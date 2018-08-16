реакции гиперчувствительности . Как и при применении других β-лактамных антибиотиков, сообщали о тяжелых, а иногда и о летальных реакциях гиперчувствительности. В случае возникновения тяжелых реакций гиперчувствительности лечение цефуроксимом следует немедленно прекратить и принять соответствующие неотложные меры.

Перед началом лечения следует определить у пациента наличие в анамнезе тяжелых реакций гиперчувствительности к цефуроксиму, цефалоспориновым антибиотикам или другим β-лактамным антибиотикам. С особой осторожностью назначать пациентам, у которых отмечены реакции гиперчувствительности к пенициллинам или другим β-лактамным антибиотикам.

Одновременное применение с сильнодействующими диуретиками и аминогликозидными антибиотиками . Цефалоспориновые антибиотики в высоких дозах следует с осторожностью назначать больным, получающим лечение сильнодействующими диуретиками, такими как фуросемид, или аминогликозидными антибиотиками, поскольку есть сообщения о случаях нежелательного влияния на функцию почек при таком сочетании лекарств. Функцию почек необходимо контролировать у этих больных так же, как у лиц пожилого возраста, а также у пациентов с почечной недостаточностью (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Чрезмерный рост нечувствительных микроорганизмов . Применение цефуроксима может привести к чрезмерному росту Candida. Длительное лечение может также привести к чрезмерному росту других нечувствительных микроорганизмов (например enterococci и Clostridium difficile), что, в свою очередь, может потребовать прекращения лечения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

При применении антибиотиков сообщали о случаях псевдомембранозного колита различной степени тяжести: от легкой формы до угрожающего жизни состояния. Поэтому важно иметь это в виду, если у пациентов возникает тяжелая диарея во время или после применения цефуроксима (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Следует прекратить терапию цефуроксимом и применить специфическое лечение Clostridium difficile. Лекарственные средства, которые подавляют перистальтику, не следует применять.

Интраабдоминальные инфекции . Учитывая спектр антибактериальной активности, цефуроксим не подходит для лечения инфекций, вызванных грамотрицательными неферментирующими бактериями (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).

Влияние на диагностические тесты . Положительный тест Кумбса, связанный с применением цефуроксима, может влиять на перекрестную пробу на совместимость крови (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Цефуроксим незначительно может влиять на результаты исследований с использованием методик, основанных на восстановлении меди (Бенедикта, Фелинга, Клинитест), но это не приводит к ложноположительным результатам, как в случаях с некоторыми другими цефалоспоринами.

Поскольку при ферроцианидном тесте возможен ложноотрицательный результат, для определения уровня глюкозы в крови/плазме крови пациентов, которые лечатся цефуроксимом натрия, рекомендуется использовать глюкозооксидазную или гексокиназную методику.

Препарат содержит натрий. Это следует иметь в виду пациентам, которые придерживаются диеты с контролируемым содержанием натрия.

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность . Существуют ограниченные данные по применению цефуроксима у беременных. Данных об эмбриотоксическом и тератогенном действии цефуроксима не получено, однако, как и при применении других лекарств, препарат следует с осторожностью назначать беременным только в случае, когда польза применения лекарственного средства преобладает над возможными рисками.

Установлено, что цефуроксим проникает через плаценту и достигает терапевтических доз в амниотической жидкости и пуповинной крови после в/м или в/в дозы для матери.

Кормление грудью . Цефуроксим проникает в грудное молоко в небольшом количестве. При применении препарата в терапевтических дозах не ожидается развития побочных реакций, но нельзя исключить риск появления диареи или грибковой инфекции слизистых оболочек. Поэтому может возникнуть необходимость в прекращении кормления грудью. Следует принять решение о прекращении кормления грудью или прекращении/отказе от применения цефуроксима с учетом пользы от грудного вскармливания для ребенка и пользы от терапии для женщины.

Фертильность . Отсутствуют данные о влиянии цефуроксима натрия на фертильность у человека. В исследованиях репродуктивной функции на животных не зафиксировано влияния этого лекарственного средства на фертильность.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Данные отсутствуют, однако поскольку цефуроксим может вызвать головокружение, пациентов следует предупредить, что управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами необходимо с осторожностью.