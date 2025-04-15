Львов (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
360,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
360,40 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
360,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
360,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
384,50
Экономия при брони: -45,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
128,04
Экономия при брони: -15,22 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
360,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
384,50
Экономия при брони: -45,70 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
256,46
Экономия при брони: -30,48 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
384,50
Экономия при брони: -45,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
360,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
381,70
Экономия при брони: -42,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
384,50
Экономия при брони: -45,70 грн
D.s.
Львов, ул. Федьковича, 26
1.2 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
360,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
381,70
Экономия при брони: -42,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
L-AKK капсулы №30
Форсаж Плюс