Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
384,50
Экономия при брони: -40,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
256,46
Экономия при брони: -26,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
7.3 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
384,50
Экономия при брони: -40,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 53
7.9 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 52
8.0 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
374,70
Экономия при брони: -30,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
8.2 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
374,70
Экономия при брони: -30,60 грн
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 178
5.0 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Мерефа, ул. Днепровская, 148-А
23.4 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Дружбы, 12-В
48.1 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ковяги, ул. Привокзальная, 2
50.5 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Краснокутск, ул. Мира, 141-А
77.8 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
99.4 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
360,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
99.6 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
360,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
107.2 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
360,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
107.3 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
360,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
115.7 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
360,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Опошня, ул. Победы, 2-А
117.5 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
360,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Опошня, ул. Панаса Мирного, 47
118.5 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
360,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Диканька, ул. Медицинская, 42-А
123.6 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
360,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Диканька, ул. Мазепы Ивана, 5
124.6 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
360,40 грн