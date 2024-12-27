Атраксан (Atraxan) (356367) - инструкция по применению ATC-классификация
Атраксан инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Транексамовая кислота оказывает антигеморрагическое действие путем ингибирования фибринолитических свойств плазмина. Происходит формирование комплекса с участием транексамовой кислоты и плазминогена; транексамовая кислота связывается с плазминогеном при его превращении в плазмин. Воздействие комплекса транексамовой кислоты и плазмина на активность фибрина ниже, чем действие только одного плазмина. Данные исследований in vitro показали, что высокие дозы транексамовой кислоты снижали характеристики активности указанного комплекса.
Педиатрическая популяция (дети в возрасте от 1 года). В научной литературе описано 12 исследований эффективности в детской кардиохирургии с привлечением 1073 детей; из них 631 пациент получал транексамовую кислоту. Состояние большинства из них оценивалось по сравнению с контрольной группой плацебо. Исследуемая популяция была гетерогенной по отношению к возрасту, типу хирургического вмешательства, режиму дозирования. Результаты исследования применения транексамовой кислоты свидетельствуют о снижении потери крови и уменьшении потребности в применении препаратов крови в педиатрической кардиохирургии при использовании искусственного кровообращения (кардиопульмональное искусственное кровообращение) в ходе операций с высоким риском кровотечения, особенно у «цианотических» (с существенным нарушением кровообращения) пациентов или пациентов, которым производят повторную операцию. Как установлено, наиболее адаптированный режим дозировки может быть следующим:
– первое введение (нагрузочная доза) — болюсная инфузия 10 мг/кг массы тела, вводить в период после начального наркоза и до разреза кожи;
– непрерывное введение путем инфузии 10 мг/кг/ч или инъекционное введение в адаптер насоса искусственного кровообращения в дозе, скорректированной для процедуры указанного хирургического вмешательства, или в дозе, рассчитанной в соответствии с массой тела пациентов — 10 мг/кг массы тела, или введение в адаптер насоса искусственного кровообращения и заключительная инъекция в дозе 10 мг/кг массы тела в конце хирургического вмешательства с применением искусственного кровообращения.
Некоторые данные позволяют предположить, что непрерывная инфузия более приемлема, поскольку она будет поддерживать терапевтическую концентрацию в плазме крови в ходе операции. Не проведено специфических исследований соотношения доза/эффект или фармакокинетических исследований с участием детей.
Фармакокинетика. Абсорбция. Пиковая концентрация транексамовой кислоты в плазме крови быстро достигается после кратковременной в/в инфузии, после чего показатели концентрации в плазме крови начинают снижаться мультиэкспоненциально.
Распределение. При терапевтических уровнях в плазме крови показатель связывания транексамовой кислоты с белками плазмы крови составляет около 3%; как считается, показатели связывания полностью объясняются связыванием с плазминогеном. Транексамовая кислота не связывается с сывороточным альбумином. Начальный объем распределения составляет около 9–12 л.
Транексамовая кислота проникает через плаценту. После в/в инъекции дозы 10 мг/кг массы тела у беременных концентрация транексамовой кислоты в сыворотке крови находится в диапазоне 10–53 мкг/мл, тогда как концентрация в пуповинной крови — в диапазоне 4–31 мкг/мл. Транексамовая кислота быстро проникает в суставную жидкость и ткани синовиальной оболочки. После в/в инъекции дозы 10 мг/кг массы тела у пациентов, перенесших операции на колене, показатели концентрации в суставной жидкости были подобны таковым в сыворотке крови. Показатели концентрации транексамовой кислоты в ряде других тканей и жидкостей соответствуют показателям, выявленным в крови (в грудном молоке — 1/100 часть, в спинномозговой жидкости — 1/10, во внутриглазной жидкости — 1/10). Транексамовая кислота обнаружена в сперме, где она ингибирует фибринолитическую активность, но практически не влияет на миграцию (подвижность) сперматозоидов.
Выведение. Лекарственное средство выделяется в основном с мочой в виде неизмененного соединения. Уринарная экскреция посредством механизма клубочковой фильтрации является основным путём элиминации. Почечный клиренс практически эквивалентен плазменному клиренсу (110–116 мл/мин). Около 90% транексамовой кислоты выводится в течение первых 24 ч после в/в введения дозы 10 мг/кг массы тела. Т½ транексамовой кислоты составляет около 3 ч.
Особые группы пациентов. Плазменная концентрация повышается у пациентов с почечной недостаточностью. При участии детей не проведено специфических фармакокинетических исследований.
Показания Атраксан
кровотечение или риск кровотечения при усилении фибринолиза, как генерализованного, так и местного, у взрослых и детей в возрасте от 1 года.
