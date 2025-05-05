Докулак ІС (Doculac IC) (359257) - инструкция по применению ATC-классификация
Докулак ІС инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Докузат натрия является анионным увлажняющим агентом, который действует как размягчитель кала, снижая поверхностное натяжение жидкости в кишечнике и способствуя ее проникновению в накопленные твердые сухие каловые массы.
Фармакокинетика. Докузат натрия проявляет фармакологические эффекты локально в ЖКТ. Однако существуют данные, что докузат абсорбируется в ЖКТ и выводится с желчью. Существуют также доказательства того, что докузат натрия может усиливать абсорбцию других соединений в случае одновременного приема внутрь.
Показания Докулак ІС
лечение запоров:
— для предупреждения образования плотных, сухих каловых масс и снижения напряжения при дефекации при наличии геморроя и анальных трещин;
— для смягчения твердых сухих каловых масс с целью снижения напряжения при дефекации.
Как дополнительное средство для рентгенологического исследования органов брюшной полости.
Применение Докулак ІС
применять внутрь. Таблетки следует глотать целиком, запивая стаканом воды. При терапии лекарственным средством необходимо обеспечить адекватную гидратацию организма.
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет. Максимальная суточная доза лекарственного средства составляет 500 мг. Прием лекарственного средства рекомендуется начинать с высоких доз, таких как 100 мг 3 раза в сутки, которые следует постепенно снижать до минимальной эффективной дозы в зависимости от выраженности клинического эффекта.
Для рентгенологического исследования органов брюшной полости вместе с бариевой смесью следует принять докузат натрия в дозе 400 мг.
Пациенты пожилого возраста. Коррекции дозы лекарственного средства не требуется.
Рекомендуемая продолжительность лечения — не более 7 сут.
В тяжелых случаях срок лечения может быть увеличен по рекомендации врача, если ожидаемая польза от применения лекарственного средства преобладает над рисками для пациента.
Дети. Препарат не предназначен для применения у детей в возрасте до 12 лет.
Противопоказания
гиперчувствительность к действующему веществу или любому из компонентов препарата.
Абдоминальная боль, не связанная с запором, тошнота, рвота, кишечная непроходимость.
Возраст до 12 лет.
Побочные эффекты
побочные реакции классифицированы по системно-органным классам и частоте. По частоте побочные реакции распределены следующим образом: редко (≥1/10 000 и <1/1000), частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным).
Со стороны ЖКТ: редко — диарея, тошнота, абдоминальные спазмы.
Со стороны кожи и слизистых оболочек: редко — кожная сыпь; частота неизвестна — зуд.
Особые указания
медикаментозное лечение запоров является адъювантом немедикаментозных методов лечения, например диетотерапии (соблюдение диеты, обогащенной пищевыми волокнами), повышенное употребление жидкости, поддержание рекомендованного двигательного режима.
Перед началом лечения любым слабительным средством следует исключить органические нарушения кишечника.
Как и другие слабительные средства, Докулак ІС не следует применять постоянно. Длительное применение лекарственного средства может привести к атонии толстой кишки и гипокалиемии.
Если необходимость в применении слабительных средств возникает каждый день или при появлении абдоминальной боли следует обратиться за консультацией к врачу.
Применение в период беременности или кормления грудью
Период беременности. Не существует достаточно данных относительно безопасности применения докузата натрия в период беременности. Данных доклинических исследований недостаточно для оценки влияния докузата натрия на течение беременности и эмбриональное развитие плода. Потенциальный риск для человека неизвестен. За весь длительный период широкого применения докузата натрия о неблагоприятных последствиях не сообщалось. Применять докузат натрия в период беременности следует только тогда, когда ожидаемая польза будет превышать возможные риски.
Период кормления грудью. Докузат натрия экскретируется в грудное молоко, поэтому женщинам в период кормления грудью его следует применять с осторожностью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Данные отсутствуют.
Взаимодействия
докузат натрия не следует применять одновременно с минеральными маслами (например с жидким вазелиновым маслом).
Передозировка
в редких случаях передозировки чрезмерную потерю воды и электролитов следует компенсировать путем употребления большого количества жидкости.
Медикаментозную коррекцию потери электролитов следует проводить по мере необходимости.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.