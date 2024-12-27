фармакодинамика. Транексамовая кислота оказывает антигеморрагическое действие путем ингибирования фибринолитических свойств плазмина. Происходит формирование комплекса с участием транексамовой кислоты и плазминогена; транексамовая кислота связывается с плазминогеном при его превращении в плазмин. Воздействие комплекса транексамовой кислоты и плазмина на активность фибрина ниже, чем действие только одного плазмина. Данные исследований in vitro показали, что высокие дозы транексамовой кислоты снижали характеристики активности указанного комплекса.

Педиатрическая популяция (дети в возрасте от 1 года). В научной литературе описано 12 исследований эффективности в детской кардиохирургии с привлечением 1073 детей; из них 631 пациент получал транексамовую кислоту. Состояние большинства из них оценивалось по сравнению с контрольной группой плацебо. Исследуемая популяция была гетерогенной по отношению к возрасту, типу хирургического вмешательства, режиму дозирования. Результаты исследования применения транексамовой кислоты свидетельствуют о снижении потери крови и уменьшении потребности в применении препаратов крови в педиатрической кардиохирургии при использовании искусственного кровообращения (кардиопульмональное искусственное кровообращение) в ходе операций с высоким риском кровотечения, особенно у «цианотических» (с существенным нарушением кровообращения) пациентов или пациентов, которым производят повторную операцию. Как установлено, наиболее адаптированный режим дозировки может быть следующим:

– первое введение (нагрузочная доза) — болюсная инфузия 10 мг/кг массы тела, вводить в период после начального наркоза и до разреза кожи;

– непрерывное введение путем инфузии 10 мг/кг/ч или инъекционное введение в адаптер насоса искусственного кровообращения в дозе, скорректированной для процедуры указанного хирургического вмешательства, или в дозе, рассчитанной в соответствии с массой тела пациентов — 10 мг/кг массы тела, или введение в адаптер насоса искусственного кровообращения и заключительная инъекция в дозе 10 мг/кг массы тела в конце хирургического вмешательства с применением искусственного кровообращения.

Некоторые данные позволяют предположить, что непрерывная инфузия более приемлема, поскольку она будет поддерживать терапевтическую концентрацию в плазме крови в ходе операции. Не проведено специфических исследований соотношения доза/эффект или фармакокинетических исследований с участием детей.

Фармакокинетика. Абсорбция. Пиковая концентрация транексамовой кислоты в плазме крови быстро достигается после кратковременной в/в инфузии, после чего показатели концентрации в плазме крови начинают снижаться мультиэкспоненциально.

Распределение. При терапевтических уровнях в плазме крови показатель связывания транексамовой кислоты с белками плазмы крови составляет около 3%; как считается, показатели связывания полностью объясняются связыванием с плазминогеном. Транексамовая кислота не связывается с сывороточным альбумином. Начальный объем распределения составляет около 9–12 л.

Транексамовая кислота проникает через плаценту. После в/в инъекции дозы 10 мг/кг массы тела у беременных концентрация транексамовой кислоты в сыворотке крови находится в диапазоне 10–53 мкг/мл, тогда как концентрация в пуповинной крови — в диапазоне 4–31 мкг/мл. Транексамовая кислота быстро проникает в суставную жидкость и ткани синовиальной оболочки. После в/в инъекции дозы 10 мг/кг массы тела у пациентов, перенесших операции на колене, показатели концентрации в суставной жидкости были подобны таковым в сыворотке крови. Показатели концентрации транексамовой кислоты в ряде других тканей и жидкостей соответствуют показателям, выявленным в крови (в грудном молоке — 1/100 часть, в спинномозговой жидкости — 1/10, во внутриглазной жидкости — 1/10). Транексамовая кислота обнаружена в сперме, где она ингибирует фибринолитическую активность, но практически не влияет на миграцию (подвижность) сперматозоидов.

Выведение. Лекарственное средство выделяется в основном с мочой в виде неизмененного соединения. Уринарная экскреция посредством механизма клубочковой фильтрации является основным путём элиминации. Почечный клиренс практически эквивалентен плазменному клиренсу (110–116 мл/мин). Около 90% транексамовой кислоты выводится в течение первых 24 ч после в/в введения дозы 10 мг/кг массы тела. Т ½ транексамовой кислоты составляет около 3 ч.

Особые группы пациентов. Плазменная концентрация повышается у пациентов с почечной недостаточностью. При участии детей не проведено специфических фармакокинетических исследований.