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L-AКК (L-AKK) (356514) - инструкция по применению Диетические добавки

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L-AКК (L-AKK)
Цена в городе Киев
от 246,35 грн
Без рецепта
30 шт от 246,35 грн
В наличии в 69 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
6.1. Диетические добавки для поддержания функции сердечно-сосудистой системы