6 км
Азельта таблетки 75 мг блистер №10
Сперко Украина
733,10
Экономия при брони:
-23,70 грн
709,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 91
114.0 км
Азельта таблетки 75 мг блистер №10
Сперко Украина
723,50
грн
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