следует избегать применения моксифлоксацина у пациентов, в анамнезе которых возникали серьезные побочные реакции вследствие приема лекарственных средств, содержащих хинолоны или фторхинолоны (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Лечение таких пациентов моксифлоксацином следует начинать только при отсутствии альтернативных вариантов лечения и после тщательной оценки соотношения польза/риск (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Преимущества лечения моксифлоксацином, особенно в случае нетяжелых инфекций, необходимо оценивать, принимая во внимание информацию, которая содержится в этом разделе.

Удлинение интервала Q–Tc и клинические условия, при которых возможно удлинение интервала Q–Tc

При применении моксифлоксацина у некоторых пациентов возможно удлинение интервала Q–T на ЭКГ. Анализ результатов ЭКГ показал, что удлинение интервала Q–Tc при применении моксифлоксацина составил 6±26 мс (1,4% по сравнению с исходным уровнем). Поскольку у женщин по сравнению с мужчинами наблюдается более длительный интервал Q–T, они могут быть более чувствительными к препаратам, удлиняющими интервал Q–T. Пациенты пожилого возраста также могут быть более восприимчивыми к ассоциированным с препаратом эффектам в отношении интервала Q–T.

Пациентам, принимающим моксифлоксацин, следует с осторожностью применять препараты, способными привести к снижению уровня калия (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Следует с осторожностью назначать моксифлоксацин пациентам с продолжающимися проаритмогенными состояниями (особенно пациентам пожилого возраста и более молодым женщинам), такими как острая ишемия миокарда или удлинение интервала Q–T , поскольку это повышает риск развития желудочковых аритмий, включая желудочковую тахикардию по типу «пируєт» (torsade de pointes), и остановки сердца (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Степень удлинения интервала Q–T может повышаться при повышении концентрации препарата. Поэтому не следует превышать рекомендуемую дозу.

Если во время лечения возникают симптомы аритмии, следует прекратить лечение и выполнить ЭКГ.

Повышенная чувствительность/аллергические реакции . Зафиксированы случаи развития гиперчувствительности и аллергических реакций после первого применения фторхинолонов, включая моксифлоксацин. Анафилактические реакции могут принимать форму жизнеугрожающего шока даже после первого применения препарата. В случаях клинического проявления тяжелых реакций гиперчувствительности необходимо прекратить применение моксифлоксацина и начать соответствующую терапию (например противошоковую).

Тяжелые нарушения функции печени . При применении моксифлоксацина сообщалось о случаях фульминантного гепатита, который потенциально приводит к печеночной недостаточности в том числе с летальным исходом (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В случае возникновения симптомов фульминантного гепатита, таких как астения, которая быстро развивается и сопровождается желтухой, темной мочой, склонностью к кровотечениям или печеночной энцефалопатией, пациентам рекомендуется проконсультироваться с врачом перед тем, как продолжать лечение.

В случае возникновения симптомов нарушения функции печени необходимо провести исследование функции печени.

Тяжелые побочные реакции со стороны кожи . При применении моксифлоксацина сообщалось о тяжелых побочных реакциях со стороны кожи, включая токсический эпидермальный некролиз (ТЭН, также известный как синдром Лайелла), синдром Стивенса-Джонсона (ССД) или острый генерализованный экзантематозный пустулез (ОГЭП), которые могут быть жизнеугрожающими или закончиться летальным исходом (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). При назначении пациенты должны быть проинформированы о признаках и симптомах тяжелых побочных реакций со стороны кожи и про необходимость тщательного мониторинга их появления. В случае появления признаков и симптомов, указывающих на эти реакции, применение моксифлоксацина следует немедленно прекратить и рассмотреть возможность проведения альтернативного лечения. Если у пациента при применении моксифлоксацина возникла указанная серьезная реакция как ССД, ТЭН или ОГЭП, ни в коем случае не следует возобновлять лечение моксифлоксацином.

Пациенты, склонные к развитию судорог . Известно, что хинолоны могут спровоцировать развитие судорожных приступов. Моксифлоксацин следует с осторожностью применять у пациентов с расстройствами ЦНС или с другими факторами риска, которые могут вызвать судорожные приступы или снизить судорожный порог. В случае возникновения судорог необходимо прекратить применение моксифлоксацина и принять соответствующие меры.

Длительные, инвалидизирующие и потенциально необратимые серьезные побочные реакции . Сообщалось о развитии очень редких длительных (в течение месяцев или лет), инвалидизирующих и потенциально необратимых серьезных побочных реакциях, влияющих на различные, или иногда на несколько систем организма человека (костно-мышечную, нервную, психическую системы и органы чувств), у пациентов, получавших хинолоны и фторхинолоны, независимо от их возраста и имеющихся факторов риска. В случае появления первых признаков или симптомов любой серьезной побочной реакции применение моксифлоксацина следует немедленно прекратить и обратиться за консультацией к врачу.

