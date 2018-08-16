Аксетин порошок для р–ра для инъекций (Axetine powder for solution for injection) (356287) - инструкция по применению ATC-классификация
Аксетин порошок для р ра для инъекций инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Цефуроксим — это бактерицидный цефалоспориновый антибиотик, проявляющий высокую активность в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая штаммы, продуцирующие β-лактамазы. Цефуроксим является устойчивым к действию β-лактамаз и поэтому, соответственно, проявляет активность в отношении многих ампициллин- или амоксициллинрезистентных штаммов. Основной механизм бактерицидного действия — нарушение синтеза стенки бактериальной клетки.
Приобретенная резистентность к антибиотику отличается в разных регионах и может меняться со временем, а для отдельных штаммов может отличаться существенно. При наличии резистентности желательно обратиться к местным данным по чувствительности к антибиотику, особенно при лечении тяжелых инфекций.
Препарат высокоактивный против Staphylococcus aureus (метициллинчувствительные штаммы) и коагулазонегативных стафилококков (метициллинчувствительные штаммы), Haemophilus influenzae, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Streptococcus mitis (viridians group), Clostridium spp., Proteus mirabilis, Proteus rettgeri, Salmonella typhi, Salmonella typhimurium и других штаммов Salmonella, Shigella spp., Neisseria spp. (включая штаммы Neisseria gonorrhoea, продуцирующие β-лактамазу), Bordetella pertussis. Препарат проявляет умеренную чувствительность против Proteus vulgaris, Morganella morganii (Proteus morganii) и Bacteroides fragilis.
Микроорганизмы, нечувствительные к цефуроксиму: Clostridium difficile, Pseudomonas spp., Campylobacter spp., Acinetobacter calcoaceticus, Legionella spp., метициллинрезистентные штаммы Staphylococcus aureus и коагулазонегативных стафилококков.
Некоторые штаммы таких видов также оказались нечувствительными к цефуроксиму: Streptococcus faecalis, Morganella morganii, Proteus vulgaris, Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp. и Bacteroides fragilis.
In vitro цефуроксим в сочетании с аминогликозидными антибиотиками оказывает как минимум аддитивное действие, иногда с признаками синергизма.
Фармакокинетика. Cmax цефуроксима в сыворотке крови достигается через 30–45 мин после в/м введения. Т½ цефуроксима при в/в и в/м введении составляет около 70 мин. Одновременное введение пробенецида замедляет выведение цефуроксима и вызывает повышение его концентрации в сыворотке крови.
Связывание с белками плазмы крови колеблется в диапазоне 33–50%.
В течение 24 ч с момента введения препарат практически полностью (85–90%) выводится в неизмененном виде с мочой, большая часть препарата выводится в первые 6 ч.
Цефуроксим не метаболизируется и выводится путем клубочковой фильтрации и канальцевой секреции.
Уровень цефуроксима в сыворотке крови снижается путем диализа.
Концентрация цефуроксима, превышающая минимальную подавляющую концентрацию для большинства распространенных патогенных микроорганизмов, достигается в костной ткани, синовиальной и внутриглазной жидкостях. Цефуроксим проникает через ГЭБ при воспалении мозговых оболочек.
Показания Аксетин порошок для р ра для инъекций
Аксетин порошок для раствора для инъекций
Аксетин следует применять для лечения нижеперечисленных инфекций у взрослых и детей, в том числе новорожденных (от рождения).
- Негоспитальная пневмония.
- Обострение хронического бронхита.
- Осложненные инфекции мочевыводящих путей, включая пиелонефрит.
- Инфекции мягких тканей: целлюлит, эризипелоид, раневые инфекции.
- Внутрибрюшные инфекции (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
- Профилактика инфицирования при операциях на ЖКТ (в том числе пищеводе), при ортопедических, сердечно-сосудистых и гинекологических операциях (включая кесарево сечение).
