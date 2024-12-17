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Апсорбин (Apsorbin) (356250) - инструкция по применению ATC-классификация

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Апсорбин (Apsorbin)
Цена в городе Киев
от 99,00 грн
Без рецепта
10 шт, 3,76 г от 99,00 грн
В наличии в 157 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Порошок для оральной суспензии
Дозировка
3,76 г
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
A07B C05 Диосмектит
Регистрационное удостоверение
UA/17825/01/01 от 17.12.2019
Международное название
DIOSMECTITUM* (ДИОСМЕКТИТ *)

Апсорбин инструкция по применению

Состав

действующее вещество: диосмектит;

1 саше содержит диосмектита — 3 г;

вспомогательные вещества: глюкоза, моногидрат; сахарин натрия; ванилин.

Лекарственная форма

Порошок для оральной суспензии.

Основные физико-химические свойства: порошок от почти белого до светло-серого или бежевого цвета с характерным запахом ванили. Допускается наличие вкраплений.

Фармакотерапевтическая группа

Антидиарейные препараты; средства, применяемые для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний кишечника. Другие энтеросорбенты.

Код АТХ А07В С05.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Диосмектит — это двойной силикат алюминия и магния.

Благодаря стереометрической структуре и высокой пластической вязкости Апсорбин имеет высокую обволакивающую способность по отношению к слизистой оболочке пищеварительного тракта.

Диосмектит путем взаимодействия с гликопротеинами слизистой оболочки увеличивает резистентность слизи к раздражителям. Воздействуя на барьерную функцию слизистой оболочки пищеварительной системы и благодаря высокой способности к связыванию со слизистой оболочкой защищает слизистую оболочку пищеварительного тракта. Диосмектит является радиопрозрачным, не окрашивает кал и в обычных дозах не влияет на физиологическое время прохождения через кишечник.

Комбинированные результаты сравнительных исследований эффективности диосмектита и плацебо у пациентов, страдающих от острой диареи, показали значительное снижение частоты стула в течение первых 72 часов в группе пациентов, получавших лечение диосмектитом в сочетании с пероральной регидратацией.

Фармакокинетика.

Благодаря структуре диосмектита Апсорбин не абсорбируется и не метаболизируется.

Показания

  • Симптоматическое лечение острой диареи у детей и младенцев (в комплексной терапии с раствором для пероральной регидратации), и у взрослых.
  • Симптоматическое лечение хронической диареи.
  • Симптоматическое лечение боли, связанной с эзофагогастродуоденальными и кишечными заболеваниями.

Противопоказания

  • Повышенная чувствительность к диосмектиту или к одному из вспомогательных веществ.
  • Кишечная непроходимость.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Адсорбирующие свойства этого лекарственного средства могут влиять на степень и/или скорость всасывания других веществ, поэтому рекомендуется не применять другие лекарственные средства одновременно с препаратом Апсорбин.

Особенности применения

Диосмектит следует принимать с осторожностью пациентам с тяжелым хроническим запором в анамнезе.

Лекарственное средство применять для лечения детей и младенцев от 1 месяца.

У детей острую диарею следует лечить в комплексе с ранним применением раствора для пероральной регидратации (РПР) для предотвращения дегидратации.

Для взрослых лечение не исключает регидратацию в случае необходимости.

Объем регидратации с помощью раствора для пероральной или внутривенной регидратации зависит от интенсивности диареи, возраста пациента и особенностей течения заболевания.

Пациенту следует сообщить о необходимости:

  • регидратации с помощью значительного объема соленых или сладких жидкостей для компенсации потери жидкости, вызванной диареей (средняя суточная потребность организма взрослого в воде составляет 2 литра);
  • поддержания приема пищи, пока продолжается диарея:

- с исключением некоторых продуктов, особенно сырых овощей и фруктов, зеленых овощей, пряных блюд, а также замороженных пищевых продуктов или напитков;

- с предоставлением преимущества запеченному мясу и рису.

Лекарственное средство содержит глюкозу. Оно не рекомендовано пациентам с синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы.

Если нарушения не исчезают в течение 7 дней, следует обратиться к врачу.

Если боль связана с высокой температурой или рвотой, следует обратиться к врачу немедленно.

Способ применения и дозы

Лечение острой диареи

Дети с 1 месяца до 1 года: 2 саше в сутки в течение 3 дней, затем 1 саше в сутки.

Дети с 1 года: 4 саше в сутки в течение 3 дней, затем 2 саше в сутки.

Взрослые: в среднем 3 саше в сутки. Дозу лекарственного средства можно удвоить в начале лечения.

Другие показания

Дети с 1 месяца до 1 года: 1 саше в сутки.

Дети с 1 до 2 лет: от 1 до 2 саше в сутки.

Дети с 2 лет: 2 — 3 саше в сутки.

Взрослые: в среднем 3 саше в сутки.

Способ применения

Содержимое саше необходимо смешать до образования суспензии непосредственно перед применением.

Рекомендуется принимать:

  • после еды при эзофагитах;
  • между приемами пищи при других показаниях.

Дети и младенцы от 1 месяца

Содержимое саше можно смешать в бутылочке с 50 мл воды для применения в течение дня, или хорошо перемешать с полужидкой пищей, такой как бульон, компот, пюре, детское питание.

Взрослые

Содержимое саше можно смешать с половиной стакана воды.

Дети

Применять для лечения детей от 1 месяца.

Побочные реакции

Частота побочных реакций классифицируется следующим образом: распространенные (≥ 1/100 до ≤ 1/10); нераспространенные (≥ 1/1000 до ≤ 1/100).

Со стороны желудочно-кишечного тракта

Распространенные: запор, который обычно проходит после снижения дозы, но в некоторых случаях может потребовать прекращения лечения.

Нераспространенные: метеоризм, рвота.

В течение послерегистрационного периода сообщали о случаях возникновения реакций повышенной чувствительности (частота неизвестна), включавших крапивницу, сыпь, зуд и ангионевротический отек. Также сообщали о случаях возникновения запора.

Срок годности

3 года.

Не использовать препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Не требует специальных условий хранения.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 3,76 г в саше. По 10 или 30 саше в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

АО «Фармак».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 74.

Апсорбин
Апсорбин порошок для оральной суспензии 3,76 г саше, №10
от 99,00 грн
В наличии в 157 аптеках
Цены в аптеках
Апсорбин
Апсорбин порошок для оральной суспензии 3,76 г саше, №10
от 99,00 грн
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