Периферическая нейропатия . У пациентов, получавших хинолоны или фторхинолоны, регистрировались случаи сенсорной или сенсомоторной полинейропатии, которая приводила к парестезии, гипестезии, дизестезии или слабости. Пациентам, принимающим моксифлоксацин, рекомендуется сообщать врачу о развитии следующих симптомов нейропатии: боль, жжение, покалывание, онемение или слабость, прежде чем продолжать лечение, чтобы предупредить возникновение потенциально необратимого состояния (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Реакции со стороны психики . Реакции со стороны психики могут развиваться даже после первого применения хинолонов, включая моксифлоксацин. В редких случаях депрессия или психотические реакции приводили к возникновению суицидальных мыслей и развитию самоагрессии, в частности попыток самоубийства (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В случае возникновения у пациента таких реакций необходимо прекратить применение моксифлоксацина и принять соответствующие меры. Рекомендуется с осторожностью назначать моксифлоксацин пациентам с психозами и психическими заболеваниями в анамнезе.

Диарея, ассоциированная с применением антибиотиков, включая колит . В связи с применением антибиотиков широкого спектра действия, в том числе моксифлоксацина, сообщалось о возникновении антибиотикассоциированной диареи (ААД) и антибиотикассоциированного колита (ААК), включая псевдомембранозный колит и диарею, ассоциированную с Clostridium difficile, которые по степени тяжести варьируют от умеренной диареи до колита с летальным исходом. Поэтому важно учитывать возможность такого диагноза у пациентов, у которых во время или после применения моксифлоксацина наблюдается тяжелая диарея. Если подозреваются или подтверждаются ААД или ААК, лечение противомикробными средствами, включая моксифлоксацин, следует прекратить и немедленно начать соответствующие терапевтические мероприятия. Кроме этого, необходимо провести надлежащие санитарно-эпидемические мероприятия с целью уменьшения риска передачи инфекции. Препараты, угнетающие перистальтику, противопоказаны пациентам, у которых наблюдается серьезная диарея.

Пациенты с тяжелой миастенией . Моксифлоксацин следует с осторожностью применять у пациентов с миастенией гравис в связи с возможностью обострения симптомов.

Тендинит и разрывы сухожилий . Тендинит и разрывы сухожилий (особенно ахиллова сухожилия, однако не только его), иногда двусторонние, могут возникать в течение 48 ч от начала лечения хинолонами или фторхинолонами или даже через несколько месяцев после прекращения терапии. Пациенты старшего возраста или с нарушениями функции почек или с трансплантированными органами, а также принимающие кортикостероиды, имеющие более высокий риск развития тендинита и разрывов сухожилий. Учитывая это, следует избегать одновременного применения кортикостероидов с моксифлоксацином.

При появлении первых признаков тендинита (например воспаление и отек, сопровождающийся болью) применение моксифлоксацина следует прекратить и рассмотреть возможность альтернативного лечения. Пораженную (-ые) конечность (-и) следует лечить должным образом (например иммобилизация). Не следует применять кортикостероиды при возникновении признаков тендинопатии.

Аневризма/расслоение стенки аорты, регургитация/недостаточность сердечного клапана . В эпидемиологических исследованиях сообщали о повышенном риске аневризмы и расслоения аорты, особенно у пациентов пожилого возраста, и регургитации аортального и митрального клапанов после применения фторхинолонов.

Были получены сообщения о случаях аневризмы и расслоения аорты, иногда осложненных разрывом (включая случаи с летальным исходом), и о регургитации/недостаточности любого из клапанов сердца у пациентов, получавших фторхинолоны (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Следовательно, фторхинолоны следует применять только после тщательной оценки соотношения польза/риск и рассмотрения других возможных вариантов лечения у пациентов с аневризмой аорты или врожденным пороком сердечного клапана в анамнезе, или у пациентов с наличием аневризмы и/или расслоения аорты или заболевания сердечного клапана, а также другие факторы риска или состояния, способствующие их развитию:

— как для аневризмы/расслоения аорты, так и для регургитации/недостаточности сердечного клапана (например, такие заболевания соединительной ткани как синдром Марфана или сосудистый синдром Элерса-Данлоса, синдром Тернера, болезнь Бехчета, гипертония, ревматоидный артрит);

— для аневризмы/расслоения аорты (например, такие заболевания сосудов как артериит Такаясу или гигантоклеточный артериит, или известный атеросклероз, или синдром Шегрена);

— для регургитации/недостаточности сердечного клапана (например, инфекционный эндокардит).

Риск аневризмы/расслоения аорты и их разрыв может быть повышен у пациентов, одновременно принимающих кортикостероиды. При возникновении резкой абдоминальной боли, боли в груди или спине пациентам следует немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью. Пациентам следует рекомендовать немедленно обращаться за медицинской помощью при появлении острой одышки, нового приступа учащенного сердцебиения, отека живота или нижних конечностей.

