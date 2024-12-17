Фармакодинамика.

Диосмектит — это двойной силикат алюминия и магния.

Благодаря стереометрической структуре и высокой пластической вязкости Апсорбин имеет высокую обволакивающую способность по отношению к слизистой оболочке пищеварительного тракта.

Диосмектит путем взаимодействия с гликопротеинами слизистой оболочки увеличивает резистентность слизи к раздражителям. Воздействуя на барьерную функцию слизистой оболочки пищеварительной системы и благодаря высокой способности к связыванию со слизистой оболочкой защищает слизистую оболочку пищеварительного тракта. Диосмектит является радиопрозрачным, не окрашивает кал и в обычных дозах не влияет на физиологическое время прохождения через кишечник.

Комбинированные результаты сравнительных исследований эффективности диосмектита и плацебо у пациентов, страдающих от острой диареи, показали значительное снижение частоты стула в течение первых 72 часов в группе пациентов, получавших лечение диосмектитом в сочетании с пероральной регидратацией.

Фармакокинетика.

Благодаря структуре диосмектита Апсорбин не абсорбируется и не метаболизируется.