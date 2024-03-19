Лечение следует начинать и проводить под наблюдением врача, имеющего опыт диагностики и терапии деменции при болезни Альцгеймера. Терапию следует начинать только при наличии опекуна, который будет контролировать прием препарата пациентом. Постановка диагноза осуществляется в соответствии с действующими рекомендациями. Переносимость и дозировку мемантина следует регулярно оценивать, желательно в течение 3 месяцев после начала терапии. После этого на регулярной основе проводится повторная оценка клинической пользы применения мемантина и переносимости лечения пациентом в соответствии с действующими клиническими рекомендациями. Поддерживающее лечение можно продолжать, пока терапевтический эффект остается благоприятным, а переносимость мемантина пациентом — хорошая. Решение о прекращении лечения мемантином рассматривают при отсутствии терапевтического эффекта или если пациент не переносит терапию препаратом.

Препарат Денигма, раствор для орального применения, следует принимать 1 или 2 раза в сутки каждый день в одно и то же время независимо от еды. Рекомендуемая начальная доза составляет 5 мг 1 раз в сутки. Дозу следует увеличивать на 5 мг еженедельно (см. таблицу 1). Максимальная суточная дозировка составляет 20 мг.

Таблица 1.

Дозировка для взрослых пациентов с нормальной функцией почек



Вид лечения Период Суточная доза Кратность приема Титрование дозы 1-я неделя (1-7 день) 5 мг (2,5 мл) 1 раз в сутки 2-я неделя (8-14 день) 10 мг (5 мл) 2 раза в сутки 3-я неделя (15-21 день) 1 5 мг (7,5 мл) 2 раза в сутки 4-я неделя (22-28 день) 20 мг (10 мл) 2 раза в сутки Поддерживающее лечение 5-й и последующие недели приема препарата 20 мг (10 мл) 2 раза в сутки

Нельзя смешивать препарат с какой–либо другой жидкостью. Раствор для орального применения отмеряется с помощью специальной мерной ложки, идущей в комплекте с препаратом.

Если пациент пропустил один прием препарата Денигма, не нужно удваивать дозу во время следующего приема. Следующую дозу следует принимать в соответствии с графиком приема. Если пациент пропускал прием препарата Денигма в течение нескольких дней, может возникнуть потребность в уменьшении дозы, а после этого — в постепенном увеличении и в соответствии с описанной выше схемой.

Нарушение функции почек. Для пациентов с нарушениями функции почек легкой степени (клиренс креатинина 50–80 мл/мин) корректировка дозы препарата не требуется. Пациентам с нарушениями функции почек средней степени (клиренс креатинина 30–49 мл/мин) следует применять суточную дозу 10 мг. Если эта доза хорошо переносится пациентом в течение по меньшей мере 7 дней лечения, она может быть увеличена до 20 мг/сут согласно стандартной схеме подбора доз. Пациентам с нарушениями функции почек тяжелой степени (клиренс креатинина 5–29 мл /мин) назначать суточную дозу 10 мг.

Нарушение функции печени. Для пациентов с нарушениями функции печени легкой или средней степени (классы А и В по классификации Чайлда-Пью ) коррекция дозы не требуется. Данные о применении мемантина пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени отсутствуют, поэтому не рекомендуется назначать мемантин пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени.

Дети. Препарат не предназначен для применения детям до 18 лет.