Специфические показания включают кровотечения, обусловленные повышенным общим или местным фибринолизом, такие как:
– меноррагия и метрорагия;
– желудочно-кишечные кровотечения;
– геморрагические нарушения мочевыводящих путей, возникшие в связи с хирургическим вмешательством на предстательной железе или вследствие оперативного вмешательства или процедур на мочевыводящих путях;
– отоларингологические (удаление аденоидов, тонзиллэктомия) и стоматологические (удаление зубов) оперативные вмешательства;
– гинекологические операции или осложнения в акушерской практике;
– торакальные, абдоминальные и другие крупные хирургические оперативные вмешательства, например сердечно-сосудистая хирургия;
– контроль кровоизлияний в связи с введением фибринолитического лекарственного средства.
Применение Атраксан
Атраксан вводить в/в (капельно, струйно).
Взрослые. При генерализованном фибринолизе транексамовую кислоту вводить медленно в/в в дозе 1 г (2 ампулы по 5 мл) или 15 мг/кг массы тела каждые 6–8 ч, скорость введения — 1 мл/мин.
При местном фибринолизе рекомендуется применять препарат, начиная с дозы 500 мг (1 ампула по 5 мл) до 1 г (2 ампулы по 5 мл) в/в медленно (примерно 1 мл/мин) 2–3 раза в сутки.
Дозировка для пациентов с нарушением функции почек. При почечной недостаточности применение транексамовой кислоты противопоказано пациентам с тяжелой почечной недостаточностью. Для пациентов с легкой или умеренной почечной недостаточностью дозу транексамовой кислоты следует снизить в соответствии с показателями уровня сывороточного креатинина:
Таблица 1
|Сывороточный креатинин
|Доза (в/в)
|Введение
|мкмоль/л
|мг/10 мл
|120–249
|1,35–2,82
|10 мг/кг массы тела
|Каждые 12 ч
|250–500
|2,82–5,65
|10 мг/кг массы тела
|Каждые 24 ч
|>500
|>5,65
|5 мг/кг массы тела
|Каждые 24 ч
Дозировка для пациентов с нарушением функции печени. Пациентам с нарушениями функции печени коррекция дозы не требуется.
Применение у детей. У детей в возрасте от 1 года применять по показаниям (см. ПОКАЗАНИЯ), дозировка — около 20 мг/кг/сут. Однако данные по эффективности и безопасности относительно особенностей дозирования при применении у детей по указанным показаниям ограничены.
Аспекты эффективности, особенности дозировки и безопасности применения транексамовой кислоты у детей, перенесших операцию на сердце, не исследованы в полном объеме.
Применение у пациентов пожилого возраста. Обычно коррекция дозы не требуется, если нет признаков почечной недостаточности.
Для в/в инфузии Атраксан может быть смешан с большинством инфузионных р-ров, таких как р-ры электролитов, р-ры углеводов, р-ры аминокислот, а также р-ры декстрана. К Атраксану можно добавлять гепарин.
Рекомендуется применять разбавленную смесь сразу после приготовления.
Дети. Максимальная разовая доза для детей в возрасте от 1 года — 10 мг/кг массы тела. Максимальная суточная доза составляет 20 мг/кг массы тела.
Противопоказания
– повышенная чувствительность к активному веществу или любому из компонентов препарата.
– Острый венозный или артериальный тромбоз.
– Фибринолитические состояния после коагулопатии потребления, за исключением чрезмерной активации фибринолитической системы при остром тяжелом кровотечении.
– Тяжелая почечная недостаточность (риск накопления лекарственного средства).
– Судороги в анамнезе.
– Интратекальное и внутрижелудочковое инъекционное введение, интрацеребральное введение (риск отека головного мозга с дальнейшим развитием судорог).
Побочные эффекты
ниже отмечены побочные реакции, систематизированные в соответствии с классификатором MedDRA (основные классы систем органов). В пределах каждого класса систем органов побочные реакции упорядочены по частоте. В каждой группе по частоте побочные реакции представлены в порядке уменьшения выраженности проявлений. Частота определена следующим образом: очень часто (>1/10); часто (>1/100 до <1/10); нечасто (>1/1000 до <1/100); неизвестно (невозможно оценить по имеющимся данным).
Пищеварительный тракт: часто — диарея, рвота, тошнота.
Кожа и подкожная клетчатка: редко — аллергические дерматиты.
Система крови и лимфатическая система: неизвестно — ощущение недомогания с артериальной гипотензией, потерей сознания или без такового (как правило, после слишком быстрой в/в инъекции, как исключение — после перорального введения). Артериальная или венозная тромбоэмболия на любых участках.
Нервная система: неизвестно — судороги, в частности, в случае неправильного применения.
Орган зрения: неизвестно — нарушение зрения, включая нарушение цветовосприятия.
Иммунная система: неизвестно — реакции гиперчувствительности, включая анафилактические реакции.
Особые указания
следует строго соблюдать указанные показания и способ применения:
– в/в инъекции следует делать очень медленно;
– транексамовую кислоту нельзя вводить в/м.