Пациенты с нарушениями функции почек . Следует с осторожностью применять моксифлоксацин у пациентов пожилого возраста с нарушениями функции почек, если они не способны поддерживать адекватный прием жидкости, поскольку обезвоживание повышает риск возникновения почечной недостаточности.

Нарушения со стороны органа зрения . Если наблюдается ухудшение зрения или иное воздействие на орган зрения, следует немедленно обратиться к врачу-офтальмологу (см. Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Дисгликемия . Как и при применении всех фторхинолонов при применении моксифлоксацина наблюдались отклонения от нормы показателей глюкозы в крови, включая гипогликемию и гипергликемию (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Среди пациентов, получавших моксифлоксацин, дисгликемия развивалась преимущественно у пациентов пожилого возраста, больных сахарным диабетом, получавших сопутствующую терапию пероральными гипогликемическими лекарственными средствами (например сульфонилмочевиной) или инсулином.

Зафиксированы случаи гипогликемической комы. Пациентам с сахарным диабетом рекомендуется тщательное наблюдение уровня глюкозы в крови (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Профилактика реакций фотосенсибилизации . При применении хинолонов у пациентов отмечаются реакции фотосенсибилизации. Однако исследования показали, что моксифлоксацин отличается низким риском возникновения фотосенсибилизации. Несмотря на это, следует рекомендовать пациентам избегать как ультрафиолетового облучения, так и продолжительного и/или интенсивного действия солнечного света во время лечения моксифлоксацином.

Пациенты с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы . Пациенты с недостаточной активностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (имеющейся или в семейном анамнезе) имеют склонность к гемолитическим реакциям при лечении хинолонами. Поэтому таким пациентам следует с осторожностью принимать моксифлоксацин.

Пациенты с воспалительными заболеваниями органов малого таза . Пациентам с осложненным воспалительным заболеваниям органов малого таза (например ассоциированным с трубно-яичниковым абсцессом или абсцессом малого таза), для которых считается необходимым проведение в/в терапии, лечение моксифлоксацином в таблетированной форме выпуска не рекомендуется.

Воспалительное заболевание органов малого таза может быть вызвано бактерией Neisseria gonorrhoeae, резистентной к фторхинолонам. Поэтому в таких случаях эмпирическое применение моксифлоксацина необходимо назначать одновременно с другим соответствующим антибиотиком (например цефалоспоринами), если невозможно полностью исключить наличие Neisseria gonorrhoeae, резистентной к моксифлоксацину. Если после 3 дней лечения не происходит улучшения клинического состояния, лечение следует пересмотреть.

Пациенты со специфическими осложненными инфекциями кожи и подкожной клетчатки . Клиническая эффективность в/в применения моксифлоксацина при лечении тяжелой инфекции, связанной с ожогами, фасциитом и диабетической стопой, которая сопровождается остеомиелитом, не установлена.

Влияние на биологические тесты . Лечение с применением моксифлоксацина может препятствовать проведению культурального анализа по выявлению Mycobacterium spp. в связи с подавлением микробиологического роста, что, со своей стороны, может вызвать ложноотрицательные результаты.

Пациенты с инфекциями, вызванными метициллинрезистентным золотистым стафилококком (МРЗС) . Моксифлоксацин не рекомендуется для лечения инфекций, вызванных МРЗС. В случае подозреваемой или подтвержденной инфекции, вызванной МРЗС, необходимо начать лечение соответствующим антибактериальным средством (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).

Дети . Моксифлоксацин вызывает поражение хрящей у молодых животных, поэтому применение препарата у детей (в возрасте до 18 лет) противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. Безопасность применения моксифлоксацина в период беременности не установлена. Результаты исследований на животных указывают на репродуктивную токсичность. Потенциальный риск для человека неизвестен.

В связи с выявленным риском повреждения фторхинолонами опорных суставов у молодых животных (по экспериментальным данным) и со случаями обратимых поражений суставов у детей, получавших лечение некоторыми фторхинолонами, моксифлоксацин противопоказано назначать беременным (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Период кормления грудью. Отсутствуют данные относительно применения препарата в период кормления грудью. Результаты доклинических исследований свидетельствуют, что небольшое количество моксифлоксацина может попадать в грудное молоко.

Учитывая отсутствие данных относительно людей и наличие экспериментальных данных о риске повреждения опорных хрящей в половонезрелых животных, грудное вскармливание противопоказано при терапии моксифлоксацином (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Фертильность. Исследования на животных не выявили влияния на фертильность.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Исследований влияния моксифлоксацина на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не проводили. Однако фторхинолоны, включая моксифлоксацин, могут ухудшать способность управлять транспортными средствами или другими механизмами из-за возникновения реакций со стороны ЦНС, например головокружение, острая временная потеря зрения или острая кратковременная потеря сознания, обморок (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Пациентам следует рекомендовать наблюдать за своей реакцией на моксифлоксацин прежде чем управлять транспортными средствами или работать с механизмами.