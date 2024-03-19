Денигма раствор для орального применения (Denigma oral solution) (356869) - инструкция по применению ATC-классификация
Денигма раствор для орального применения инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. В проявлениях симптомов и прогрессировании нейродегенеративной деменции важную роль играет нарушение глутаматергической нейротрансмиссии, особенно с участием NMDA (N–метил–D–аспартат)–рецепторов.
Мемантин представляет собой потенциалзависимый, средней аффинности неконкурентный антагонист NMDA–рецепторов. Мемантин модулирует эффекты патологически повышенных уровней глутамата, что может привести к дисфункции нейронов.
Фармакокинетика.
Абсорбция. После приема внутрь мемантин хорошо всасывается. Абсолютная биодоступность мемантина составляет примерно 100%. Время достижения пика концентрации в плазме крови (Тmax ) — от 3 до 7 ч. Признаков воздействия еды на всасывание нет.
Распределение. Средний объем распределения мемантина составляет 9-11 л/кг. Приблизительно 45% мемантина связывается с протеинами плазмы крови.
Метаболизм. Мемантин подвергается частичному печеночному метаболизму. Печеночная микросомальная система ферментов CYP450 не играет значимой роли в метаболизме мемантина.
Выведение. Мемантин выводится преимущественно в неизмененном виде (около 48%) с мочой, Т½ в конечной фазе составляет 60–80 ч.
Остальные преимущественно превращаются в три полярных метаболита, которые имеют минимальную антагонистическую активность NMDA-рецептора: глюкуронидный конъюгат, 6-гидроксимемантин и 1-нитрозодеаминированный мемантин. Всего 74% принятой дозы выделяется в качестве суммы основного действующего вещества и глюкуронидного конъюгата. Почечный клиренс включает в себя активную канальцевую секрецию, которая регулируется с помощью рН-зависимой канальцевой реабсорбции.
Показания Денигма раствор для орального применения
Болезнь Альцгеймера от лёгкой степени тяжести до тяжелых форм.
Применение Денигма раствор для орального применения
Лечение следует начинать и проводить под наблюдением врача, имеющего опыт диагностики и терапии деменции при болезни Альцгеймера. Терапию следует начинать только при наличии опекуна, который будет контролировать прием препарата пациентом. Постановка диагноза осуществляется в соответствии с действующими рекомендациями. Переносимость и дозировку мемантина следует регулярно оценивать, желательно в течение 3 месяцев после начала терапии. После этого на регулярной основе проводится повторная оценка клинической пользы применения мемантина и переносимости лечения пациентом в соответствии с действующими клиническими рекомендациями. Поддерживающее лечение можно продолжать, пока терапевтический эффект остается благоприятным, а переносимость мемантина пациентом — хорошая. Решение о прекращении лечения мемантином рассматривают при отсутствии терапевтического эффекта или если пациент не переносит терапию препаратом.
Препарат Денигма, раствор для орального применения, следует принимать 1 или 2 раза в сутки каждый день в одно и то же время независимо от еды. Рекомендуемая начальная доза составляет 5 мг 1 раз в сутки. Дозу следует увеличивать на 5 мг еженедельно (см. таблицу 1). Максимальная суточная дозировка составляет 20 мг.
Таблица 1.
Дозировка для взрослых пациентов с нормальной функцией почек
|Вид лечения
|Период
|Суточная доза
|Кратность приема
|Титрование дозы
|1-я неделя (1-7 день)
|5 мг (2,5 мл)
|1 раз в сутки
|2-я неделя (8-14 день)
|10 мг (5 мл)
|2 раза в сутки
|3-я неделя (15-21 день)
|1 5 мг (7,5 мл)
|2 раза в сутки
|4-я неделя (22-28 день)
|20 мг (10 мл)
|2 раза в сутки
|Поддерживающее лечение
|5-й и последующие недели приема препарата
|20 мг (10 мл)
|2 раза в сутки
Нельзя смешивать препарат с какой–либо другой жидкостью. Раствор для орального применения отмеряется с помощью специальной мерной ложки, идущей в комплекте с препаратом.
Если пациент пропустил один прием препарата Денигма, не нужно удваивать дозу во время следующего приема. Следующую дозу следует принимать в соответствии с графиком приема. Если пациент пропускал прием препарата Денигма в течение нескольких дней, может возникнуть потребность в уменьшении дозы, а после этого — в постепенном увеличении и в соответствии с описанной выше схемой.
