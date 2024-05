фармакодинамика. Механизм действия . In vitro моксифлоксацин эффективен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Бактерицидное действие моксифлоксацина обусловлено ингибированием обоих типов II топоизомеразы (ДНК-гиразы и топоизомеразы IV), необходимых для репликации, транскрипции и восстановления бактериальной ДНК.

Считают, что остаток С8-метокси способствует активности и ослабляет селекцию резистентных мутантов грамположительных бактерий по сравнению с остатком С8-Н. Наличие большого дициклоаминового остатка в положении С-7 предотвращает активный отток, связанный с генами norA или pmrA, выявленные у некоторых грамположительных бактерий.

Фармакодинамические исследования указывают на то, что моксифлоксацин обладает зависимой от концентрации бактерицидной активностью. Минимальные бактерицидные концентрации (МБК) обычно соответствуют минимальным ингибирующим концентрациям (МИК).

Влияние на кишечную флору у человека . В двух исследованиях с участием добровольцев после перорального применения моксифлоксацина наблюдались следующие изменения в кишечной флоре. Снижалось количество E. coli, Bacillus spp., Enterococcus и Klebsiella spp., а также анаэробов Bacteroides vulgatus, Bifidobacterium spp., Eubacterium и Peptostreptococcus. Наблюдалось увеличение количества Bacteroides fragilis. Количество указанных выше микроорганизмов возвращалось в пределы нормы на протяжении 2 нед.

Механизм резистентности . Механизмы резистентности, за счет которых инактивируются пенициллины, цефалоспорины, аминогликозиды, макролиды и тетрациклины, не влияют на антибактериальную эффективность моксифлоксацина. Другие механизмы резистентности, такие как барьеры проникновения (распространенные у Pseudomonas aeruginosa) и механизмы оттока, могут влиять на чувствительность к моксифлоксацину.

Формирование резистентности к моксифлоксацину in vitro наблюдалось как постепенный процесс, заключающийся в точечных мутациях обоих типов II топоизомеразы, ДНК-гиразы и топоизомеразы IV. Моксифлоксацин является слабым субстратом для механизмов активного оттока у грамположительных микроорганизмов.

Наблюдается перекрестная резистентность с другими фторхинолонами. Однако поскольку моксифлоксацин ингибирует обе топоизомеразы II и IV с похожей активностью некоторых грамположительных бактерий, эти бактерии могут быть резистентными к другим хинолонам, но чувствительными к моксифлоксацину.

Контрольные точки

Таблица 1 Клинические МИК и контрольные точки дисковой диффузии для моксифлоксацина (01.01.2011) по данным EUCAST (Европейский комитет по тестированию антимикробной чувствительности)



Микроорганизм Чувствительный Резистентный Staphylococcus spp. ≤0,5 мг/л

≥24 мм >1 мг/л

<21 мм S. pneumoniae ≤0,5 мг/л

≥22 мм >0,5 мг/л

<22 мм Streptococcus группы A, B, C, G ≤0,5 мг/л

≥18 мм >1 мг/л

<15 мм H. influenzae ≤0,5 мг/л

≥25 мм >0,5 мг/л

<25 мм M. catarrhalis ≤0,5 мг/л

≥23 мм >0,5 мг/л

<23 мм Enterobacteriaceae ≤0,5 мг/л

≥20 мм >1 мг/л

<17 мм Контрольные точки, не связанные з видом* ≤0,5 мг/л >1 мг/л *Контрольные точки, не связанные с видом, определены главным образом на основании данных и не зависят от распространения МИК специфических видов. Эти данные используют только относительно видов, которым не предоставили конечных точек по отдельным видам, и не используют относительно видов, у которых интерпретационные критерии подлежат определению.



Микробиологическая чувствительность. Частота приобретенной резистентности может изменяться в зависимости от географического расположения региона и в течение времени, определенного для определенных видов микроорганизмов. Желательно иметь доступ к информации относительно локальной резистентности микроорганизмов, особенно при лечении тяжелых инфекций. В случае необходимости следует обращаться за консультацией к эксперту по вопросам антибиотикорезистентности, когда местное доминирование резистентности оказывается настолько сильным, что влияние лекарственного средства по меньшей мере на некоторые виды инфекционных возбудителей остается под вопросом.