Цефуроксим следует назначать вместе с другими антибактериальными препаратами при лечении и профилактике инфекций, в случае высокой вероятности анаэробной инфекции. Следует принимать во внимание официальные рекомендации относительно соответствующего применения антибактериальных средств.
Применение Аксетин порошок для р ра для инъекций
Аксетин порошок для р-ра для инъекций
Взрослые и дети (масса тела ≥40 кг)
|Показания
|Дозировка
|Внебольничная пневмония и обострение хронического бронхита
|750 мг каждые 8 ч (в/в или в/м)
|Инфекции мягких тканей: целлюлит, эризипелоид, раневые инфекции
|Внутрибрюшные инфекции
|Осложненные инфекции мочевыводящих путей, включая пиелонефрит
|1,5 г каждые 8 ч (в/в или в/м)
|Тяжелые инфекции
|750 мг каждые 6 ч (в/в)
|Профилактика возникновения инфекционных осложнений при операциях на ЖКТ, гинекологических операциях (включая кесарево сечение) и ортопедических операциях
|1,5 г в/в в стадии индукции анестезии. Эту дозу можно дополнить дополнительным в/м введением 750 мг через 8 и 16 ч
|Профилактика возникновения инфекционных осложнений при сердечно-сосудистых операциях и операциях на пищеводе
|1,5 г в/в в стадии индукции анестезии. Эту дозу можно дополнить дополнительным в/м введением 750 мг каждые 8 ч в течение 24 ч
Дети (масса тела <40 кг)
|Показания
|Новорожденные и младенцы в возрасте >3 нед и дети с массой тела <40 кг
|Новорожденные (до 3 нед)
|Внебольничная пневмония
|30–100 мг/кг/сут (в/в), разделенные на 3–4 введения; для большинства инфекционных болезней оптимальная доза составляет 60 мг/кг/сут
|30–100 мг/кг/сут (в/в), разделенные на 2–3 введения (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА)
|Осложненные инфекции мочевыводящих путей, включая пиелонефрит
|Инфекции мягких тканей: целлюлит, эризипелоид, раневые инфекции
|Внутрибрюшные инфекции
Пациенты с почечной недостаточностью. Цефуроксим в основном выделяется почками. Поэтому, как и при применении других подобных антибиотиков, пациентам с нарушенной функцией почек рекомендуется снижать дозу Аксетина для компенсации более медленной экскреции препарата.
Нет необходимости снижать стандартную дозу (750 мг—1,5 г 3 раза в сутки), если уровень клиренса креатинина >20 мл/мин (T½ составляет 1,7–2,6 ч). Взрослым с выраженным нарушением функции почек (клиренс креатинина 10–20 мл/мин, T½ составляет 4,3–6,5 ч) рекомендуется доза 750 мг 2 раза в сутки, в более тяжелых случаях (клиренс креатинина <10 мл/мин, T½ составляет 14,8–22,3 ч) — 750 мг 1 раз в сутки.
При гемодиализе (T½ — 3,75 ч) следует вводить 750 мг в/в или в/м в конце каждого сеанса диализа. Дополнительно к парентеральному введению цефуроксим натрия можно добавлять к перитонеальной диализной жидкости (обычно 250 мг на каждые 2 л диализной жидкости). Для пациентов, находящихся на программном гемодиализе (T½ составляет 7,9–12,6 ч) или высокопоточной гемофильтрации (T½ — 1,6 ч) в отделениях интенсивной терапии, рекомендуемая доза составляет 750 мг 2 раза в сутки. Пациентам, находящимся на низкопоточной гемофильтрации, необходимо придерживаться схемы дозирования как для лечения при нарушении функции почек.
Пациенты с печеночной недостаточностью. Цефуроксим в основном выделяется почками. У пациентов с печеночной недостаточностью не ожидается влияния на фармакокинетику цефуроксима.