Нарушение функции почек. Для пациентов с нарушениями функции почек легкой степени (клиренс креатинина 50–80 мл/мин) корректировка дозы препарата не требуется. Пациентам с нарушениями функции почек средней степени (клиренс креатинина 30–49 мл/мин) следует применять суточную дозу 10 мг. Если эта доза хорошо переносится пациентом в течение по меньшей мере 7 дней лечения, она может быть увеличена до 20 мг/сут согласно стандартной схеме подбора доз. Пациентам с нарушениями функции почек тяжелой степени (клиренс креатинина 5–29 мл /мин) назначать суточную дозу 10 мг.
Нарушение функции печени. Для пациентов с нарушениями функции печени легкой или средней степени (классы А и В по классификации Чайлда-Пью ) коррекция дозы не требуется. Данные о применении мемантина пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени отсутствуют, поэтому не рекомендуется назначать мемантин пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени.
Дети. Препарат не предназначен для применения детям до 18 лет.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к действующему веществу или любому другому компоненту препарата.
Побочные эффекты
Со стороны крови и лимфатической системы: агранулоцитоз, лейкопения (в том числе нейтропения), панцитопения, тромбоцитопения, тромботическая тромбоцитопеническая пурпура.
Инфекции и инвазии: грибковые инфекции.
Со стороны иммунной системы реакции повышенной чувствительности, аллергические реакции.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: аллергические реакции со стороны кожи, включая синдром Стивенса-Джонсона.
Со стороны психики: сонливость, запутанность сознания, галлюцинации1, психотические реакции2.
Со стороны нервной системы: головокружение, нарушение равновесия, нарушение походки, судорожные приступы.
Со стороны сердца: сердечная недостаточность.
Со стороны сосудов: АГ; венозный тромбоз/тромбоэмболия.
Со стороны дыхательной системы: диспноэ (одышка).
Со стороны пищеварительного тракта: запор, рвота, панкреатит2.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышение показателей функциональных проб печени; гепатит.
Со стороны почек и мочевыводящей системы: острые нарушения функции почек (включая повышение креатинина и почечную недостаточность).
Общие нарушения: головные боли, повышенная утомляемость.
1Галлюцинации в основном наблюдались у пациентов с болезнью Альцгеймера тяжелой степени.
2Отдельные сообщения при медицинском применении.
Болезнь Альцгеймера ассоциируется с депрессией, мнениями суицидального характера и попытками самоубийства. О таких случаях также сообщал и при применении мемантина.
Особые указания
Следует соблюдать осторожность при назначении препарата больным эпилепсией, пациентам с эпизодами судорог в анамнезе, а также пациентам с факторами риска развития эпилепсии.
Следует избегать одновременного применения с такими N-метил-D-аспартатом (NMDA)-антагонистами как амантадин, кетамин или декстрометорфан. Эти соединения влияют на одну и ту же систему рецепторов, что и мемантин, а потому побочные эффекты (преимущественно связанные с центральной нервной системой) могут быть более частыми или более выраженными (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Некоторые факторы, приводящие к повышению уровня рН мочи, могут привести к необходимости тщательного наблюдения за состоянием пациента. К таким факторам относятся радикальное изменение рациона, например переход и из мясной пищи на вегетарианскую, или чрезмерный прием антацидных желудочных средств. Кроме того, уровень рН мочи может также повышаться при таких заболеваниях как почечный тубулярный ацидоз (НТА) или при серьезных инфекциях мочевыводящих путей, вызванных возбудителями рода Proteus.
Имеются только ограниченные данные по применению мемантина у пациентов , недавно перенесших инфаркт миокарда, пациентов с декомпенсированной застойной сердечной недостаточностью ( NYHA) III – IV ), а также с неконтролируемой артериальной гипертензией, поэтому за пациентами с такими заболеваниями необходим тщательный надзор.
Вспомогательные вещества.
Денигма, раствор для орального применения, 2 мг/мл, содержит 0,65 г сорбита в 1 мл (эквивалентно 6,5 г при применении максимальной рекомендуемой суточной дозы). При установленной непереносимости некоторых сахаров следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.
Препарат содержит метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат, которые могут вызывать аллергические реакции (возможно, замедленные).
Применение в период беременности и кормления грудью.
Беременность. Данных по применению мемантина в период беременности нет. Экспериментальные исследования на животных указывают на возможность замедления внутриутробного роста при воздействии концентраций, идентичных или несколько больше тех, которые применяют для человека. Потенциальный риск для человека неизвестен. Мемантин не следует применять в период беременности, за исключением случаев крайней необходимости.