Чувствительные виды

Аэробные грампоположительные микроорганизмы

Gardnerella vaginalis

Staphylococcus aureus* (чувствительный к метициллину)

Streptococcus agalactiae (группа B)

Streptococcus milleri group* (S. anginosus, S. constellatus и S. intermedius)

Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus pyogenes* (группа A)

Streptococcus viridans група (S. viridans, S. mutans, S. mitis, S. sanguinis, S. salivarius, S. thermophilus)

Аэробные грамотрицательные микроорганизмы

Acinetobacter baumanii

Haemophilus influenzae*

Haemophilus parainfluenzae*

Legionella pneumophila

Moraxella (Branhamella) catarrhalis*

Анаэробные мікроорганизми

Fusobacterium spp.

Prevotella spp.

Другие микроорганизмы

Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae*

Chlamydia trachomatis*

Coxiella burnetii

Mycoplasma genitalium

Mycoplasma hominis

Mycoplasma pneumoniae*

Виды, способные к развитию резистентности

Аэробные грампоположительные микроорганизмы

Enterococcus faecalis*

Enterococcus faecium*

Staphylococcus aureus (метициллинрезистентный)+

Аэробные грамотрицательные микроорганизмы

Enterobacter cloacae*

Escherichia coli*#

Klebsiella pneumoniae*#

Klebsiella oxytoca

Neisseria gonorrhoeae*+

Proteus mirabilis*

Анаэробные микроорганизмы

Bacteroides fragilis*

Peptostreptococcus spp.*

Резистентные виды

Аэробные грамотрицательные микроорганизмы

Pseudomonas aeruginosa

*Продемонстрована удовлетворительная активность относительно влияния на чувствительные штаммы во время клинических исследований в рамках утвержденных клинических показаний.

#Штаммы, которые продуцируют ESBL, являются, как правило, резистентными к фторхинолонам.

*Показатель резистентности >50% в одной или более стран.

Фармакокинетика

Всасывание и биодоступность . При пероральном приеме моксифлоксацин быстро и почти полностью всасывается. Абсолютная биодоступность достигает почти 91%.

В случае применения одноразовых доз 50–800 мг и суточных доз 600 мг в течение 10 дней фармакокинетика линейная. Равновесное состояние достигается в течение 3 дней. После приема пероральной дозы 400 мг C max достигается в течение 0,5–4 ч и составляет 3,1 мг/л. Максимальная и минимальная концентрация в плазме крови в равновесном состоянии (400 мг 1 раз в сутки) составляют 3,2 и 0,6 мг/л соответственно. В равновесном состоянии экспозиция в пределах интервала дозирования почти на 30% выше, чем после применения первой дозы.

Распределение . Моксифлоксацин быстро распределяется в экстраваскулярном пространстве, после применения дозы 400 мг AUC составляет 35 мкг/л. Объем распределения в равновесном состоянии составляет 2 л/кг. Как установлено в экспериментах in vitro и ex vivo, связывание с белками плазмы крови составляет около 40–42% и не зависит от концентрации препарата. Моксифлоксацин связывается в основном с альбумином в плазме крови.

Таблица 2. Пиковая концентрация (среднее геометрическое) после перорального приема одноразовой дозы моксифлоксацина 400 мг



Ткань Концентрация Локальный уровень — уровень в плазме крови Плазма крови 3,1 мг/л — Слюна 3,6 мг/л 0,75–1,3 Содержимое пузыря 1,61 мг/л 1,71 Слизистая оболочка бронхов 5,4 мг/кг 1,7–2,1 Альвеолярные макрофаги 56,7 мг/кг 18,6–70,0 Жидкость эпителиальной выстилки 20,7 мг/л 5–7 Гайморова пазуха 7,5 мг/кг 2,0 Этмоидальные пазухи 8,2 мг/кг 2,1 Назальные полипы 9,1 мг/кг 2,6 Интерстициальная жидкость 1,02 мг/л 0,8–1,42,3 Женские половые органы* 10,24 мг/кг 1,724