Апсорбин (Apsorbin) (356250) - инструкция по применению ATC-классификация
Апсорбин инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: диосмектит;
1 саше содержит диосмектита — 3 г;
вспомогательные вещества: глюкоза, моногидрат; сахарин натрия; ванилин.
Лекарственная форма
Порошок для оральной суспензии.
Основные физико-химические свойства: порошок от почти белого до светло-серого или бежевого цвета с характерным запахом ванили. Допускается наличие вкраплений.
Фармакотерапевтическая группа
Антидиарейные препараты; средства, применяемые для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний кишечника. Другие энтеросорбенты.
Код АТХ А07В С05.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Диосмектит — это двойной силикат алюминия и магния.
Благодаря стереометрической структуре и высокой пластической вязкости Апсорбин имеет высокую обволакивающую способность по отношению к слизистой оболочке пищеварительного тракта.
Диосмектит путем взаимодействия с гликопротеинами слизистой оболочки увеличивает резистентность слизи к раздражителям. Воздействуя на барьерную функцию слизистой оболочки пищеварительной системы и благодаря высокой способности к связыванию со слизистой оболочкой защищает слизистую оболочку пищеварительного тракта. Диосмектит является радиопрозрачным, не окрашивает кал и в обычных дозах не влияет на физиологическое время прохождения через кишечник.
Комбинированные результаты сравнительных исследований эффективности диосмектита и плацебо у пациентов, страдающих от острой диареи, показали значительное снижение частоты стула в течение первых 72 часов в группе пациентов, получавших лечение диосмектитом в сочетании с пероральной регидратацией.
Фармакокинетика.
Благодаря структуре диосмектита Апсорбин не абсорбируется и не метаболизируется.
Показания
- Симптоматическое лечение острой диареи у детей и младенцев (в комплексной терапии с раствором для пероральной регидратации), и у взрослых.
- Симптоматическое лечение хронической диареи.
- Симптоматическое лечение боли, связанной с эзофагогастродуоденальными и кишечными заболеваниями.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к диосмектиту или к одному из вспомогательных веществ.
- Кишечная непроходимость.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Адсорбирующие свойства этого лекарственного средства могут влиять на степень и/или скорость всасывания других веществ, поэтому рекомендуется не применять другие лекарственные средства одновременно с препаратом Апсорбин.
Особенности применения
Диосмектит следует принимать с осторожностью пациентам с тяжелым хроническим запором в анамнезе.
Лекарственное средство применять для лечения детей и младенцев от 1 месяца.
У детей острую диарею следует лечить в комплексе с ранним применением раствора для пероральной регидратации (РПР) для предотвращения дегидратации.
Для взрослых лечение не исключает регидратацию в случае необходимости.
Объем регидратации с помощью раствора для пероральной или внутривенной регидратации зависит от интенсивности диареи, возраста пациента и особенностей течения заболевания.
Пациенту следует сообщить о необходимости:
- регидратации с помощью значительного объема соленых или сладких жидкостей для компенсации потери жидкости, вызванной диареей (средняя суточная потребность организма взрослого в воде составляет 2 литра);
- поддержания приема пищи, пока продолжается диарея:
- с исключением некоторых продуктов, особенно сырых овощей и фруктов, зеленых овощей, пряных блюд, а также замороженных пищевых продуктов или напитков;
- с предоставлением преимущества запеченному мясу и рису.
Лекарственное средство содержит глюкозу. Оно не рекомендовано пациентам с синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы.
Если нарушения не исчезают в течение 7 дней, следует обратиться к врачу.
Если боль связана с высокой температурой или рвотой, следует обратиться к врачу немедленно.
Способ применения и дозы
Лечение острой диареи
Дети с 1 месяца до 1 года: 2 саше в сутки в течение 3 дней, затем 1 саше в сутки.
Дети с 1 года: 4 саше в сутки в течение 3 дней, затем 2 саше в сутки.
Взрослые: в среднем 3 саше в сутки. Дозу лекарственного средства можно удвоить в начале лечения.
Другие показания
Дети с 1 месяца до 1 года: 1 саше в сутки.
Дети с 1 до 2 лет: от 1 до 2 саше в сутки.
Дети с 2 лет: 2 — 3 саше в сутки.
Взрослые: в среднем 3 саше в сутки.
Способ применения
Содержимое саше необходимо смешать до образования суспензии непосредственно перед применением.
Рекомендуется принимать:
- после еды при эзофагитах;
- между приемами пищи при других показаниях.
Дети и младенцы от 1 месяца
Содержимое саше можно смешать в бутылочке с 50 мл воды для применения в течение дня, или хорошо перемешать с полужидкой пищей, такой как бульон, компот, пюре, детское питание.
Взрослые
Содержимое саше можно смешать с половиной стакана воды.
Дети
Применять для лечения детей от 1 месяца.
Побочные реакции
Частота побочных реакций классифицируется следующим образом: распространенные (≥ 1/100 до ≤ 1/10); нераспространенные (≥ 1/1000 до ≤ 1/100).
Со стороны желудочно-кишечного тракта
Распространенные: запор, который обычно проходит после снижения дозы, но в некоторых случаях может потребовать прекращения лечения.
Нераспространенные: метеоризм, рвота.
В течение послерегистрационного периода сообщали о случаях возникновения реакций повышенной чувствительности (частота неизвестна), включавших крапивницу, сыпь, зуд и ангионевротический отек. Также сообщали о случаях возникновения запора.
Срок годности
3 года.
Не использовать препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Не требует специальных условий хранения.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 3,76 г в саше. По 10 или 30 саше в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
АО «Фармак».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 74.