Особенности введения препарата. Аксетин можно вводить путем медленной в/в инъекции продолжительностью более 3–5 мин непосредственно в вену или в трубку капельницы или инфузии продолжительностью не менее 30–60 мин. Аксетин можно вводить также путем глубокой в/м инъекции. Для в/м введения следует добавить 3 мл воды для инъекций к 750 мг цефуроксима или 6 мл воды для инъекций до 1,5 г. Осторожно встряхнуть до образования непрозрачной суспензии.
Для в/в введения растворить 750 мг цефуроксима в не менее 6 мл воды для инъекций, 1,5 г — в размере не менее чем 15 мл. Для инфузий, длящихся не более 30 мин, 1,5 г разведенного цефуроксима добавить в 50–100 мл совместимой инфузионной жидкости. Во время хранения уже разведенных р-ров могут происходить изменения насыщенности цвета.
Препарат выпускается также в форме цефуроксима аксетила для перорального применения, что позволяет назначать последовательно после парентерального введения препарата его пероральные формы, если это клинически целесообразно.
Дети. Препарат применять с первых дней жизни.
Противопоказания
повышенная чувствительность к цефуроксиму.
Повышенная чувствительность к цефалоспориновым антибиотикам.
Наличие в анамнезе тяжелой гиперчувствительности (например анафилактические реакции) к другим β-лактамным антибиотикам (пенициллины, монобактамы и карбапенемы).
Побочные эффекты
побочные реакции преимущественно редкие (<1/10 000) и в целом легкие и обратимые по своему характеру. Частота возникновения, приведенная ниже, приблизительна, поскольку для большинства реакций нет достаточных данных для такого подсчета. Кроме того, частота побочных реакций варьирует в зависимости от показания.
Критерии оценки частоты возникновения побочных эффектов: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 — <1/10); нечасто (≥1/1000 — <1/100); редко (≥1/10 000 — <1/1000); очень редко (<1/10 000).
Инфекции и инвазии: редко — чрезмерный рост нечувствительных микроорганизмов, например, Candida, Clostridium difficile.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: часто — нейтропения, эозинофилия, снижение уровня гемоглобина, редко — лейкопения, положительный тест Кумбса, редко — тромбоцитопения, очень редко — гемолитическая анемия.
Цефалоспорины имеют свойство абсорбироваться на поверхности мембраны красных кровяных клеток и взаимодействовать с антителами, вызывая положительный результат теста Кумбса, что может влиять на определение группы крови, и очень редко — гемолитическую анемию.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включающие редко — медикаментозную лихорадку, очень редко — интерстициальный нефрит, анафилаксию, кожный васкулит.
Со стороны ЖКТ: нечасто — дискомфорт в ЖКТ, очень редко — псевдомембранозный колит (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны гепатобилиарной системы: часто — транзиторное повышение уровня печеночных ферментов, редко — транзиторное повышение уровня билирубина.
Транзиторное повышение уровня печеночных ферментов или билирубина возникало главным образом у пациентов с существующей патологией печени, но данных о вредном влиянии на печень нет.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — кожная сыпь, крапивница и зуд; очень редко — полиморфная эритема, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, ангионевротический отек.
Со стороны мочевыделительной системы: очень редко — повышение уровня креатинина в плазме крови, азота мочевины в крови и снижение уровня клиренса креатинина.
Общие нарушения и реакции в месте введения: часто — реакции в месте введения, которые могут включать боль и тромбофлебит.
Вероятность возникновения боли в месте в/м введения большая при применении высоких доз, однако это вряд ли будет причиной прекращения лечения.
Профиль безопасности при применении цефуроксима натрия у детей соответствует профилю безопасности взрослых.
Отчет о подозреваемых побочных реакциях. Отчет о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства имеет важное значение. Это позволяет проводить непрерывный мониторинг соотношения пользы и рисков, связанных с применением препарата.
В случае возникновения побочных реакций и вопросов безопасности применения лекарственного средства обращайтесь через форму обратной связи сайта: www.ukraine.medochemie.com.
Особые указания
реакции гиперчувствительности. Как и при применении других β-лактамных антибиотиков, сообщали о тяжелых, а иногда и о летальных реакциях гиперчувствительности. В случае возникновения тяжелых реакций гиперчувствительности лечение цефуроксимом следует немедленно прекратить и принять соответствующие неотложные меры.
