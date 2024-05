фармакодинамика. Домперидон — антагонист дофамина с противорвотными свойствами. Домперидон незначительно проникает через ГЭБ. Применение домперидона редко сопровождается экстрапирамидными побочными эффектами, особенно у взрослых, однако домперидон стимулирует выделение пролактина из гипофиза. Его противорвотное действие, возможно, обусловлено сочетанием периферического (гастрокинетического) действия и антагонизма к рецепторам дофамина в триггерной зоне хеморецепторов, которая находится вне ГЭБ в задней области (area postrema).

Исследования на животных, а также низкие концентрации, которые определялись в мозге, указывают на преимущественно периферическое действие домперидона на рецепторы дофамина.

Исследования у человека показали, что при приеме внутрь домперидон повышает давление в нижних отделах пищевода, улучшает антродуоденальную моторику и ускоряет эвакуацию из желудка. Домперидон не влияет на желудочную секрецию.

Тщательное исследование интервала Q–T было проведено у здоровых людей. Это исследование было двойным плацебо-контролируемым, и его проводили с использованием рекомендованных и сверхтерапевтических доз (10 и 20 мг 4 раза в сутки). При одновременном приеме 20 мг домперидона 4 раза в сутки отмечалось удлинение интервала Q–T, изменения варьировали от 3,4 до 5,9 мс в течение всего периода наблюдения, и этот показатель не превышал 10 мс. Удлинение интервала Q–T, наблюдаемое в этом исследовании, когда доперидон вводился в соответствии с рекомендованной дозой, не является клинически значимым.

Это отсутствие клинической значимости подтверждается фармакокинетическими параметрами и данными относительно интервала Q–Tc, полученными в ходе двух более ранних исследований, которые включали 5-дневное введение 20 и 40 мг домперидона 4 раза в сутки. ЭКГ записывали перед исследованием, на 5-й день через 1 ч (примерно в T max ) после утреннего приема дозы и через 3 дня. В обоих исследованиях не наблюдалось разницы между Q–Tc после активного лечения и применения плацебо. Таким образом, был сделан вывод, что прием домперидона в дозе 80 и 160 мг в сутки не имел клинически значимого влияния на Q–Tc у здоровых добровольцев.

Фармакокинетика. Абсорбция. Домперидон быстро абсорбируется при приеме внутрь натощак, Сmax в плазме крови достигается через 60 мин. Низкая биодоступность (приблизительно 15%) домперидона при пероральном введении обусловлена экстенсивным метаболизмом первого прохождения в стенке кишечника и печени. Хотя у здоровых людей биодоступность домперидона увеличивается при приеме его после еды, больным с жалобами желудочно-кишечного характера следует принимать домперидон за 15–30 мин до еды. Пониженная кислотность желудка уменьшает абсорбцию домперидона. При пероральном применении домперидона после еды максимальная абсорбция несколько замедляется.

Распределение. При пероральном введении домперидон не накапливается и не индуцирует собственный обмен; С max через 90 мин (21 нг/мл) после двухнедельного приема по 30 мг в сутки была почти такой же, как после приема первой дозы (18 нг/мл). Домперидон на 91–93% связывается с белками плазмы крови. Исследование распределения домперидона, проведенные на животных с помощью домперидона, меченого радиоактивным изотопом, показали его значительное распределение в тканях, но низкую концентрацию в головном мозге. У животных небольшие количества домперидона проникают через плаценту.

Метаболизм. Домперидон быстро и экстенсивно метаболизируется в печени путем гидроксилирования и N-деалкилирования. Исследования метаболизма in vitro с диагностическими ингибиторами показали, что CYP3A4 является главной формой цитохрома P450, вовлеченной в N-деалкилирование домперидона, а CYP3A4, CYP1A2 и CYP2E1 участвуют в ароматическом гидроксилировании домперидона.

Выведение. Выведение домперидона с мочой и калом составляет соответственно 31 и 66% от перорально введенной дозы. Выделение в неизмененном виде составляет небольшую часть (10% с калом и приблизительно 1% с мочой). Т ½ из плазмы крови после однократного приема дозы домперидона составляет 7–9 ч у здоровых добровольцев, но удлинен у больных с тяжелой почечной недостаточностью.

Особые группы пациентов

Нарушение функции печени. У пациентов с нарушением функции печени средней степени (7–9 баллов по шкале Пью, класс В по классификации Чайлда — Пью) AUC и C max домперидона были в 2,9 и 1,5 раза выше, соответственно, чем у здоровых добровольцев. Свободная фракция повышалась на 25%, а конечный Т ½ удлинялся с 15 до 23 ч. У пациентов с нарушением функции печени легкой степени наблюдалась экспозиция несколько ниже, чем у здоровых добровольцев, учитывая C max и AUC без изменений в связи с белками или конечным Т ½ . Применение домперидона пациентам с нарушением функции печени тяжелой степени не исследовалось (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Нарушение функции почек. У пациентов с нарушением функции почек тяжелой степени (уровень креатинина плазмы крови 6 мг/100 мл, то есть 0,6 ммоль/л ) T ½ домперидона увеличивается с 7,4 до 20,8 ч, но его концентрация в плазме крови ниже, чем у пациентов с нормальной функцией почек. Очень небольшое количество домперидона (примерно 1%) выводится почками в неизмененном виде (см. ПРИМЕНЕНИЕ).