Судороги. У пациентов зарегистрированы случаи судорог, связанных с лечением транексамовой кислотой. Во время операций аортокоронарного шунтирования большинство из указанных случаев зарегистрированы после в/в введения транексамовой кислоты в высоких дозах. При применении рекомендованных низких доз транексамовой кислоты частота послеоперационных судорог была такой же, как у пациентов, у которых не применяли это лекарственное средство.
Нарушение зрения. Должно быть уделено внимание возможным офтальмологическим осложнениям, включая нарушение зрения, размытость зрения, нарушение цветовосприятия. В таких случаях лечение следует прекратить. При непрерывном длительном применении транексамовой кислоты (инъекции) следует регулярно проводить офтальмологическое обследование (в том числе проверка остроты зрения, цветоощущения, глазного дна, поля зрения). При возникновении патологических офтальмологических изменений, особенно при заболеваниях сетчатки, после соответствующей консультации специалиста врач должен решить вопрос о необходимости и возможности долгосрочного применения транексамовой кислоты (инъекции) в каждом конкретном случае.
Гематурия. При гематурии из верхних мочевых путей может возникнуть опасность обструкции уретры.
Тромбоэмболические осложнения. Перед назначением транексамовой кислоты следует рассмотреть факторы риска тромбоэмболических осложнений. Пациентам с наличием в анамнезе тромбоэмболических заболеваний и пациентам, у которых по данным семейного анамнеза есть риск тромбоэмболических осложнений (пациенты с высоким риском тромбофилии), транексамовую кислоту (р-р для инъекций) следует вводить только в случаях, когда имеются прямые жизненные показания. При этом лечение следует начинать после консультации специалиста, имеющего опыт в гемостазиологии, и под строгим наблюдением врача.
Вследствие повышенного риска развития тромбоза транексамовую кислоту следует применять с осторожностью у пациентов, принимающих пероральные контрацептивы.
Диссеминированная внутрисосудистая коагуляция (ДВК). Пациенты с синдромом ДВК обычно не должны получать лечение с применением транексамовой кислоты. Если необходимо применение транексамовой кислоты, ее следует назначать исключительно при наличии преимущественной активации фибринолитической системы с острым тяжелым кровотечением. Характерно, что гематологический профиль при этих состояниях близится к следующему: сокращение времени лизиса эуглобулинового сгустка; удлинение протромбинового времени; снижение плазменных уровней фибриногена, факторов V и VIII, плазминогена, фибринолизина и α2-макроглобулина; нормальные плазменные уровни Р и Р-комплекса; то есть факторы II (протромбин), VIII и X; повышение уровней в плазме крови продуктов распада фибриногена; обычный уровень тромбоцитов. Вышеприведенное предполагает, что основное заболевание само по себе не изменяет разных элементов этого профиля. В таких острых случаях для остановки кровотечения достаточно однократной дозы 1 г транексамовой кислоты. Возможность применения транексамовой кислоты при синдроме ДВК у пациента следует рассматривать только при наличии соответствующей гематологической лабораторной базы и клинического опыта.
Применение в период беременности или кормления грудью. Женщины репродуктивного возраста должны применять эффективные средства контрацепции.
Клинических данных по применению транексамовой кислоты у беременных недостаточно.
В I триместр беременности применение транексамовой кислоты не рекомендуется.
Ограниченные клинические данные по применению транексамовой кислоты при различных клинических геморрагических состояниях в ІІ и ІІІ триместр не продемонстрировали негативного влияния на плод.
Транексамовую кислоту применять в период беременности возможно только в том случае, если ожидаемая терапевтическая польза для матери оправдывает потенциальный риск для плода.
Транексамова кислота проникает в материнское молоко. Таким образом, грудное вскармливание не рекомендуется.
Отсутствуют клинические данные о влиянии транексамовой кислоты на фертильность.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Исследования по оценке влияния на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами отсутствуют.
Взаимодействия
исследования взаимодействия лекарственных средств не проводили.
Сочетанный (одновременный) прием антикоагулянтов должен происходить под строгим наблюдением врача, имеющего опыт в этом направлении терапии. Лекарственные препараты, воздействующие на гемостаз, следует применять с осторожностью у пациентов, получающих лечение с применением транексамовой кислоты.
Существует риск увеличения тромбообразования при применении с эстрогенами.
Кроме того, антифибринолитическое действие препарата может быть антагонизировано при применении тромболитиков.
Несовместимость. Транексамовую кислоту для инъекций нельзя добавлять в кровь для переливания или в р-ры, содержащие пенициллин.
Передозировка
не было сообщений о случаях передозировки.
Симптомы передозировки могут включать головокружение, головные боли, артериальную гипотензию и судороги (конвульсии). Также показано, что судороги обычно имеют тенденцию к более частому появлению с повышением дозы.
Лечение передозировки симптоматическое.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.