Период кормления грудью. Неизвестно, проникает ли мемантин в грудное молоко, что, возможно, учитывая липофильность субстанции. Женщинам, применяющим мемантин, следует воздержаться от кормления грудью.
Фертильность. Не наблюдалось негативного влияния мемантина на фертильность мужчин и женщин.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Болезнь Альцгеймера от средней тяжести до тяжелых форм обычно приводит к ухудшению способности управлять автотранспортными средствами и управлять другими механизмами. При этом мемантин оказывает незначительное или умеренное влияние на способность управлять автотранспортными средствами и управлять другими механизмами, поэтому амбулаторные пациенты должны соблюдать особую осторожность при совершении вышеупомянутых операций.
Взаимодействия
Учитывая фармакологический эффект и механизм действия мемантина возможные нижеуказанные взаимодействия.
Механизм действия предполагает усиление эффектов L–допы, допаминергических агонистов и антихолинергических средств при одновременном применении таких NMDA-антагонистов как мемантин. Возможно ослабление эффектов барбитуратов и нейролептических средств. Совместное применение мемантина и спазмолитических средств, дантролена или баклофена может модифицировать их эффекты и указать необходимость коррекции доз.
Следует избегать одновременного применения мемантина и амантадина из–за риска развития фармакотоксического психоза. Оба соединения являются химически связанными NMDA-антагонистами. То же самое может касаться и кетамина и декстрометорфана. (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Существуют данные по риску возникновения психоза при совместном применении мемантина и фенитоина.
Другие вещества, такие как циметидин, ранитидин, прокаинамид, хинидин, хинин и никотин, которые используют ту же катионную транспортную систему почек, что и амантадин, возможно, также способны взаимодействовать с мемантином, учитывая потенциальный риск повышения его концентрации в плазме крови.
При совместном применении мемантина с гидрохлоротиазидом (ГХТ) или любой комбинацией с ГХТ возможно снижение уровня ГХТ в плазме крови.
Были сообщения об отдельных случаях повышения международного нормализованного соотношения (МНС) при применении мемантина пациентами, принимающими варфарин. Хотя причинная связь не установлена, необходим тщательный мониторинг протромбинового времени или МНС у пациентов, одновременно принимающих пероральные антикоагулянты и мемантин.
Нет указаний на существенные эффекты взаимодействия мемантина с глибуридом/метформином или донепезилом. Не выявлено влияние мемантина на фармакокинетику галантамина.
Мемантин не подавляет изоферменты CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, флавинсодержащую монооксигеназу, эпоксид гидролаза или сульфатион in vitro .
Передозировка
Данные по передозировке ограничены.
Симптомы. Применение относительно высоких доз (200 мг и 105 мг/сут в течение 3 дней соответственно ) сопровождалось такими симптомами как чувство усталости, слабость и/или диарея или отсутствием каких-либо симптомов. В случаях передозировки дозой ниже 140 мг или в случаях, когда доза была неизвестна, у пациентов наблюдались симптомы, связанные с нарушениями со стороны центральной нервной системы (спутанность сознания, дряблость, сонливость, головокружение, возбуждение, агрессия, галлюцинации и нарушение походки) и/или со стороны желудочно-кишечного тракта (рвота и диарея).
В случае тяжелой передозировки мемантина (2000 мг) у пациента наблюдались расстройства со стороны ЦНС (пациент находился в коме в течение 10 дней, а позже наблюдались диплопия и возбуждение). После симптоматического лечения и плазмафереза пациент выздоровел без последствий.
В противном случае передозировка высокой дозой мемантина (400 мг) наблюдались расстройства со стороны центральной нервной системы, такие как беспокойство, психоз, зрительные галлюцинации, склонность к судорогам, сонливость, ступор и потеря сознания. Пациент поправился.
Лечение. Лечение симптоматическое, специфического антидота нет. Следует применить стандартные клинические процедуры для удаления действующего вещества из организма: промывание желудка, прием активированного угля (для предупреждения возможной кишечно-печеночной рециркуляции мемантина), подкисление мочи и диурез.
В случае клинических признаков или симптомов, свидетельствующих о чрезмерной общей стимуляции центральной нервной системы, следует с осторожностью применять симптоматические лечебные мероприятия.
Условия хранения
при температуре не выше 25 ºС в оригинальной упаковке. После первого вскрытия флакона препарат хранить не более 3 месяцев.