медикаментозное лечение запоров является адъювантом немедикаментозных методов лечения, например диетотерапии (соблюдение диеты, обогащенной пищевыми волокнами), повышенное употребление жидкости, поддержание рекомендованного двигательного режима.

Перед началом лечения любым слабительным средством следует исключить органические нарушения кишечника.

Как и другие слабительные средства, Докулак ІС не следует применять постоянно. Длительное применение лекарственного средства может привести к атонии толстой кишки и гипокалиемии.

Если необходимость в применении слабительных средств возникает каждый день или при появлении абдоминальной боли следует обратиться за консультацией к врачу.

Применение в период беременности или кормления грудью

Период беременности. Не существует достаточно данных относительно безопасности применения докузата натрия в период беременности. Данных доклинических исследований недостаточно для оценки влияния докузата натрия на течение беременности и эмбриональное развитие плода. Потенциальный риск для человека неизвестен. За весь длительный период широкого применения докузата натрия о неблагоприятных последствиях не сообщалось. Применять докузат натрия в период беременности следует только тогда, когда ожидаемая польза будет превышать возможные риски.

Период кормления грудью. Докузат натрия экскретируется в грудное молоко, поэтому женщинам в период кормления грудью его следует применять с осторожностью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Данные отсутствуют.