Перед началом лечения следует определить у пациента наличие в анамнезе тяжелых реакций гиперчувствительности к цефуроксиму, цефалоспориновым антибиотикам или другим β-лактамным антибиотикам. С особой осторожностью назначать пациентам, у которых отмечены реакции гиперчувствительности к пенициллинам или другим β-лактамным антибиотикам.
Одновременное применение с сильнодействующими диуретиками и аминогликозидными антибиотиками. Цефалоспориновые антибиотики в высоких дозах следует с осторожностью назначать больным, получающим лечение сильнодействующими диуретиками, такими как фуросемид, или аминогликозидными антибиотиками, поскольку есть сообщения о случаях нежелательного влияния на функцию почек при таком сочетании лекарств. Функцию почек необходимо контролировать у этих больных так же, как у лиц пожилого возраста, а также у пациентов с почечной недостаточностью (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Чрезмерный рост нечувствительных микроорганизмов. Применение цефуроксима может привести к чрезмерному росту Candida. Длительное лечение может также привести к чрезмерному росту других нечувствительных микроорганизмов (например enterococci и Clostridium difficile), что, в свою очередь, может потребовать прекращения лечения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
При применении антибиотиков сообщали о случаях псевдомембранозного колита различной степени тяжести: от легкой формы до угрожающего жизни состояния. Поэтому важно иметь это в виду, если у пациентов возникает тяжелая диарея во время или после применения цефуроксима (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Следует прекратить терапию цефуроксимом и применить специфическое лечение Clostridium difficile. Лекарственные средства, которые подавляют перистальтику, не следует применять.
Интраабдоминальные инфекции. Учитывая спектр антибактериальной активности, цефуроксим не подходит для лечения инфекций, вызванных грамотрицательными неферментирующими бактериями (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Влияние на диагностические тесты. Положительный тест Кумбса, связанный с применением цефуроксима, может влиять на перекрестную пробу на совместимость крови (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Цефуроксим незначительно может влиять на результаты исследований с использованием методик, основанных на восстановлении меди (Бенедикта, Фелинга, Клинитест), но это не приводит к ложноположительным результатам, как в случаях с некоторыми другими цефалоспоринами.
Поскольку при ферроцианидном тесте возможен ложноотрицательный результат, для определения уровня глюкозы в крови/плазме крови пациентов, которые лечатся цефуроксимом натрия, рекомендуется использовать глюкозооксидазную или гексокиназную методику.
Препарат содержит натрий. Это следует иметь в виду пациентам, которые придерживаются диеты с контролируемым содержанием натрия.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Существуют ограниченные данные по применению цефуроксима у беременных. Данных об эмбриотоксическом и тератогенном действии цефуроксима не получено, однако, как и при применении других лекарств, препарат следует с осторожностью назначать беременным только в случае, когда польза применения лекарственного средства преобладает над возможными рисками.
Установлено, что цефуроксим проникает через плаценту и достигает терапевтических доз в амниотической жидкости и пуповинной крови после в/м или в/в дозы для матери.
Кормление грудью. Цефуроксим проникает в грудное молоко в небольшом количестве. При применении препарата в терапевтических дозах не ожидается развития побочных реакций, но нельзя исключить риск появления диареи или грибковой инфекции слизистых оболочек. Поэтому может возникнуть необходимость в прекращении кормления грудью. Следует принять решение о прекращении кормления грудью или прекращении/отказе от применения цефуроксима с учетом пользы от грудного вскармливания для ребенка и пользы от терапии для женщины.
Фертильность. Отсутствуют данные о влиянии цефуроксима натрия на фертильность у человека. В исследованиях репродуктивной функции на животных не зафиксировано влияния этого лекарственного средства на фертильность.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Данные отсутствуют, однако поскольку цефуроксим может вызвать головокружение, пациентов следует предупредить, что управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами необходимо с осторожностью.
Взаимодействия
как и другие антибиотики, цефуроксим может влиять на микрофлору кишечника, что приводит к снижению реабсорбции эстрогенов и эффективности комбинированных пероральных контрацептивов.
Цефуроксим выводится путем клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. Одновременное применение с пробенецидом не рекомендуется, так как при этом увеличивается Т½ антибиотика и повышается Cmax в сыворотке крови.
Потенциально нефротоксические препараты и петлевые диуретики. Цефалоспориновые антибиотики в высоких дозах следует с осторожностью назначать больным, получающим лечение сильнодействующими диуретиками, такими как фуросемид, или потенциально нефротоксическими препаратами, такими как аминогликозидные антибиотики, поскольку есть сообщения о случаях нежелательного влияния на функцию почек при таком сочетании лекарств.
Другие взаимодействия. Определение уровня глюкозы в крови/плазме (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Одновременное применение с пероральными антикоагулянтами может привести к увеличению международного нормализованного отношения.
Несовместимость. Аксетин не следует смешивать в одном шприце с аминогликозидными антибиотиками.
рН 2,74% р-ра бикарбоната натрия для инъекций существенно влияет на цвет р-ра, поэтому этот р-р не рекомендуется для разведения цефуроксима. Однако в случае необходимости, если больной получает р-р бикарбоната натрия в/в путем инфузии, Аксетин можно ввести непосредственно в трубку капельницы.
1,5 г Аксетина, растворенного в 15 мл воды для инъекций, можно применять вместе с инъекцией метронидазола (500 мг/100 мл), оба препарата сохраняют свою активность в течение 24 ч при температуре ниже 25 °С.
1,5 г Аксетина совместимы с 1 г азлоциллина (в 15 мл растворителя) или с 5 г азлоциллина (в 50 мл растворителя) в течение 24 ч при температуре 4 °С и 6 ч при температуре 25 °С.
Аксетин можно хранить в течение 24 ч при температуре 25 °С в 5% или 10% р-ре ксилитола для инъекций.
Аксетин совместим с р-рами, содержащими до 1% лидокаина гидрохлорида.
Аксетин совместим с большинством общеупотребляемых р-ров для в/в инъекций. Он сохраняет свои свойства в течение 24 ч при комнатной температуре в таких р-рах: 0,9% р-р хлорида натрия для инъекций; 5% р-р глюкозы для инъекций; 0,18% р-р хлорида натрия с 4% р-ром глюкозы для инъекций; 5% р-р глюкозы с 0,9% р-ром хлорида натрия для инъекций; 5% р-р глюкозы с 0,45% р-ром хлорида натрия для инъекций; 5% р-р глюкозы с 0,225% р-ром хлорида натрия для инъекций; 10% р-р глюкозы для инъекций; 10% р-р инвертированной глюкозы в воде для инъекций; р-р Рингера; р-р Рингер-лактата; М/6 р-р натрия лактата; р-р Хартмана.
Стабильность Аксетина в 0,9% р-ре хлорида натрия для инъекций с 5% р-ром глюкозы не меняется при наличии гидрокортизона натрия фосфата.
Аксетин также совместим в течение 24 ч при комнатной температуре при разведении в р-ре для инфузий с гепарином (10 или 50 ед./мл) в 0,9% р-ре хлорида натрия для инъекций с р-ром хлорида калия (10 или 40 мэкв/л) в 0,9% р-ре хлорида натрия для инъекций.
Передозировка
передозировка цефалоспоринов может вызвать неврологические осложнения, включая энцефалопатию, судороги и кому. Симптомы передозировки могут возникнуть, если доза препарата не была соответствующим образом скорректирована для пациентов с нарушением функции почек (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Уровень цефуроксима в сыворотке крови может быть снижен путем гемодиализа и перитонеального диализа.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. В случае крайней необходимости готовый р-р или суспензию хранят в холодильнике в течение 24 ч при температуре 2–8 °С.